Ушаков: Москва уведомлена об итогах переговоров США и Украины во Флориде

Он подчеркнул, что переговоры состоялись во Флориде в прошлую субботу с участием украинской делегации, передает РИА «Новости». «Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», – заявил Ушаков.

Напомним, в субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные.