  • Новость часаВ Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть
    Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро
    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников
    В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008 с Россией
    Захарова назвала Санду очередным Саакашвили с одной лишь разницей
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    2 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    12 комментариев
    8 августа 2025, 11:29 • Новости дня

    The Telegraph: Зеленский признал невозможность возврата территорий военным путем

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский признал невозможность возвращения военным путем территорий, которые перешли под контроль России, сообщает The Telegraph.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность возвращения территорий, перешедших под контроль России, посредством военных действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Telegraph.

    В материале отмечается, что Зеленский считает необходимым искать дипломатические варианты решения территориального вопроса, так как освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно.

    В этом же контексте на неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают вопрос территорий на Украине ключевым элементом для урегулирования конфликта. По его словам, Вашингтон ожидает взаимных уступок со стороны Москвы и Киева, чтобы достичь прогресса в переговорах.

    Ранее президент Чехии Петер Павел заявил, что Украине придется отказаться от идеи «вернуть потерянные территории в кратчайшие сроки» ради окончания конфликта.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что у украинской армии недостаточно сил для возвращения утраченных территорий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Киеву будет сложно вернуть потерянные территории.

    7 августа 2025, 20:36 • Новости дня
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    @ Markus Scholz/ dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев согласился на предложенное Москвой перемирие в небе, сообщили украинские СМИ.

    Пока официального подтверждения этой инициативы от обеих сторон не поступало, передает издание «Страна».

    Ранее сообщалось, что турецкие власти пока не получили подтверждения о переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые могут пройти на следующей неделе в Стамбуле.

    В четверг Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Комментарии (19)
    7 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Захарова назвала аморальный поступок Киева

    Представитель МИД Захарова: Отказ Киева принимать пленных ВСУ аморален

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение киевских властей не забирать тысячу украинских военнопленных в рамках обмена с Москвой, назвав его аморальным и чудовищным.

    Отказ Киева принимать тысячу пленных солдат Вооруженных сил Украины в рамках обмена – это «чудовищная история и полная аморальность», подчеркнула Мария Захарова, передает ТАСС. Она отметила, что из-за этого буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий.

    Захарова акцентировала внимание на том, что многие украинские военнопленные сами стремились сдаться российским войскам, чтобы спастись от гибели в окопах или на передовой под давлением командиров. Она добавила, что среди пленных, которых Киев отказывается обменивать, нет ни одного офицера.

    Дипломат также раскритиковала реакцию украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов), заявив: «Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал – ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных».

    Захарова предположила, что президент Украины Владимир Зеленский может использовать ситуацию с отказом Киева забирать военнопленных для того, чтобы потребовать у Запада дополнительную финансовую помощь, прикрываясь судьбой этих солдат. Она отметила, что это становится поводом для новых обращений за средствами.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил в четверг, что киевский режим всегда при обмене пытается выменять наемников и националистов-радикалов, а простые солдаты ему не нужны.



    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников

    Подпольщик Лебедев: В Одессе уничтожен склад с оружием и поражен пункт наемников

    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Об ударе по пункту временной дислокации с иностранными наемниками и уничтожении крупного склада с оружием в Одессе сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, среди наемников были как латиноамериканцы, так и европейцы, а также действующие офицеры стран НАТО. Он уточнил, что часть раненых эвакуировали на вертолетах, остальных вывезли машинами скорой помощи.

    Лебедев добавил, что уничтоженный склад хранил большое количество оружия, среди которого, по его словам, могли находиться ракеты. О точном количестве пострадавших и объемах уничтоженного вооружения не сообщается.

    Ранее временный пункт дислокации вооруженных сил Украины с наемниками уничтожили в Одесской области.

    Подполье также сообщило об ударе по военному аэродрому в Хмельницкой области.

    Комментарии (9)
    7 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснила планы Киева помешать размещению «Орешника» в Белоруссии

    Политолог Шеслер объяснила, как Киев и Варшава и попытаются помешать размещению «Орешника» в Белоруссии

    Эксперт объяснила планы Киева помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Запад и Киев попытаются раскачать белорусское общество акциями протеста и даже проведением диверсий, чтобы предотвратить размещение «Орешника» в республике. Но это лишь убедит белорусов в необходимости укрепления сотрудничества с Россией, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее сообщалось о планах СБУ, ГУР и польских спецслужб помешать размещению новой российской ракеты в Белоруссии.

