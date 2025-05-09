Вучич по-русски поблагодарил Путина за гостеприимство и пригласил в Белград

Вучич поздравил Путина с 80- летиемПобеды и выразил благодарность России

Tекст: Вера Басилая

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с Владимиром Путиным в Москве поздравил российского лидера с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Вучич поблагодарил Путина за торжественный прием и блестящий парад в честь 80-летия Победы.

Глава Сербии подчеркнул, что он и делегация чувствуют себя в российской столице «как дома». Вучич выразил благодарность советской армии за вклад в освобождение Сербии от нацистских захватчиков, назвав этот день очень важным для сербского народа.

Президент Сербии отдельно отметил значительную роль России в поддержке территориальной целостности и суверенитета его страны. Также Вучич выразил надежду, что Путин посетит Белград в будущем и еще раз поблагодарил за гостеприимство.

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал приезд Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы «актом героизма».

Сербский лидер по прибытии в Москву записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно визита.