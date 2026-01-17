Киевляне пожаловались на почти круглосуточные отключения электричества

Tекст: Дмитрий Зубарев

Периоды отсутствия электричества и отопления в Киеве становятся все продолжительнее, передает ТАСС. Очевидцы рассказали, что утвержденные графики подачи энергии не соблюдаются, а перебои затрагивают не только свет, но и водоснабжение. Один из киевлян отметил: «Света не было с половины десятого утра до половины десятого вечера. Мы движемся к тому, что его не будет вообще. Проблемы и с водоснабжением – воды либо вообще нет, либо напор очень слабый».

На окраинах города ситуация наиболее тяжелая – в районе Троещины электричества может не быть до 22 часов в сутки, из-за чего жители вынуждены хранить продукты на балконе и отключать бытовую технику. В пригородах Киева, таких как Борисполь и Бровары, а также на левом берегу Днепра, перебои приводят к полному прекращению подачи тепла.

Местные жители отмечают, что обещанные схемы «5 часов со светом, 5 часов без» не работают, во многих домах электричества и отопления нет по 18 часов и более. Синоптики прогнозируют морозы до минус 20 градусов, что усиливает тревогу граждан.

Перебои с энергоснабжением сказываются и на работе малого бизнеса. Кафе и магазины вынуждены закрываться, поскольку работать на генераторах целый день невозможно, а предприниматели несут существенные убытки.

Проблемы с энергоснабжением в киевском регионе начались в конце 2025 года. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть город из-за кризиса с теплом и электричеством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу на фоне продолжающегося энергетического кризиса. В Киеве начали лопаться трубы отопления в многоэтажных домах. Президент Украины Владимир Зеленский и Виталий Кличко поспорили по вопросу ответственности за энергетический кризис в Киеве.