    «ГУР и СБУ являются, по сути, украинскими подразделениями западных спецслужб. А Запад всегда делал ставку на российскую и белорусскую оппозицию, на политических маргиналов, готовых ради личных интересов дестабилизировать обстановку в родной стране», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    «Сейчас же Запад расценивает «Орешник» как серьезную угрозу для своих интересов. Так называемая партия войны в ЕС хочет видеть Россию обезоруженной, ослабленной из-за украинского кризиса. Рост безопасности Союзного государства в планы противников никак не вписывается», – подчеркнула спикер.

    Именно поэтому аналитик связала готовящееся в Варшаве мероприятие с участием ГУР, СБУ и польской разведки с отказом России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. «Любой шаг Москвы в этом направлении ведет к росту оборонного потенциала Союзного государства. Потому Запад и Киев пытаются отвечать на них своими деструктивными решениями», – отметила эксперт.

    «Киев и Варшава попытаются раскачать общество в Белоруссии, организовать силовые акции, желательно с жертвами, а также будут нагнетать обстановку в соцсетях. Но большая часть белорусов мыслит трезво, понимая, что безопасность их страны во многом строится на военном и политическом сотрудничестве с Россией. Потому у внутреннего протеста крайне мало шансов на успех», – продолжила она.

    «Ставка же на эмигрантские группы может привести лишь к организации скромных пикетов у посольств Белоруссии и маршей с флагами в ряде стран Европы. Их будут представлять как истинное лицо белорусского общества, что, конечно, выглядит несколько комично. И, очевидно, что никаких последствий эти выступления иметь не могут», – детализировала эксперт.

    «Я даже допускаю, что украинские и польские спецслужбы совместно с белорусской оппозицией запланируют совсем экстремальные варианты – например, диверсии против гражданских и, по возможности, военных объектов. Но это лишь усилит убеждение белорусов в необходимости укрепления совместного с Россией контура безопасности», – заключила Шеслер.

    Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в белорусской оппозиции сообщило о планах СБУ, ГУР Минобороны Украины и польской Службы военной разведки воспрепятствование размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

    Отмечатся, что в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции «Новая Беларусь», а также марша по центральным улицам города.

    Сообщение появилось вскоре после заявления Москвы о том, что Россия «более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями» по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

    Кроме того, в начале августа президент России Владимир Путин рассказал СМИ о скором размещении «Орешника» в Белоруссии. «Наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций, и сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», – сказал Путин.

    Комментарии (3)
    8 августа 2025, 08:50 • Новости дня
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского

    Экс-министр обороны Британии Уоллес: Трамп заставит Зеленского пойти на уступки

    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах, особенно учитывая опыт жестких переговоров у лидеров России и США, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    Уоллес считает, что Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского и вынудить его пойти на уступки в процессе переговоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО есть две другие ядерные державы – Франция и Британия, и, по мнению Уоллеса, важно, чтобы Европа присутствовала на переговорах.

    Он также отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры жестко и способны оказывать серьезное давление на своих оппонентов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения переговоров с Владимиром Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Ведущие международные издания отметили, что встреча Путина и Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Комментарии (6)
    7 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области

    Майор Смолкотин подорвал себя и бойцов ВСУ при обороне Курской области

    Военкоры сообщили о подвиге майора при обороне Курской области
    @ vk.com/typical_rilsk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский майор Юрий Смолкотин погиб в прошлом году при отражении атаки украинских сил, подорвав себя гранатой вместе с подошедшими противниками.

    О героическом поступке майора Юрия Смолкотова сообщил Telegram-канал «Месть доброй воли», передает «Российская газета». Смолкотин руководил погранзаставой на участке границы между Россией и Грузией, но летом прошлого года был направлен в командировку в Курскую область для усиления обороны.

    5 августа прошлого года, за сутки до вторжения украинских подразделений, майор вместе с подчиненными вступил в бой с численно превосходящим противником. В ходе сражения Смолкотин получил два ранения.

