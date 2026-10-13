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Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления
Суд Норвегии не уведомил Россию об аресте судна из-за опасности промедления
Суд Норвегии принял решение арестовать судно «Профессор Молчанов» без предварительного уведомления Москвы, сославшись на опасность промедления при исполнении решения по ходатайству украинского «Нафтогаза».
Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи разрешил арестовать судно «Профессор Молчанов» без предварительного уведомления России. Суд признал наличие «опасности промедления» и постановил не сообщать российской стороне о ходатайстве об обращении взыскания на судно, чтобы не затруднить исполнение решения, пишет ТАСС.
Норвежские власти задержали судно «Профессор Молчанов» 2 сентября 2026 года в порту Баренцбурга. Это было сделано по ходатайству украинской государственной компании «Нафтогаз» с целью обеспечения исполнения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер Норвегии назвал арест «Профессора Молчанова» делом местного суда. В начале месяца посольство России в Норвегии призвало освободить судно.
В прошлом месяце МИД анонсировал судебное рассмотрение ареста «Профессора Молчанова».