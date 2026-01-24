  • Новость часаМинобороны сообщило о ликвидации 75 дронов за ночь над регионами России
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    24 января 2026, 09:59 • Новости дня

    Киевское метро начали регулировать в ручном режиме из-за перебоев со светом

    Tекст: Мария Иванова

    Дефицит электроэнергии обернулся сбоями в работе киевского метрополитена, сообщили в администрации города.

    На красной линии киевского метрополитена из-за дефицита электроэнергии произошли временные изменения: поезда между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» ходят с интервалом в 7-9 минут, а в направлении «Дарница» – «Левобережная» – «Арсенальная» – с интервалом 12 минут. «Движение осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме», – говорится в сообщении Киевской горадминистрации, которое приводит ТАСС.

    Кроме того на красной ветке закрыты четыре станции – «Лесная», «Черниговская», «Гидропарк», «Днепр», а число поездов на линиях определяется в соответствии с мощностями электроэнергии энергосистеме, отметили власти города.

    На зеленой ветке метро поезда курсируют только между станциями «Осокорки» – «Красный хутор» и «Сырец» – «Выдубичи». Эти изменения объясняются повреждениями на линии.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, столица Украины стала непригодной для нормальной жизни.

    На этой неделе Владимир Зеленский заявлял о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    Киевская область стала лидером по продолжительности отключения света на Украине.

    23 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Политолог Ткаченко: Переговорную позицию России улучшают успехи на фронте

    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камнем преткновения для урегулирования конфликта на Украине остается территориальный вопрос. Впрочем, для Москвы СВО – это не про территории, а про гарантии безопасности. Эта тема может выйти на первый план после вывода украинских сил из Донбасса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. В пятницу пройдет заседание трехсторонней группы Россия – США – Украина.

    «Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывает, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения. «Главным камнем преткновения для урегулирования остается территориальный вопрос», – напомнил он и добавил, что для России главной темой остается система гарантий безопасности. По причине того, что изначально требования российского руководства были проигнорированы, и началась спецоперация.

    Лукьянов допустил, что вопрос «остается в стороне» до решения территориальных договоренностей. Заседание трехсторонней группы России, США и Украины, судя по всему, посвятят текущим прикладным темам в военно-технической сфере. Что касается двусторонних консультаций по экономике, то они связаны с замороженными российскими активами и тем, как эти средства могут быть использованы для восстановления территорий, добавил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Москва твердо стоит на своей позиции. Более того, переговорная ситуация для России благодаря продвижению армии на фронте лишь улучшается», – подчеркнул он.

    Как отметил собеседник, из заявления Юрия Ушакова следует, что в Анкоридже была зафиксированы определенные территориальные договоренности. Поэтому эксперт допускает, что одной из тем переговоров в Абу-Даби станет вывод ВСУ из Донбасса. «Тот факт, что российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, говорит о том, что ключевым окажется обсуждение нынешнего состояния и военных перспектив Украины», – добавил Ткаченко.

    «Если Киев начнет выводить войска, то это будет означать признание украинским руководством неспособности контролировать линию фронта. Фактически речь пойдет о бегстве или по меньшей мере эвакуации», – рассуждает он. По его прогнозам, далее при таком развитии событий следует ожидать нового раунда переговоров с участием, вероятно, главы МИД Сергея Лаврова. Основным вопросом станут гарантии безопасности.

    «СВО – это в первую очередь про структуру безопасности в Евразии», – подчеркнул собеседник. В этом случае за стол могут пригласить и европейских лидеров. «Пока мы не считаем их субъектами, поэтому первый раунд, судя по всему, пройдет исключительно между Россией, США и Украиной. Европейцев позовут, но для того, чтобы они согласились с тем, о чем договорятся нынешние участники», – заключил Ткаченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    В Кремле заявили, что Москва считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных. «Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По информации Axios, территориальный вопрос станет главным на переговорах в Абу-Даби.

    23 января 2026, 14:40 • Новости дня
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    @ Harun Ozalp/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский злится на европейских лидеров за то, что те больше льстят главе Белого дома Дональду Трампу, чем ему самому. Впрочем, ЕС стерпит любые оскорбления Украины. Ведь она, якобы, «сражается за либеральные ценности», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Зеленский в Давосе обрушился с критикой на Европу.

    «Европа давно «украинизирована», ее лидеры «целуют» Зеленского как икону свободы и демократии. Он может требовать все, что считает нужным. Ведь европейцы уверены: он воюет за либеральные ценности, в то время как Европа воевать напрямую не хочет», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Зеленский, однако, видит, что на самом деле европейские лидеры приклоняются перед американскими властями, льстят больше Трампу, чем ему. При этом он никак не может втянуть Запад в войну против России, а неучастие европейских войск на Украине приводит к проигрышу Киева на поле боя», – напомнил спикер.

    «Выступление в Давосе подтвердило, что Зеленский злой и недовольный. Он ищет виновных за поражения ВСУ на поле боя. И на эту роль подходит Европа. Она стерпит любую критику со стороны украинских властей», – подчеркнул собеседник.

    В четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский обрушился с критикой на европейские страны за неспособность ответить на давление главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times. «Европа выглядит растерянной, пытаясь убедить президента США измениться. Но он не изменится», – сказал он.

    По сути, Зеленский обвинил президента США в лицемерии. «Трамп говорит, что любит вас, но он не будет слушать такую Европу», – заявил он, обращаясь к европейским лидерам. По его словам, внимание Вашингтона смещается от «авангарда защиты свободы в мире» на другие треки.

    Он также раскритиковал отправку европейскими странами нескольких десятков военных для защиты Гренландии. «Либо вы заявляете, что будете защищать регион от России и Китая, либо рискуете тем, что вас не воспримут всерьез», – сказал Зеленский.

    «Европа полагается на веру в то, что в случае опасности НАТО вмешается. Но никто на самом деле не видел альянс в действии. Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше, кто отреагирует?», – продолжил он. Обращаясь к европейским лидерам, Зеленский заявил: «Когда Украина с вами, никто не будет вытирать о вас ноги». «Но защита нашей земли – очень дорогостоящая задача», – предупредил он.

    Он также посетовал, что российский лидер Владимир Путин не находится под судом в Нью-Йорке, как президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Time. Зеленский призвал Европу и США создать большее давление на Москву, а также начать оказывать Киеву дополнительную поддержку.

    Стоит отметить, что еще за два дня до форума участие Зеленского в нем опровергалось. Но после того, как Трамп вскользь упомянул его в одном из своих выступлений, украинский политик сразу прилетел в Швейцарию.

    Между тем, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский в Давосе «перешел черту». Кроме того, по его словам, финансовая помощь Брюсселя Киеву бесполезна, поскольку Украина не способна эффективно распоряжаться средствами.

    «В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление Украины в ЕС», – пообещал Орбан в интервью телеканалу M1. Он также назвал «шоком» фактическое принятие лидерами Евросоюза требований Киева о финансовой поддержке в размере 800 млрд долларов, пишет About Hungary.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном», после его слов о том, что «иранский народ борется против тирана». «В отличие от вашей армии, наполненной наемниками, мы, иранцы, хорошо знаем, как защитить себя, и абсолютно не нуждаемся в вымаливании помощи у иностранцев», – сказал дипломат.

    23 января 2026, 18:58 • Видео
    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    23 января 2026, 22:13 • Новости дня
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби

    ТАСС: Россия, Украина и США обсуждают в ОАЭ буферные зоны

    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает источник ТАСС.

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает ТАСС. Мероприятие посвящено проблемам безопасности.

    «Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», – подтвердил собеседник агентства.

    Ранее о начале консультаций заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, однако конкретное место проведения переговоров держится в секрете.

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко назвали главный вопрос этих консультаций.

    23 января 2026, 14:28 • Новости дня
    Corriere della Sera: Киеву предложат отказаться от территорий за 800 млрд долларов
    Corriere della Sera: Киеву предложат отказаться от территорий за 800 млрд долларов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На переговорах в Абу-Даби Киеву могут предложить вывод войск из Донбасса и отказ от территорий в обмен на 800 млрд долларов и западные гарантии безопасности, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

    На трехсторонней встрече в Абу-Даби стороны планируют рассмотреть четыре документа, которые могут стать фундаментом мирного соглашения, передает ТАСС. Ключевым пунктом станет обсуждение полного вывода украинских войск из Донбасса.

    В качестве компенсации за утрату контроля над регионами американская сторона намерена предложить Киеву масштабную программу финансирования. Объем помощи оценивается в 800 млрд долларов, а куратором фонда выступит глава инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк.

    Еще один проект соглашения предусматривает предоставление гарантий безопасности при участии США и европейских государств. Итальянское издание отмечает: «По сути, Зеленский должен отказаться от территорий за деньги и западную защиту».

