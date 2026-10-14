На побережье Новороссийска выявили выбросы нефтепродуктов

  • Новость часаПутин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВСУ «ослепли» из-за хамства Зеленского
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана
    Свет и вода пропали в Верховной раде во время обсуждения проблем энергетики
    Эстония решила вывести из эксплуатации резервный газопровод в Калининград
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 14:48 • Новости дня

    На побережье Новороссийска выявили выбросы нефтепродуктов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов на береговой линии Новороссийска, они не связаны с пострадавшим ранее танкером, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Вещества не являются нефтепродуктами с танкера, поврежденного в октябре, указали в штабе, передает РИА «Новости».

    Специалисты взяли пробы на анализ для уточнения состава и происхождения загрязнения. К уборке побережья привлекли 42 сотрудника службы «Кубань-СПАС» и Новороссийской муниципальной службы спасения, а также 11 единиц техники.

    Экологическая обстановка в муниципалитетах контролируется круглосуточно. На данный момент значительных выбросов на берег и крупных нефтяных пятен на поверхности моря не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти ввели особый режим в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефти.

    Морспасслужба не обнаружила загрязнения воды после пожара на танкере в Черном море.

    12 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США

    Американист Дудаков: Конгресс США не успеет заблокировать дизельную сделку с Россией

    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сделка по поставкам российского дизеля в США нашла в Конгрессе массу противников среди украинских лоббистов. Их заявления могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты по линии Киева, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели не успеют заблокировать соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива до выборов.

    «В Конгрессе США на фоне дизельной сделки Москвы и Вашингтона активизировались представители крупного украинского лобби. Среди них немало «ястребов» в обеих партиях. Что примечательно, особенно заметны те сенаторы и конгрессмены, которым вскоре предстоит покинуть свои посты: на выборах в ноябре они не выдвигаются на новый срок», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он назвал некоторых из них: в частности, Джинн Шахин, Том Тиллис, Брайан Фитцпатрик. «Эти законодатели не связаны электоральными интересами. Вероятно, после отставки они рассчитывают трудоустроиться в лоббистских структурах. Поэтому их протесты против соглашения с Россией могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты», – предположил собеседник.

    По его оценкам, вероятность того, что Конгресс заблокирует дизельную сделку, мала. «Конгрессмены сейчас на каникулах и вернутся к работе уже после выборов. Поэтому я очень сомневаюсь, что украинским лоббистам удастся протолкнуть тот же «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» до 3 ноября. А после этого уже будут иные расклады. К тому же у законодателей найдется немало забот помимо этого санкционного билля: им предстоит принять и согласовать в том числе целый ряд бюджетов», – рассуждает Дудаков.

    Если дело дойдет до непосредственных попыток блокировать сделку по поставкам российского дизеля, то у администрации Дональда Трампа есть некоторые рычаги давления. Среди них, например, ограничение работы механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине.

    «Белый дом может сослаться на режим чрезвычайной ситуации на фоне серьезного истощения американских запасов вооружений. В таком случае аргументом станет необходимость в первую очередь обеспечить собственную обороноспособность», – допустил эксперт.

    Как полагает аналитик, ситуация отражает «типичный для Штатов раскол». При этом те, кто пытается блокировать сделку с Москвой, оказались в невыгодной позиции. «Как бы кто ни относился к России, для большинства избирателей вопрос высоких цен на топливо имеет приоритетное значение», – объясняет политолог.

    «Трамп успешно использует эту повестку, позиционируя себя как лидера, который может снизить цены. Его оппоненты, настаивающие на запрете закупок российских энергоносителей, проигрывают в глазах электората. С точки зрения политтехнологий это дает главе Белого дома преимущества», – считает Дудаков.

    Впрочем, вряд ли Трампу удастся серьезным образом снизить цены на топливо за счет закупки российского дизеля – объемы слишком невелики. «300 тыс. тонн дизеля или 2 млн баррелей – это половина суточного потребления Америки. Поэтому существенно повлиять на цены вряд ли получится. Но как минимум это позволит Трампу продемонстрировать заботу об интересах простых американцев», – уточнил аналитик.

    По мнению эксперта, сделка поспособствует стабилизации падающих рейтингов президента США, но едва ли позволит американскому лидеру и его сторонникам избежать поражения на выборах.

    Ранее группа сенаторов США от двух партий обвинила Дональда Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с Москвой и призвала немедленно отказаться от плана по закупке топлива у России. Под соответствующим заявлением подписались шесть законодателей: республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь.

    Они посетовали, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не представил никаких объяснений в обоснование своего решения. Соглашение с Москвой идет вразрез с прямым запретом на импорт энергоносителей из России, который был принят в 2022 году, заявили сенаторы. По их мнению, Штаты не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия на Украине.

    Кроме того, член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик сообщил о намерении добиться голосования для блокировки сделки по закупкам российского дизельного топлива. Он планирует вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства нижней палаты Конгресса, пишет Axios. Впрочем, для запуска процедуры необходимо 218 голосов.

    Напомним, в пятницу Трамп сообщил, что Россия обязалась в кратчайшие сроки поставить более 300 тыс. тонн дизеля немедленно, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после этого. В перспективе объемы поставок могут быть увеличены еще на 3 млн тонн. Таким образом, в общей сложности в рамках этих договоренностей на мировой и американский рынки планируется вывести почти 5 млн тонн российского топлива. По словам главы Белого дома, это необходимо для стабилизации цен накануне ноябрьских выборов в Конгресс США.

    Киев отреагировал на эту сделку крайне болезненно. Владимир Зеленский подверг Трампа жесткой критике за смягчение санкционного давления, назвав соглашение «абсолютно ужасным шагом». Позже американский президент заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

    По его словам, Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира». «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился Трамп.

    По информации Financial Times, представители администрации США на протяжении субботы и воскресенья звонили в Европу и Киев, оказывая давление в попытках добиться прекращения атак на российские НПЗ. Американские чиновники намекали, что могут заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине, а также прекратить обмен разведданными.

    По оценкам The Wall Street Journal, отношения Трампа и Зеленского переживают самый серьезный кризис со времени их публичной ссоры в Белом доме в феврале 2025 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезна угроза Зеленскому.

    Комментарии (4)
    13 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду

    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило ударами по Эр-Рияду и объектам саудовской компании Saudi Aramco в ответ на призыв коалиции к эвакуации из района нефтяного объекта в Сане.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала мирных жителей покинуть территорию нефтяного объекта в столице Йемена Сане, передает ТАСС.

    «Командование объединенных сил коалиции просит гражданских лиц ради их безопасности эвакуироваться с территории Йеменской нефтяной компании – центральной станции Ас-Сабаха в Сане», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    Вскоре после этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил со встречным предупреждением, пригрозив жестким ответом на любые удары по Сане. Он призвал сотрудников и граждан, находящихся вблизи объектов Saudi Aramco, немедленно покинуть эти территории, назвав нефтяную инфраструктуру королевства законной целью для сил мятежников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. А в воскресенье мятежники призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

    Комментарии (4)
    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?
    Результаты
    16 комментариев Ещё голосования

    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?
    Результаты
    16 комментариев Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

    Комментарии (8)
    13 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    В Геленджике и Новороссийске ввели особый режим из-за угрозы разлива нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда.

    Режим повышенной готовности ввели для сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС из-за аварий, произошедших 6 октября в результате атак безэкипажных катеров на суда в акватории Черного моря, передает РИА «Новости».

    Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначен заместитель губернатора региона Сергей Лагутин. Специалистам поручили усилить контроль за состоянием окружающей среды и проводить круглосуточные дежурства.

    По данным Минтранса России, во вторник танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории зафиксировали открытое горение нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Морспасслужба не обнаружила разлива нефти после пожара на танкере в Черном море.

    Премьер Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда. У берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после удара судна.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Казахстан недосчитался 6 млн тонн нефти из-за аварии на Тенгизе

    Добыча нефти в Казахстане упала на 6 млн тонн из-за проблем с КТК

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что страна в текущем году недополучила около 6 млн тонн нефти из-за аварии на месторождении Тенгиз и проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом.

    Потери Казахстана в добыче нефти в текущем году из-за проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и аварии на Тенгизском месторождении составили порядка 6 млн тонн, передает ТАСС.

    «Авария на Тенгизе в начале года, проблемы с КТК – мы потеряли порядка 6 млн тонн нефти. Как потеряли – не добыли, если говорить точно, они лежат в земле, но в процессах экономики не участвуют», – рассказал Жумангарин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов.

    Летом на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане произошел сбой электроснабжения.

    Республика осудила атаки Украины на суда консорциума.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Новак рассказал о росте цен на фрахт и страхование перевозок нефти в десять раз

    Новак: Рост цен на нефть во многом вызван стоимостью фрахта и страховки

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фрахта и страхования при перевозке нефти выросла по отдельным направлениям в пять–десять раз и взяла на себя большую часть роста цен на нефть, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак в интервью ИС «Вести» рассказал о темах встречи министров стран ОПЕК+ на полях Мирового нефтяного конгресса в Эр-Рияде.