    Несмотря на тяжелое состояние, он приказал бойцам отойти, чтобы сохранить их жизни, а сам остался прикрывать отход. Когда украинские военные приблизились к нему, майор привел в действие гранату и уничтожил себя вместе с несколькими бойцами ВСУ.

    Ранее в Курской области студент Курского госуниверситета Илия Гукежев пытался спасти раненую при атаке дрона ВСУ девочку, но получил смертельные травмы при втором ударе дрона.

    В июне президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за проявленное в Мариуполе самоотверженное руководство подразделением и спасение раненых товарищей.

    Комментарии (3)
    7 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    Иордания отказалась отменять матч с Россией по требованию Украины
    Иордания отказалась отменять матч с Россией по требованию Украины
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ассоциация футбола Иордании заявила, что игра с российской сборной состоится, несмотря на требование украинской ассоциации футбола (УАФ) отменить встречу.

    В иорданской ассоциации заявили, что матч пройдет по графику, передает ТАСС.

    Встреча между сборными намечена на 4 сентября, место проведения в России будет определено позже.

    До этого УАФ направила обращение в Международную федерацию футбола, Азиатскую конфедерацию футбола, Союз европейских футбольных ассоциаций и Ассоциацию футбола Иордании с требованием не проводить матч с российской командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сборная запланировала матч против команды Иордании на своем поле 4 сентября.

    Кроме того, российская команда проведет товарищеский матч против Катара 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

    До этого сборная России по футболу одержала победу над сборной Замбии со счетом 5:0 в товарищеском матче

    Комментарии (3)
    7 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
    ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам хранения беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 240 беспилотников.

    Также силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 75 210 беспилотников, 625 ЗРК, 24 478 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 238 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины.

    Днем ранее  сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

    Комментарии (5)
    8 августа 2025, 09:24 • Новости дня
    В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине

    CNN перечислил пять сценариев окончания конфликта после встречи Путина и Трампа

    В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    После встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможны пять сценариев завершения конфликта на Украине, среди которых только один благоприятен для Киева, сообщает канал CNN.

    Потенциальные сценарии окончания конфликта на Украине после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа перечислил телеканал CNN. В материале отмечается, что только один из пяти сценариев может быть выгоден Киеву.

    Первый сценарий – прекращение огня, однако его вероятность оценивается как низкая, поскольку Россия может продолжить наступление и до октября взять такие города, как Красноармейск( украинское название – Покровск), Константиновка и Купянск, передает «Газета.Ru».

    Второй вариант предполагает переговоры, которые могут затянуть конфликт, а Москве дать шанс закрепить достижения либо продвинуть на Украине лояльного кандидата.

    Третий вариант – успешное сопротивление Киева при поддержке Евросоюза и скромных успехах российской армии, что вынудит Москву к новым переговорам.

    Четвертый сценарий представляет собой катастрофу для Украины и НАТО, если Вашингтон откажется от поддержки, а Евросоюз не справится с давлением, что может привести к продвижению российских войск и внутренним проблемам для Владимира Зеленского.

    Пятый вариант – катастрофа для России, связанная с истощением ресурсов, санкционным давлением, ослаблением поддержки Китая и внутренним недовольством, что может вынудить Москву покинуть украинскую территорию.

    При этом ни один сценарий, по мнению CNN, невозможен без активного участия самой Украины в переговорах.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о согласовании договоренности между Россией и США о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Встречу Путина и Трампа запланировали ориентировочно на следующую неделю.

    Международные издания отметили, что переговоры могут изменить динамику конфликта на Украине и ситуацию в Европе.

    Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от диалога Путина и Трампа.

    Комментарии (9)
    8 августа 2025, 07:04 • Новости дня
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Варшаве на закрытой конференции белорусские оппозиционеры и спецслужбы Польши и Украины планируют обсудить планы по срыву военных учений «Запад-2025» на белорусской территории, сообщил источник в оппозиции Белоруссии.

    Встреча пройдет во время акции «Новая Беларусь» и марша по центральным улицам польской столицы 9-10 августа, сообщил собеседник РИА «Новости».

    На закрытую часть конференции пригласили представителей польских силовых структур, в частности, Службы военной разведки Польши и Агентства разведки. К обсуждению были также привлечены украинские спецслужбы, включая СБУ и главное управление разведки Минобороны Украины.

    Собеседник агентства отметил, что целью обсуждения стали провокации для срыва учений, намеченных на 2025 год.

    Ранее источник сообщал, что в Варшаве планируется закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.

    Между тем в конце июля в рамках подготовки к масштабному учению «Запад-2025» в Белоруссию прибыл первый эшелон российских военных и техники.

    Комментарии (8)
    8 августа 2025, 10:40 • Новости дня
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали российским военным точные координаты позиций заградительных отрядов нацгвардии в Днепропетровской области, используя мессенджер, сообщили в российских силовых структурах.

    Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины передали российским военным координаты скопления заградительных отрядов в Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах уточнили: «Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области удары ФАБ ликвидировали два новых заградотряда 17-й бригады нацгвардии Украины. В результате ударов погибли десять человек.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 03:03 • Новости дня
    Зеленский неоднократно уклонялся от армии во времена президентства Порошенко
    Зеленский неоднократно уклонялся от армии во времена президентства Порошенко
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики заявили, что глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от призыва в армию, игнорируя повестки в годы президентства Петра Порошенко.

    Как отметили информаторы, с начала СВО Зеленский и его администрация борются с уклонистами, так называемыми ухилянтами, которые не хотят идти умирать за киевский режим. При этом глава режима на Украине в свое время неоднократно игнорировал повестки военкомата.

    «В то же время главный «ухилянт» Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой. Примечательно, что в свое время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства Порошенко. Теперь же он выслушивает доклады, как «ухилянты» угрожают обрушить фронт ВСУ», – сказал представитель силовых структур в беседе с ТАСС.

    Киев недавно распространил фото поездки Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в Сумскую область, где они вручили награды отличившимся командирам десантно-штурмовых бригад.

    По информации командира Десантно-штурмовых войск Украины Олега Апостола, вокруг города Сумы продолжается строительство фортификаций на случай обострения обстановки.

    В январе 2024 года дипломат Родион Мирошник сообщал со ссылкой на данные Минобороны Украины, что Зеленский четыре раза не явился по повестке в 2014 и 2015 годах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. Граждане подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали  группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.

    При этом с 1 сентября все работники украинских ТЦК должны будут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о возможности встречи с Зеленским при наличии условий

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам российского лидера, проведение таких переговоров возможно только при соблюдении определенных условий.

    Путин подчеркнул: «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».

    Как отметил президент, на данный момент необходимых условий для организации встречи не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Мирошник высказался об отказе Киева обменять тысячу пленных

    Мирошник: Киев пытается выменять наемников, ему не нужны простые солдаты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник прокомментировал ситуацию с обменом пленных украинских военных.

    Он заявил, что киевский режим всегда при обмене пытается выменять наемников и националистов-радикалов, а простые солдаты ему не нужны.

    «На протяжении всего конфликта с 2014 года Украина в вопросах обменов поступала именно так: стремилась выменять наемников, националистов-радикалов, а «пушечное мясо», что отлавливается сейчас на улицах украинских городов, оставалось невостребованным, как в плену, так и в виде останков на поле боя. Эта категория для режима Зеленского – расходный материал. Странно, что знание этого факта на «маленьких украинцев» никак не влияет», – написал он в своем Telegram-канале.

    Накануне помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский сообщил о затруднениях с проведением нового обмена пленными из-за позиции Киева, который отказался от 1 тысячи своих пленных.

    Ранее сообщалось, что киевские власти исключили тысячу украинских военнопленных из обменных списков, заменив их на других лиц, что может повлиять на процесс обмена.

    Комментарии (0)
    Главное
    Грузия признала ответственность за войну-2008 по международным документам
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    Shaman и Лепс устроили концерт для водителей на Крымском мосту
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве
    Пилот вертолета Robinson умер после посадки на вулкане Камчатки

    Авторынок начали расчищать от затоваривания снижением цен

    Впервые за последние шесть лет цены на автомобили в России не растут, а падают. Вызвано это, правда, сильнейшим кризисом перепроизводства в стране. Но даже несмотря на то, что автомобили стали дешеветь – причем как новые, так и подержанные, – продажи все равно стоят. Почему даже подешевевшие машины не хотят покупать? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации