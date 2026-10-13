Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления

Суд Норвегии не уведомил Россию об аресте судна из-за опасности промедления

Tекст: Тимур Шайдуллин

Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи разрешил арестовать судно «Профессор Молчанов» без предварительного уведомления России. Суд признал наличие «опасности промедления» и постановил не сообщать российской стороне о ходатайстве об обращении взыскания на судно, чтобы не затруднить исполнение решения, пишет ТАСС.

Норвежские власти задержали судно «Профессор Молчанов» 2 сентября 2026 года в порту Баренцбурга. Это было сделано по ходатайству украинской государственной компании «Нафтогаз» с целью обеспечения исполнения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер Норвегии назвал арест «Профессора Молчанова» делом местного суда. В начале месяца посольство России в Норвегии призвало освободить судно.

В прошлом месяце МИД анонсировал судебное рассмотрение ареста «Профессора Молчанова».