    Однако, по словам президента Финляндии Александра Стубба, упомянутый план восстановления пока существует исключительно на бумаге. Реальных фондов для реализации столь амбициозного проекта на данный момент не создано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ Абу-Даби стартовали переговоры с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов. Россию в трехсторонней группе будут представлять исключительно военные. Президент Владимир Путин накануне ночью проинструктировал российскую делегацию.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    23 января 2026, 18:59 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Состояние главы Czechoslovak Group, поставлявшей оружие Украине, Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов благодаря росту акций компании на бирже.

    Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, на которые обратил внимание Коммерсантъ, состояние владельца Czechoslovak Group Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов, что сделало его самым богатым предпринимателем мировой оборонной индустрии.

    33-летний бизнесмен занял третье место среди самых обеспеченных людей до 40 лет, уступив только Лукасу Уолтону и Марку Матешицу. Рост капитала Стрнада за начало 2026 года составил 2,7 млрд долларов, что связано с успешным размещением акций Czechoslovak Group на Амстердамской бирже. В первый день торгов стоимость бумаг выросла на 32%, а стартовая цена в 31,5 евро за акцию привела к оценке холдинга более 31 млрд евро.

    Czechoslovak Group, унаследованная Стрнадом от отца, является одним из ведущих производителей вооружений в ЕС и поставляет продукцию на Украину. В портфеле компании – боеприпасы, военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехника и самоходные артиллерийские установки. Штат предприятия насчитывает около 14 тыс. сотрудников.

    Стрнад стал генеральным директором CSG в 21 год, а спустя пять лет полностью возглавил компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Чехии Яромир Зуна отказался ехать на Украину по приглашению украинской стороны.

    Крупные поставки вооружения на Украину привели к заметному сокращению арсеналов США. Власти Сербии усилили контроль за экспортом оборонной продукции, чтобы не допустить ее попадания на Украину.

    23 января 2026, 10:27 • Новости дня
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы, сообщает The New York Times (NYT).

    Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес европейских стран на форуме в Давосе, сообщает The New York Times.

    По словам Зеленского, Европа остается «фрагментированным калейдоскопом» и не может стать глобальной силой, способной защитить свободу и противостоять угрозам. Он подчеркнул, что Европа полагается на военную мощь Соединенных Штатов и не готова действовать самостоятельно.

    Зеленский отметил, что европейские власти не смогли эффективно противодействовать действиям России и недостаточно строго реагировали на попытки обхода санкций со стороны российских нефтяных танкеров. Он также сравнил позицию Европы с решительными мерами США, приведя в пример военную операцию против Николаса Мадуро и действия в отношении Венесуэлы.

    В своей речи Зеленский указал на опасность того, что Европа может остаться без поддержки США в будущем, и призвал европейские страны к большей самостоятельности и единству. По его мнению, только совместные усилия с Украиной позволят защитить европейский образ жизни и безопасность.

    Зеленский также сообщил, что провел встречу с Дональдом Трампом, по итогам которой стороны достигли договоренности относительно гарантий безопасности для Украины после завершения военных действий. Однако подробности о характере этих гарантий он не раскрыл. Отмечается, что конкретных соглашений о послевоенном восстановлении или дополнительных гарантиях безопасности на форуме достигнуто не было.

    Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, она могла бы «решить проблему с российскими кораблями» у Гренландии.

    Зеленский ранее подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    Украинский лидер обвинил западные страны в отсутствии реальной поддержки народов Белоруссии и Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» из-за его призывов атаковать Иран.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    23 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Кличко посоветовал киевлянам уезжать из города
    Кличко посоветовал киевлянам уезжать из города
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне крайне сложной обстановки в Киеве жителей предупредили о необходимости сделать запасы и по возможности уехать туда, где есть автономное тепло и питание. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

    О крайне сложной обстановке в Киеве, которая может еще больше ухудшиться, говорится в сообщении мэра города Виталия Кличко, опубликованном в его Telegram-канале.

    Политик отметил, что нынешний момент, возможно, еще не является самым трудным для украинской столицы.

    В сообщении он обратился к жителям с прямым призывом: «Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко заявил о выезде из украинской столицы около 20% жителей и их предательстве по мнению парламента.

    Мэр украинской столицы сообщил об отсутствии третий день теплоснабжения примерно у трех тысяч киевских многоэтажных домов.

    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии.

    23 января 2026, 14:21 • Новости дня
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    По словам Таяни, Европа сделала все возможное для поддержки Украины на политическом, финансовом и военном уровнях, однако в речи украинского президента не прозвучала благодарность европейцам за оказанную помощь, передает ТАСС.

    «Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное, чтобы поддерживать страну с политической, финансовой и военной точек зрения. Поэтому мне кажется его речь не отличается щедростью (по отношению к европейцам)», – заявил министр на полях итало-германского бизнес-форума в Риме.

