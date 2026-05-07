  • Новость часаМИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 комментариев
    7 мая 2026, 01:57 • Новости дня

    Опубликованы показания последнего командующего обороной Берлина в 1945 году

    ФСБ: О самоубийстве Гитлера Германия первым сообщила Сталину

    Tекст: Антон Антонов

    После самоубийства Адольфа Гитлера руководство нацистской Германии сообщило о случившемся по горячим следам только советскому лидеру Иосифу Сталину, рассказывается в рассекреченном архивном документе ФСБ России, опубликованном спецслужбой в преддверии Дня Победы.

    В архивных документах содержатся показания командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, сдавшегося в плен Красной армии второго мая 1945 года, передает РИА «Новости».

    На допросе пленный офицер детально описал свою встречу с лидером нацистов, состоявшуюся незадолго до падения столицы. «Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом, он мне объяснил оперативный план боев по выручке Берлина», – писал немецкий военачальник.

    30 апреля генерала тайно вызвали в Имперскую канцелярию, где ему рассказали о произошедшем самоубийстве. «Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании (рейхспрезидент – адмирал Дениц, рейхсканцлер – доктор Геббельс и т.д.) – это маршал Сталин», – отмечал Вейдлинг.

    Экстренную весть доставил генерал Ганс Кребс, прибывший на командный пункт советских войск ранним утром первого мая. Остальной мир услышал о кончине Гитлера лишь вечером из сводок германского радио, однако факт сведения счетов с жизнью тогда утаили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности опубликовала засекреченные материалы о последних днях лидера нацистской Германии в бункере. После категорического отказа Сталина от прекращения огня Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой. Позже Росархив подготовил публикацию уникальных протоколов допросов высших чинов Третьего рейха.

    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы

    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    Комментарии (15)
    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: Рейтинг канцлера Германии упал до исторического минимума

    Politico: Рейтинг Мерца обновил исторический антирекорд на фоне конфликта с США

    Politico: Рейтинг канцлера Германии упал до исторического минимума
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За первый год у власти уровень поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал до 15% на фоне экономических проблем и разногласий с Вашингтоном.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с серьезными политическими трудностями спустя год после вступления в должность, пишет Politico.

    В апреле его работу одобряли лишь 15% немцев, а 83% выразили недовольство, что стало худшим показателем в истории страны.

    Отношения Берлина с Вашингтоном резко ухудшились после критики Мерцем действий США на Ближнем Востоке. «Целая нация подвергается унижению со стороны иранского руководства», – заявил политик, комментируя американскую стратегию в регионе.

    В ответ президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности немецкого лидера, отметив экономические проблемы ФРГ. Вскоре после этого Вашингтон объявил о планах вывести тысячи военных из Германии и пересмотреть размещение крылатых ракет Tomahawk.

    Внутри страны Мерц также теряет поддержку из-за невыполненных обещаний. Анонсированные налоговые послабления не реализованы, а высокие цены на энергоносители и бюрократия продолжают давить на экономику. Политик вынужден идти на уступки партнерам по коалиции, что ослабляет его позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц публично раскритиковал действия американского лидера против Ирана.

    В ответ президент США назвал работу немецкого политика ужасной. Позже глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории ФРГ.

    Комментарии (6)
    6 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    @ IMAGO/Volker Hohlfeld/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Дипломатическое представительство России призвало власти Германии разрешить демонстрацию флагов и атрибутики, связанной с разгромом нацизма, в памятные майские дни.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая, передает ТАСС.

    «По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет», – отметили в посольстве РФ.

    Дипломаты настоятельно призвали восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха геноцидом народов Советского Союза. В посольстве подчеркнули, что запреты, вводимые Берлином под предлогом конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. По мнению представителей дипмиссии, такие меры направлены исключительно на ограничение права достойно отметить годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    МИД Германии разослал местным властям рекомендации о выдворении представителей России с памятных мероприятий.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала подобные планы немецкой стороны.

    Комментарии (9)
    6 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией

    Посол Нечаев: Германия проводит милитаризацию для войны с Москвой

    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией
    @ Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передают «Известия».

    Дипломат подчеркнул, что Берлин активно инвестирует в оборонный сектор, используя как бюджетные средства, так и кредиты.

    «Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны и увеличение бундесвера», – отметил глава российской дипмиссии. При этом немецкие власти продолжают отрицать превращение государства в сторону вооруженного конфликта на Украине.

    Кроме того, ФРГ продолжает совершенствовать программы военной поддержки Киева. По словам дипломата, сейчас Берлин делает основную ставку на масштабные поставки украинской армии дальнобойных беспилотников.

    Ранее Нечаев заявил, что Москва активно доносит до немецкого руководства и общества мысль об опасности наращивания вооружений.

    СМИ писали, что власти Германии приступили к подготовке гражданской инфраструктуры к возможному военному конфликту.

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил о подготовке канцлера Фридриха Мерца к вооруженному противостоянию с Россией.

    Комментарии (5)
    6 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный борт с султаном Малайзии Ибрагимом совершил посадку в аэропорту Москвы незадолго до торжеств по случаю 9 мая.

    Воздушное судно с высокопоставленным гостем завершило перелет и благополучно село в Москве, передает корреспондент РИА «Новости». Известно, что султан Ибрагим направился в российскую столицу в преддверии празднования 9 мая.

    Ранее самолет малайзийского монарха вылетел в сторону России для осуществления этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Малайзии Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

    В январе этого года монарх приезжал в Санкт-Петербург с частной поездкой.

    В рамках того визита он прибыл в аэропорт Пулково по международному протоколу.

    Комментарии (4)
    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    МИД Словакии не стал публиковать маршрут Фицо в Москву на День Победы

    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам

    В Венгрии в Цеце после реставрации открыли мемориал 569 советским воинам

    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    @ Иван Лебедев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерском поселке Цеце после реставрации был вновь открыт мемориал, где увековечены имена 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили в российском посольстве.

    Советский воинский мемориальный комплекс торжественно открыли после реставрации в поселке Цеце в Венгрии, сообщает корреспондент ТАСС. Комплекс возведен на месте захоронения 569 советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Венгрии от фашистов в 1944–1945 годах. Мемориал включает центральный памятник и семь братских могил, а на шестиметровом белом обелиске размещена надпись на русском и венгерском языках.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии подчеркнул значение подвига советских воинов, которые остановили последний натиск Третьего рейха и обеспечили освобождение венгерской земли от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, среди похороненных есть и те, кто погиб в ходе Балатонской оборонительной и Будапештской наступательной операций. Дипломат сообщил, что благодаря архивной работе удалось уточнить персональные данные 180 воинов и впервые установить еще 389 имен, теперь все 569 имен увековечены на мемориале.

    Станиславов выразил благодарность Военно-историческому институту и музею Минобороны Венгрии, а также муниципалитету Цеце за вклад в сохранение памяти. Ремонт мемориала был выполнен российским посольством в 2026 году в рамках программы по сохранению советских воинских захоронений в Венгрии.

    В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, представители венгерских организаций и соотечественники. У мемориала прошла церковная служба, а также высадка сирени, приуроченная к акции «Сад памяти» и Дню Победы.

    По словам руководителя Представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиева, мемориал сохранил свой первоначальный вид, несмотря на попытки его демонтажа во время событий 1956 года. Памятник находится в сохранности благодаря межправительственному соглашению между Россией и Венгрией.

    Ранее в венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также в Будапеште на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 10:31 • Новости дня
    Посольство ФРГ опровергло поставки ракет Taurus на Украину
    Посольство ФРГ опровергло поставки ракет Taurus на Украину
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия не передавала ракеты Taurus на Украину, а Киев уже использует собственное дальнобойное оружие в конфликте, заявили в посольстве ФРГ в России.

    Посольство ФРГ в России заявило, что Германия не осуществляет поставки ракет Taurus на Украину, передают «Известия».

    Посольство отсылает к высказываниям канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет.

    По словам представителей посольства, Украина уже разработала собственное дальнобойное вооружение и активно использует его в ходе текущего конфликта. В посольстве не уточнили, планируется ли пересмотр позиции ФРГ по данному вопросу в будущем.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus.

    Позже министр обороны Германии Борис Писториус исключил вариант отправки этих вооружений Киеву.

    В Кремле поясняли, что вмешательство Германии в конфликт на Украине – не новость для России.

