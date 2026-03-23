Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.
Politico: Трамп может лишить Украину помощи из-за Ирана
Европейские политики опасаются прекращения американской военной помощи киевскому режиму, если Брюссель не поддержит силовую операцию Вашингтона на Ближнем Востоке, пишут СМИ.
Правительства стран ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп отомстит союзникам за отказ помогать в разблокировке Ормузского пролива, пишет Politico.
По данным дипломатических источников, Трамп может полностью остановить поддержку Киева.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Брюсселе заявил, что война в Иране «не должна отвлекать наше внимание от поддержки, которую мы оказываем Украине». При этом хозяин Белого дома ранее назвал НАТО «бумажным тигром» и обвинил альянс в трусости за бездействие в регионе.
Дипломаты указывают на риск дефицита ракет для систем ПВО Patriot, которые сейчас массово расходуются Эмиратами. В Брюсселе боятся возникновения ситуации, когда Вашингтон будет вынужден выбирать только один конфликт для ресурсного обеспечения, пожертвовав интересами Киева.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил Трампу разменять участие в конфликте в Ормузском проливе на помощь Украине. Европейские политики попытались надавить на главу Белого дома для возвращения к военной поддержке Киева. Политолог Александр Рар называл отказ ЕС от помощи Вашингтону следствием обиды на скрытность американского руководства.