Над Россией за пять часов уничтожили 28 украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Краснодарским краем уничтожили 13 дронов, над Ставропольским – три, указало ведомство в Max.

Также два дрона сбили над Крымом, семь – над Азовским морем, три – над Черным.

Отмечается, что все эти БПЛА сбили в период с 9.00 до 14.00 мск. Все они относились к самолетному типу.

Утром с 7.00 до 9.00 мск над страной поразили 10 украинских БПЛА.