Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
Помощник президента Юрий Ушаков заявил о полном отсутствии согласованного с Россией текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.
Ушаков сообщил, что российская сторона не участвовала в подготовке или согласовании текста соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает «Интерфакс».
Он отметил: «Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал».
Такое заявление последовало в ответ на вопросы журналистов о сообщениях американской стороны по поводу возможного достижения какого-либо соглашения между Россией и Украиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными и рассказал о ходе обсуждений.