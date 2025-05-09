Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Вучич по-русски поблагодарил Путина за гостеприимство и пригласил в Белград
Вучич поздравил Путина с 80- летиемПобеды и выразил благодарность России
Президент Сербии Александр Вучич на встрече в Москве по-русски поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил признательность за поддержку суверенитета Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с Владимиром Путиным в Москве поздравил российского лидера с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».
Вучич поблагодарил Путина за торжественный прием и блестящий парад в честь 80-летия Победы.
Глава Сербии подчеркнул, что он и делегация чувствуют себя в российской столице «как дома». Вучич выразил благодарность советской армии за вклад в освобождение Сербии от нацистских захватчиков, назвав этот день очень важным для сербского народа.
Президент Сербии отдельно отметил значительную роль России в поддержке территориальной целостности и суверенитета его страны. Также Вучич выразил надежду, что Путин посетит Белград в будущем и еще раз поблагодарил за гостеприимство.
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Кремле.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал приезд Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы «актом героизма».
Сербский лидер по прибытии в Москву записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно визита.