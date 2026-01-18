Киевская область стала лидером по продолжительности отключения света на Украине

Tекст: Антон Антонов

Самые продолжительные отключения электричества пришлись на Киев, Борисполь и Бровары, сообщает ТАСС.

Указывается, что с начала 2026 года наихудшая ситуация была зафиксирована в Бориспольском районе, Киеве и Днепропетровске, где свет отсутствовал от 30% до 40% времени.

В январе, с приходом морозов, положение ухудшилось: в Борисполе электричество отсутствовало 77% времени, в Броварах – 63%, в Киеве – почти 45%.

Продолжительные отключения, превышающие 40% времени, также зарегистрированы в Кременчуге Полтавской области, а также в Ирпене, Петропавловской Борщаговке и Буче Киевской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу на фоне продолжающегося энергетического кризиса. Киевляне пожаловались на почти круглосуточные отключения электричества.