    Издание The New York Times писало, что Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    23 января 2026, 18:48 • Новости дня
    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины

    МИД ОАЭ: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби начались

    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби, сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

    «Переговоры начались сегодня в Абу-Даби, и планируется, что они продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса», – заявил он, передает ТАСС.

    Заявление министра распространило эмиратское внешнеполитическое ведомство.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    23 января 2026, 20:22 • Новости дня
    На Украине внесли залог за Тимошенко

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко полностью внесен залог в 33 миллиона гривен, при этом значительная сумма поступала не единовременно, а несколькими переводами, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    В материале подчеркивается, что «За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн гривен залога», передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, средства за политика поступали не единовременно. Деньги передавались частями до тех пор, пока вся необходимая сумма залога не была собрана и внесена полностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины уличило главу фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко в подкупе депутатов.

    Ранее политик заявила об отсутствии средств для внесения залога в размере 33,3 млн гривен. Позже украинский суд наложил арест на имущество лидера партии.

    23 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Симиновку в Харьковской области
    Российские войска освободили Симиновку в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных наступательных действий подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении установили контроль над Симиновкой. Всего же за неделю ВС России освободили пять населенных пунктов.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 1110 военнослужащих, девять бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и матсредств.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1,4 тыс. военнослужащих, два танка, 18 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили Приволье в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили более 1255 военнослужащих, 33 бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля Stryker и четыре бронетранспортера М113. Уничтожены 18 артиллерийских орудий, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» освободили Новопавловку в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, перечислили в оборонном ведомстве.

    За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, четыре танка, в том числе немецкий Leopard, 33 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм самоходные артустановки Paladin.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Прилуки в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего за неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1740 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделениями группировки «Днепр» освобождена Павловка в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ.

    Потери ВСУ при этом составили до 335 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов матсредств.

    Напомним, накануне российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске.

    На этой неделе российские войска продвинулись на основных направлениях в зоне СВО.

    В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    23 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Орбан: Зеленский «перешел черту» в Давосе

    Орбан: Зеленский в своем выступлении в Давосе перешел черту

    Орбан: Зеленский «перешел черту» в Давосе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе «перешел черту», передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, Зеленский вновь подверг критике венгерское правительство и лично его в преддверии выборов в Венгрии.

    «Он перешел черту. Удивительно то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров», – написал Орбан на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Венгерский премьер также считает, что вся финансовая помощь, которую Брюссель направляет Украине, оказывается бесполезной, поскольку, по мнению Орбана, Зеленский не способен эффективно распоряжаться этими средствами.

    Ранее Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме о слабости европейских стран в ответе на действия России.

    Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    Орбан сообщил, что руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины на сумму 1,5 трлн долларов.

    24 января 2026, 07:35 • Новости дня
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе

    Глава ТДЭК на Украине Тимченко назвал катастрофической ситуацию в энергетике

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    23 января 2026, 11:35 • Новости дня
    Захарова иронично ответила на заявления главы МИД Норвегии о викингах в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйда, заявившего о путешествиях викингов в Днепропетровск, Херсон и Запорожье.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на выступление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйда, который во время визита в Киев рассказал о путешествиях викингов по территориям Днепропетровска, Запорожья и Херсона, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что министр допустил историческую неточность, поскольку города Днепропетровск, Запорожье и Херсон были основаны значительно позже, в XVIII веке, во времена Российской империи.

    По ее словам, норвежский министр упустил из виду этот факт, что, по мнению дипломата, говорит о низком уровне образования европейских политиков.

    «Безграмотность Эспена Барта Эйда – это тоже наследие его предков-викингов? Или как? Это наследие его предков, которые грабили и убивали людей по всей Европе? Или это что-то самоприобретенное?» – иронично отметила дипломат.

    Она также напомнила, что викинги, которых министр упомянул в своей речи, были известны грабежами и убийствами по всей Европе, что добавляет иронии в его исторические экскурсы.

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде ранее подчеркнул важность поддержки Украины в ее борьбе за независимость и общие принципы.

    Российское посольство в Осло отметило, что Норвегия придерживается конфронтационной линии западных стран и способствует эскалации прокси-войны с Россией.

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Как остановить морское беззаконие Запада

    Еще один акт морского пиратства совершен Западом – Франция захватила танкер с российской нефтью. Какие юридические основания заявляет Париж в оправдание своего беззакония, почему Россия не имеет формальных оснований предъявлять французам претензии – и каким образом тем не менее можно защитить критически важную для нашей страны морскую торговлю? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