    Комментарии (3)
    6 мая 2026, 10:27 • Новости дня
    Рейтинг Мерца в Германии стремительно упал
    Рейтинг Мерца в Германии стремительно упал
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Спустя год после вступления в должность канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с падением рейтингов, разногласиями в коалиции и конфликтом с США, отмечает Bloomberg.

    Фридрих Мерц, вступивший в должность канцлера Германии год назад, испытывает серьезные трудности в реализации своих амбициозных планов, пишет Bloomberg.

    Вместо того чтобы продемонстрировать видение развития страны через реформу социальной системы, он вынужден отвечать на вопросы о жизнеспособности правящей коалиции.

    «Никто ни за что не может дать гарантий», – заявил политик в ответ на сомнения в стабильности правительства.

    Экономическое восстановление Германии оказалось под угрозой из-за геополитических потрясений, а популярность самого канцлера стремительно падает. Это открывает путь для антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии», которая значительно вырвалась вперед в опросах общественного мнения, отмечает агентство.

    Ситуация усугубляется конфликтом с президентом США, пригрозившим ввести новые пошлины на автомобили и сократить американский воинский контингент в Германии на более чем 5 тыс. человек.

    Внутри консервативного блока растут сомнения относительно продолжительности пребывания Мерца на посту. Попытки наладить работу с политическими конкурентами из Социал-демократической партии сопровождаются постоянными конфликтами. Так, недавняя встреча лидеров коалиции по вопросу цен на топливо завершилась минимальным компромиссом и была расценена как провал.

    Рейтинги канцлера продолжают снижаться: уровень его поддержки упал до 21%, тогда как недовольство его работой достигло 76%. На этом фоне «Альтернатива для Германии» набирает 27,5% голосов, опережая блок Мерца. Особое беспокойство вызывает предстоящее голосование в земле Саксония-Анхальт, где правая партия может получить абсолютное большинство, что станет серьезным испытанием для политического центра страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава немецкого правительства Фридрих Мерц согласился с претензиями американского лидера ради избежания пошлин на европейские автомобили. До этого президент США распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    На фоне падения рейтингов канцлер ФРГ обвинил во внутреннем экономическом кризисе внешние факторы.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Медведев: Германия не прошла очищение от профашистских организаций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Процесс очищения немецкого общества от нацистского наследия после Второй мировой войны превратился в профанацию из-за политики западных стран, стремившихся сохранить лояльные кадры, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев,

    Вместо полноценного очищения общества западные державы пошли по пути оправдания военных преступников, заявил Медведев в статье для RT.

    «По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла. В архивных материалах Службы внешней разведки России, в том числе в справке о политическом положении в Западной Германии от 1952 года, где убедительно показывается, что вместо ее проведения западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников», – указал зампред СБ.

    Политик подчеркнул, что процесс свелся лишь к ликвидации наиболее известных профашистских структур. Англосаксы, по его утверждению, провели кампанию под лозунгом «маленьких – вешать, больших – оправдывать», чтобы сохранить нужных руководителей гитлеровской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указал на игнорирование канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выводов Нюрнбергского процесса.

    Медведев обвинял немецкое руководство в подражании фашистским предкам.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Берлин целенаправленно наращивает военный потенциал в ущерб экономическому благополучию собственных граждан, что вызывает крайне тревожные параллели с прошлым.

    Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности Юлия Жданова раскритиковала действия немецкого руководства, передает ТАСС. Дипломат подчеркнула, что текущий политический курс Берлина заставляет вспомнить мрачные страницы истории.

    «Нельзя обойти вниманием то, насколько рьяно Германия вкладывается в ремилитаризацию, что навевает нелицеприятные исторические ассоциации», – заявила представитель Москвы на заседании Форума ОБСЕ.

    По словам Ждановой, вместо работы над экономической разгрузкой населения немецкие политики осознанно выбирают путь долгой военно-финансовой мобилизации общества. Дипломат назвала подобное развитие событий печальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой. Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова назвала эту страну основным логистическим узлом НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил немецким политикам о мрачных страницах собственной истории.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Священник объяснил связь святого Георгия с Днем Победы

    Священник Волков рассказал о связи памяти святого Георгия с Днем Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Память о святом великомученике Георгии Победоносце, которую Русская православная церковь отмечает 6 мая, неразрывно связана в сознании россиян с Днем Победы, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

    Священник подчеркнул: «Георгий Победоносец – один из святых, которые относятся к чину воинов, и он занимает среди них почетное место». На протяжении веков в Византии, а затем и в России Георгия считали покровителем воинов и военной службы, передает РИА «Новости».

    Волков объяснил, что память о святом стала особенно актуальна после Великой Отечественной войны, поскольку через несколько дней после дня его памяти был подписан акт о капитуляции, и 9 мая стало отмечаться как День Победы. Таким образом, образ великомученика Георгия символически укрепился в национальной памяти, связывая воинскую доблесть и победу.

    Священник напомнил, что в честь Георгия называли русских князей, включая основателя Москвы Юрия Долгорукого, а также что орден святого Георгия был одной из высших наград Российской империи и остается важным символом сегодня. Цвета Георгиевской ленточки также связаны с памятью о святом.

    По преданию, святой Георгий был уроженцем Каппадокии, римским военачальником, который пострадал за веру во времена Диоклетиана и был обезглавлен 6 мая 303 года. Святой Георгий считается небесным покровителем Москвы, а его победа над змеем изображена на гербе столицы, день которого также отмечают 6 мая.

    Святой Георгий считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем. День герба и флага Москвы празднуется в столице 6 мая – в день святого Георгия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном формате ради безопасности горожан и гостей столицы.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц исключил формирование правительства меньшинства

    Мерц исключил создание правительства меньшинства и досрочные выборы в ФРГ

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность формирования правительства меньшинства на фоне вероятного распада правящей коалиции, оказавшейся в кризисе спустя год после прихода к власти.

    Глава немецкого правительства категорически отверг вариант работы в условиях отсутствия парламентского большинства, передает Bloomberg.

    «Правительство меньшинства для меня не вариант», – заявил Фридрих Мерц во время выступления на встрече консервативных деловых кругов в Берлине.

    Политик подчеркнул, что не намерен передавать страну в руки радикальных сил, имея в виду правую партию «Альтернатива для Германии», которая в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения. Мерц также исключил проведение досрочных выборов, предупредив, что длительная избирательная кампания помешает государству выполнять национальные и европейские обязательства.

    Канцлер задался вопросом, способен ли кто-то всерьез поверить, что страна, втянутая в предвыборную гонку в разгар экономического кризиса, сможет принимать необходимые решения. Спустя год после вступления в должность Мерц сталкивается с растущим давлением из-за необходимости выполнить обещания по реформированию системы социального обеспечения и восстановлению слабеющей экономики. Рейтинг одобрения его правительства, состоящего из консервативного блока ХДС и социал-демократов, упал до 11%, согласно данным опроса института Forsa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень поддержки правящей коалиции Германии за год снизился почти на семь процентных пунктов.

    Фридрих Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей страны.

    В прошлом году правительство страны столкнулось с острой внутренней проблемой из-за законопроекта о пенсиях.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Вучич через посла передал Путину поздравление с Днем Победы

    Вучич передал послу России письмо Путину с поздравлением ко Дню Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич передал через посла письмо российскому лидеру с поздравлением по случаю Дня Победы, подчеркнув важность сохранения памяти о жертвах войны.

    Вучич сообщил, что передал письмо с поздравлением Владимиру Путину по случаю Дня Победы через российского посла Александра Боцан-Харченко, передает РИА «Новости».

    Вучич принял российского дипломата в Белграде, где обсудил значение 9 Мая, назвав этот день «вечным символом непокорности и героизма наших народов».

    В письме сербский президент отметил, что сохранение памяти о жертвах, отдавших жизни за справедливость и правду, является общей обязанностью Сербии и России. Вучич особо подчеркнул, что Сербия не допустит попыток пересмотра истории и всегда будет чтить подвиг героев Второй мировой войны.

    В прошлом году на личной встрече Александр Вучич по-русски поздравил Владимира Путина с праздником.

    Торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном формате ради безопасности горожан и гостей столицы.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    Приставы передали конфискованный Mercedes-Benz G-Class на нужды СВО
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации