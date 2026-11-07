The Telegraph: Власти стран Европы начали массово сокращать пенсионные выплаты

Tекст: Мария Иванова

Европейские государства начали сокращать финансирование пенсионных систем из-за бюджетных трудностей и старения населения. По данным газеты The Telegraph, это происходит даже несмотря на угрозу потери голосов пожилых избирателей.

Британский премьер Энди Бернэм выступил с инициативой об изменении с 2030 года схемы индексации пенсий, которая исключит учет роста зарплат. Для пенсионеров эти меры обернутся потерями около 1,6 тыс. фунтов в год.

В Румынии под давлением Евросоюза на фоне двузначной инфляции пенсии заморожены на два года, начиная с 2025-го. Правительство Франции также планирует ограничить индексацию для выплат, превышающих 1260 евро в месяц. Повышение пенсионного возраста до 64 лет в стране было отложено до выборов 2027 года на фоне протестов.

Чехия урезала дополнительную индексацию выплат, а власти Словакии привязали возраст выхода на пенсию к ожидаемой продолжительности жизни – к 2030 году он достигнет 64 лет.

По словам эксперта Организации экономического сотрудничества и развития Эндрю Рейли, средний пенсионный возраст не менялся с 1970-х годов. По оценкам аналитиков, в дальнейшем странам Европы потребуются новые реформы для финансирования выплат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году испанская газета El Pais сообщила о риске остановки выплаты пенсий на Украине без финансовой поддержки ЕС.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть европейских пенсий и социальных выплат на военные расходы.