Tекст: Мария Иванова

В течение недели группировка «Север» установила контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки за это время противник потерял более 1655 военнослужащих, восемь бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 47 складов боеприпасов и матсредств.

За минувшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили Александровку в Донецкой народной республике (ДНР). Они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1250 военнослужащих, 30 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

В результате наступления подразделений Южной группировки были освобождены населенные пункты Каленики и Федоровка Вторая в ДНР. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1110 военнослужащих и 28 бронемашин. Уничтожены 21 орудие полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 47 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Павловка в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

Всего на этом направлении за неделю противник потерял свыше 2125 военнослужащих, два танка, 57 бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, шести штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1,9 тыс. военнослужащих, 20 бронемашин и девять артиллерийских орудий. Уничтожены шесть складов боеприпасов и матсредств.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, 25 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР. За день до этого они освободили Александровку в ДНР. А ранее освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.