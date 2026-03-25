Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Ушаков сообщил, что российская сторона не участвовала в подготовке или согласовании текста соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает «Интерфакс».

Он отметил: «Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал».

Такое заявление последовало в ответ на вопросы журналистов о сообщениях американской стороны по поводу возможного достижения какого-либо соглашения между Россией и Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными и рассказал о ходе обсуждений.