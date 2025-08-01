Armani оштрафовали в Италии за недобросовестную торговую политику

Antitrust Италии оштрафовал Armani за вводящие в заблуждение заявления об этике

Tекст: Мария Иванова

Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало компанию Armani на 3,5 млн евро за недобросовестную торговую практику, передает ТАСС. В заявлении регулятора отмечается, что компания вела непрозрачную политику и вводила покупателей в заблуждение по вопросам этики и социальной ответственности.

Особое внимание уделено гарантиям прав трудящихся на подрядных и вторичных предприятиях, которые работают по заказам Armani. По словам регулятора, заявления бренда относительно условий труда не соответствовали действительности.

Ранее компанию Armani Operations, входящую в структуру Giorgio Armani S.p.A., подозревали в эксплуатации труда при организации производства отдельных видов продукции.

Armani остается одной из немногих крупных итальянских модных компаний, которые не были проданы иностранным инвесторам. Джорджо Армани считается одним из самых состоятельных предпринимателей страны.

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