    «Через Ормузский пролив до сих пор не поступает на мировой рынок порядка 6–7 млн баррелей в сутки, и это действительно существенно вносит свой дисбаланс между спросом и предложением, что наблюдается сегодня такая серьезная волатильность на рынке», – сказал он.

    Он отметил, что также говорили о ситуации, связанной с ростом цен на перевозки в мире. «И фактически вот это повышение цены на нефть, которое сложилось, сегодня министры отмечали, что большую часть этого повышения цены взяли на себя именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования», – заявил Новак.

    По его словам, рост цен на перевозку нефти связан с глобальными рисками, недостатком транспортных средств, закрытием Ормузского пролива и военными угрозами, в том числе нападениями на гражданские суда, перевозящие нефть и нефтепродукты.

    Новак отметил, что министры выразили обеспокоенность ситуацией, договорились совместно мониторить ее и работать с международными организациями, включая Международное энергетическое агентство, для стабилизации рынка. Стороны также согласились продолжить встречи для консенсусного обсуждения вопросов и принятия решений по балансировке рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ОПЕК заявили, что доставка и страховка энергоносителей обходятся дороже трети их цены.

    Цена нефти Brent в понедельник впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель.

    ОПЕК+ в понедельник также заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля

    В Кремле заявили о выгоде поставок российского дизельного топлива в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива отвечает интересам обеих стран, а также мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива. По его словам, Вашингтон очень рад получить российское топливо и нуждается в нем.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что европейские страны, как и другие государства, остаются активными покупателями российской нефти и нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку шоком для союзников Украины.

    До этого министерство экономики Германии ответило на это соглашение.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Морспасслужба не обнаружила разлива нефти после пожара на танкере в Черном море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты Морспасслужбы не зафиксировали разлив нефтепродуктов в Черном море у побережья Краснодарского края после инцидента с танкером, сообщил оперативный штаб региона.

    «Сообщение о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море распространяют в социальных сетях. След загрязнения между Архипо-Осиповкой и Новороссийском якобы разглядели на снимке, сделанном со спутника 10 октября после пожара на танкере», – сообщили в оперштабе, передает ТАСС.

    Специалисты Морской спасательной службы проводят мониторинг акватории Черного моря и не подтверждают загрязнение нефтепродуктами, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росрыболовство взяло на контроль ситуацию с судном в Черном море.

    Президенту Владимиру Путину доложили об атакованном танкере.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива

    Франция отказалась закупать выведенное из-под санкций США российское топливо

    Tекст: Вера Басилая

    Министр-делегат по вопросам энергетики и официальный представитель правительства Франции Мод Брежон заявила, что Париж не собирается приобретать российское дизельное топливо для снижения рекордных цен.

    По словам Брежон, Франция не планирует закупать дизельное топливо из России, несмотря на соглашение между Москвой и Вашингтоном о возобновлении поставок на мировые рынки и их выводе из-под американских санкций, передает ТАСС.

    «Это решение не отменяет санкции, принятые на уровне ЕС. Так что прямо завтра российский дизель не появится на французских заправках», – заявила Брежон.

    Она пояснила, что Париж намерен поддерживать санкции, принятые Евросоюзом против России на фоне спецоперации на Украине. Министр-делегат добавила, что французские власти пока не могут оценить, насколько сильно поставки из России снизят цены на нефть на мировых рынках.

    Вместе с тем представитель правительства заверила, что обещанное премьер-министром Себастьеном Лекорню высвобождение 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов позволит снизить цены на французских заправках на 12–18 центов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ назвали дизельную сделку Владимира Путина и Дональда Трампа шоком для союзников Украины.

    В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала санкции против России в ответ на решение Вашингтона.

    Заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг заявила, что Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США.

    В субботу аналитики предупредили, что поставки российского дизеля испытывают на прочность санкционное единство Запада.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Дизельное топливо попало в бухту Благополучия на Соловках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В поселке Соловецкий Архангельской области при земляных работах был поврежден трубопровод, в результате чего дизельное топливо разлилось и попало в бухту Благополучия, сообщили в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

    Разлив дизельного топлива на Соловецком архипелаге произошел из-за повреждения топливопровода при земляных работах. Часть топлива попала в акваторию бухты Благополучия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Проводится проверка. Подрядчик при проведении работ на набережной пробил трубопровод.

    Течь устранена на месте. Служба спасения установила боновые заграждения и проводит откачку загрязненной воды вакуумной установкой, а также сбор нефтепродуктов.

    По итогам проверки прокуратура оценит действия подрядчика и своевременность мер по ликвидации происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае разлив дизельного топлива обнаружили у берегов Гавайев.

    В апреле в Краснодарском крае локализовали разлив нефти в реке Туапсе.

    В марте подтопление теплохода в Красноярске вызвало разлив дизельного топлива.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель

    Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали до 106 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    В начале новой недели мировые цены на углеводороды показывают заметный рост, стоимость марки Brent впервые с середины сентября преодолела отметку в 106 долларов за баррель.

    Мировые цены на энергоносители демонстрируют уверенный рост на фоне начала новой торговой недели. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,28% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 106,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Согласно данным торгов, котировки преодолели рубеж в 106 долларов впервые с 17 сентября. Одновременно с этим ноябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI подорожали на 1,3%, их цена составила 93,04 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник аналитики банка Goldman Sachs повысили прогноз стоимости нефти к концу года.

    В четверг цена марки Brent поднялась выше 105 долларов за баррель.

    На прошлой неделе Минэнерго США увеличило прогнозную цену на этот сорт сырья.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 12:43 • Новости дня
    ОПЕК сочла закономерным мировой кризис на рынке топлива

    ОПЕК: Текущий энергокризис в мире был ожидаемым

    Tекст: Вера Басилая

    Мировой кризис в сфере дизельного топлива, авиакеросина и бензина был предсказуем, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на Всемирном нефтяном конгрессе.

    По словам аль-Гайса, кризис с дизельным топливом, авиационным керосином и бензином должен был произойти, передает РИА «Новости».

    «Это был лишь вопрос времени. Это было предсказуемо. Мы предупреждали об этом много-много лет», – заявил аль-Гайс.

    По его словам, к 2050 году потребление энергии вырастет на 23%. За это время население планеты увеличится почти на 2 млрд человек. Значительного количества энергии потребуют также центры обработки данных с искусственным интеллектом.

    Генсек подчеркнул важность инвестиций для производства нефтепродуктов через 5–7 лет. По его оценке, мировой нефтяной отрасли до 2050 года потребуется 18 трлн долларов, или около 700 млрд долларов в год.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о глубочайшем кризисе в мировой нефтяной отрасли.

    Новак указывал на высокую чувствительность мирового рынка нефти.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    ОПЕК+ заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры стран ОПЕК+ на встрече в Эр-Рияде подчеркнули важность безопасности международных морских путей для поставок энергоносителей и выразили готовность взаимодействовать с другими организациями для улучшения условий судоходства.

    Главы делегаций ОПЕК+ договорились сотрудничать с правительствами и международными организациями, чтобы улучшить условия судоходства по всему миру, передает РИА «Новости».

    «Министры продолжат следить за развитием ситуации и будут взаимодействовать с правительствами, представителями отрасли и международными организациями, такими как IEF (Международный энергетический форум – прим. ВЗГЛЯД), МЭА (Международное энергетическое агентство) и другими, для улучшения условий судоходства во всем мире», – говорится в сообщении ОПЕК.

    Также на встрече, которая прошла в рамках конгресса Всемирного нефтяного совета (WPC), министры энергетики и нефти подчеркнули «чрезвычайную важность обеспечения безопасности международных морских путей для гарантирования бесперебойных поставок энергоресурсов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Николай Патрушев указал на необходимость для России и Китая вместе обеспечивать безопасность судоходства.

    В ОПЕК сочли закономерным мировой кризис на рынке топлива.

    В воскресенье танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    AFP: Вашингтон продолжает предоставлять Украине разведывательные данные
    В российском сегменте интернета зафиксирован массовый сбой
    Кличко обвинил власти Украины в пропаже миллиардов на ПВО
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний
    Власти объявили о завершении ремонта на ряде российских НПЗ
    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов

    Зачем модернизируют российского конкурента МС-21

    В Ту-214 хотят упразднить функцию бортинженера в кабине пилота и оставить вместо трех – двух человек, командира и второго пилота. Этого просит главный заказчик сотни таких самолетов – авиакомпания S7. Зачем S7 этот лайнер, хотя есть его более современный аналог – МС-21, и почему так важно поменять трехчленную кабину на двухчленную? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ «ослепли» из-за хамства Зеленского

    Владимир Зеленский подтвердил, что США предупредили Украину о возможной остановке передачи разведданных. Хотя официально обмен данными не прекращен, Киев уже вторые сутки не получает предупреждений о пусках российских ракет. Кроме того, ВСУ столкнулись с ограничениями в работе Starlink. Как отмечают эксперты, проблемы противника временные, но ВС России пользуются этим «окном возможностей» для максимизации урона. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

      Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

      3 комментария
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Протесты во Франции не приведут ни к чему

      Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

      6 комментариев
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации