Минобороны сообщило о перехвате 32 украинских БПЛА за шесть часов

Минобороны: Средства ПВО России уничтожили 32 украинских БПЛА за шесть часов

Tекст: Валерия Городецкая

По 13 дронов были сбиты над Краснодарским краем и Крымом, еще три аппарата уничтожены над территорией республики Адыгея и столько же над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

В ночь на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа.

В первой половине дня в среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников.