  • Новость часаКремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 13:51 • Новости дня

    Морспасслужба не обнаружила разлива нефти после пожара на танкере в Черном море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты Морспасслужбы не зафиксировали разлив нефтепродуктов в Черном море у побережья Краснодарского края после инцидента с танкером, сообщил оперативный штаб региона.

    «Сообщение о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море распространяют в социальных сетях. След загрязнения между Архипо-Осиповкой и Новороссийском якобы разглядели на снимке, сделанном со спутника 10 октября после пожара на танкере», – сообщили в оперштабе, передает ТАСС.

    Специалисты Морской спасательной службы проводят мониторинг акватории Черного моря и не подтверждают загрязнение нефтепродуктами, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росрыболовство взяло на контроль ситуацию с судном в Черном море.

    Президенту Владимиру Путину доложили об атакованном танкере.

    12 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США

    Американист Дудаков: Конгресс США не успеет заблокировать дизельную сделку с Россией

    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сделка по поставкам российского дизеля в США нашла в Конгрессе массу противников среди украинских лоббистов. Их заявления могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты по линии Киева, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели не успеют заблокировать соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива до выборов.

    «В Конгрессе США на фоне дизельной сделки Москвы и Вашингтона активизировались представители крупного украинского лобби. Среди них немало «ястребов» в обеих партиях. Что примечательно, особенно заметны те сенаторы и конгрессмены, которым вскоре предстоит покинуть свои посты: на выборах в ноябре они не выдвигаются на новый срок», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он назвал некоторых из них: в частности, Джинн Шахин, Том Тиллис, Брайан Фитцпатрик. «Эти законодатели не связаны электоральными интересами. Вероятно, после отставки они рассчитывают трудоустроиться в лоббистских структурах. Поэтому их протесты против соглашения с Россией могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты», – предположил собеседник.

    По его оценкам, вероятность того, что Конгресс заблокирует дизельную сделку, мала. «Конгрессмены сейчас на каникулах и вернутся к работе уже после выборов. Поэтому я очень сомневаюсь, что украинским лоббистам удастся протолкнуть тот же «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» до 3 ноября. А после этого уже будут иные расклады. К тому же у законодателей найдется немало забот помимо этого санкционного билля: им предстоит принять и согласовать в том числе целый ряд бюджетов», – рассуждает Дудаков.

    Если дело дойдет до непосредственных попыток блокировать сделку по поставкам российского дизеля, то у администрации Дональда Трампа есть некоторые рычаги давления. Среди них, например, ограничение работы механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине.

    «Белый дом может сослаться на режим чрезвычайной ситуации на фоне серьезного истощения американских запасов вооружений. В таком случае аргументом станет необходимость в первую очередь обеспечить собственную обороноспособность», – допустил эксперт.

    Как полагает аналитик, ситуация отражает «типичный для Штатов раскол». При этом те, кто пытается блокировать сделку с Москвой, оказались в невыгодной позиции. «Как бы кто ни относился к России, для большинства избирателей вопрос высоких цен на топливо имеет приоритетное значение», – объясняет политолог.

    «Трамп успешно использует эту повестку, позиционируя себя как лидера, который может снизить цены. Его оппоненты, настаивающие на запрете закупок российских энергоносителей, проигрывают в глазах электората. С точки зрения политтехнологий это дает главе Белого дома преимущества», – считает Дудаков.

    Впрочем, вряд ли Трампу удастся серьезным образом снизить цены на топливо за счет закупки российского дизеля – объемы слишком невелики. «300 тыс. тонн дизеля или 2 млн баррелей – это половина суточного потребления Америки. Поэтому существенно повлиять на цены вряд ли получится. Но как минимум это позволит Трампу продемонстрировать заботу об интересах простых американцев», – уточнил аналитик.

    По мнению эксперта, сделка поспособствует стабилизации падающих рейтингов президента США, но едва ли позволит американскому лидеру и его сторонникам избежать поражения на выборах.

    Ранее группа сенаторов США от двух партий обвинила Дональда Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с Москвой и призвала немедленно отказаться от плана по закупке топлива у России. Под соответствующим заявлением подписались шесть законодателей: республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь.

    Они посетовали, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не представил никаких объяснений в обоснование своего решения. Соглашение с Москвой идет вразрез с прямым запретом на импорт энергоносителей из России, который был принят в 2022 году, заявили сенаторы. По их мнению, Штаты не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия на Украине.

    Кроме того, член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик сообщил о намерении добиться голосования для блокировки сделки по закупкам российского дизельного топлива. Он планирует вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства нижней палаты Конгресса, пишет Axios. Впрочем, для запуска процедуры необходимо 218 голосов.

    Напомним, в пятницу Трамп сообщил, что Россия обязалась в кратчайшие сроки поставить более 300 тыс. тонн дизеля немедленно, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после этого. В перспективе объемы поставок могут быть увеличены еще на 3 млн тонн. Таким образом, в общей сложности в рамках этих договоренностей на мировой и американский рынки планируется вывести почти 5 млн тонн российского топлива. По словам главы Белого дома, это необходимо для стабилизации цен накануне ноябрьских выборов в Конгресс США.

    Киев отреагировал на эту сделку крайне болезненно. Владимир Зеленский подверг Трампа жесткой критике за смягчение санкционного давления, назвав соглашение «абсолютно ужасным шагом». Позже американский президент заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

    По его словам, Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира». «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился Трамп.

    По информации Financial Times, представители администрации США на протяжении субботы и воскресенья звонили в Европу и Киев, оказывая давление в попытках добиться прекращения атак на российские НПЗ. Американские чиновники намекали, что могут заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине, а также прекратить обмен разведданными.

    По оценкам The Wall Street Journal, отношения Трампа и Зеленского переживают самый серьезный кризис со времени их публичной ссоры в Белом доме в феврале 2025 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезна угроза Зеленскому.

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    10 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу

    Минэкономики ФРГ прокомментировало договоренность России и США по топливу

    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    @ Osama Faisal/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии заявили о своей полной независимости от российских энергоресурсов в ответ на договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Официальный представитель Министерства экономики Германии сообщила, что страна диверсифицировала снабжение энергоресурсами и не зависит от российской нефти, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что закупки российской нефти и нефтепродуктов были прекращены в 2023 году.

    Накануне глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе рассказала о планах направить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В начале месяца США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля.

    В прошлом месяце в Германии из-за рекордных цен начались массовые кражи бензина.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    10 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу

    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива вступило в силу

    Tекст: Вера Басилая

    Российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из страны во исполнение договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщили в Кабмине.

    Решение вступает в силу в субботу, 10 октября, и позволит направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива. Российские нефтяные компании незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами, следует из сообщения правительства.

    «Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок», – отметил вице-премьер Александр Новак.

    В пятницу Новак заверил, что российский рынок будет полностью снабжен дизелем.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

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    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

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    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

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    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

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    11 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Трамп назвал поставки дешевой российской нефти благом для мирового рынка

    Трамп заявил о низкой цене поставляемой Россией на мировой рынок нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия способна обеспечить глобальный энергетический рынок нефтью по очень низкой цене.

    Президент США указал на способность России насытить глобальный энергетический рынок энергоносителями по низким ценам. Об этом американский лидер упомянул, комментируя договоренность между Вашингтоном и Москвой по дизельному топливу, передает ТАСС.

    «Он (президент России Владимир Путин) высвобождает много нефти для мира, и это хорошо. Кстати, по очень низкой цене», – заявил Трамп.

    Видеозапись разговора президента США с журналистами была опубликована на официальном канале Белого дома на видеохостинге YouTube. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в том, что глава российского государства заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из России вступило в силу.

    В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В понедельник президент США обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Лихачев указал на системный вред антироссийских санкций для США

    Глава Росатома Лихачев заявил о системном вреде антироссийских санкций для США

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции начинают системно вредить таким крупным игрокам, как США, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    Глава «Росатома» прокомментировал итоги беседы лидеров двух стран, в ходе которой затрагивалась тема поставок нефтепродуктов на мировой и американский рынки. По его словам, ограничения начинают системно вредить крупным игрокам, передает РИА «Новости».

    «Исподволь это показывает экономическую суть санкций, что они уже до такой степени дошли, что начинают просто системно вредить таким крупным игрокам, как Соединенные Штаты Америки», – сказал Лихачев.

    Кроме того, он отметил огромную эффективность общения президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Потенциал контакта двух лидеров может быть самым мощным ресурсом на планете в наши дни, добавил генеральный директор госкорпорации.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    11 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    В Турции предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля

    Sabah: Срыв поставок дизеля из России усугубит энергетический кризис в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки украинской стороны сорвать поставки российского дизельного топлива на мировой рынок могут серьезно усугубить экономические проблемы Европы перед наступлением зимы, заявил обозреватель турецкой газеты Sabah Мелих Алтынок.

    Попытки сорвать договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам энергоносителей чреваты обострением экономического кризиса. «Киевом были совершены удары, которые могут оставить Европу один на один с дорогим топливом зимой», – отметил Алтынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.

    По словам обозревателя, президент США ранее анонсировал поставку 300 тыс. тонн российского дизельного топлива в кратчайшие сроки, еще 500 тыс. тонн ожидается в ноябре, а затем объем увеличится на 1 млн тонн. На этом фоне европейские лидеры саботируют любые инициативы по разрешению кризиса, хотя на улицах растет напряженность из-за скачка цен на энергоносители.

    В статье также приводится шутка, которую ранее рассказывал президент России Владимир Путин. В ней немецкий ребенок спрашивает отца, почему дома холодно. Тот отвечает, что Германия ввела санкции, чтобы россияне страдали. Ребенок интересуется, не являются ли они сами русскими, ставя под сомнение логику рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Москва заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик пообещал добиться голосования в Конгрессе для блокировки сделки американского президента Дональда Трампа по закупкам российского дизельного топлива.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт этого горючего из России.

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    12 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Новак рассказал о росте цен на фрахт и страхование перевозок нефти в десять раз

    Новак: Рост цен на нефть во многом вызван стоимостью фрахта и страховки

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фрахта и страхования при перевозке нефти выросла по отдельным направлениям в пять–десять раз и взяла на себя большую часть роста цен на нефть, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак в интервью ИС «Вести» рассказал о темах встречи министров стран ОПЕК+ на полях Мирового нефтяного конгресса в Эр-Рияде.

    «Через Ормузский пролив до сих пор не поступает на мировой рынок порядка 6–7 млн баррелей в сутки, и это действительно существенно вносит свой дисбаланс между спросом и предложением, что наблюдается сегодня такая серьезная волатильность на рынке», – сказал он.

    Он отметил, что также говорили о ситуации, связанной с ростом цен на перевозки в мире. «И фактически вот это повышение цены на нефть, которое сложилось, сегодня министры отмечали, что большую часть этого повышения цены взяли на себя именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования», – заявил Новак.

    По его словам, рост цен на перевозку нефти связан с глобальными рисками, недостатком транспортных средств, закрытием Ормузского пролива и военными угрозами, в том числе нападениями на гражданские суда, перевозящие нефть и нефтепродукты.

    Новак отметил, что министры выразили обеспокоенность ситуацией, договорились совместно мониторить ее и работать с международными организациями, включая Международное энергетическое агентство, для стабилизации рынка. Стороны также согласились продолжить встречи для консенсусного обсуждения вопросов и принятия решений по балансировке рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ОПЕК заявили, что доставка и страховка энергоносителей обходятся дороже трети их цены.

    Цена нефти Brent в понедельник впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель.

    ОПЕК+ в понедельник также заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру.

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    12 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива

    Франция отказалась закупать выведенное из-под санкций США российское топливо

    Tекст: Вера Басилая

    Министр-делегат по вопросам энергетики и официальный представитель правительства Франции Мод Брежон заявила, что Париж не собирается приобретать российское дизельное топливо для снижения рекордных цен.

    По словам Брежон, Франция не планирует закупать дизельное топливо из России, несмотря на соглашение между Москвой и Вашингтоном о возобновлении поставок на мировые рынки и их выводе из-под американских санкций, передает ТАСС.

    «Это решение не отменяет санкции, принятые на уровне ЕС. Так что прямо завтра российский дизель не появится на французских заправках», – заявила Брежон.

    Она пояснила, что Париж намерен поддерживать санкции, принятые Евросоюзом против России на фоне спецоперации на Украине. Министр-делегат добавила, что французские власти пока не могут оценить, насколько сильно поставки из России снизят цены на нефть на мировых рынках.

    Вместе с тем представитель правительства заверила, что обещанное премьер-министром Себастьеном Лекорню высвобождение 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов позволит снизить цены на французских заправках на 12–18 центов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ назвали дизельную сделку Владимира Путина и Дональда Трампа шоком для союзников Украины.

    В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала санкции против России в ответ на решение Вашингтона.

    Заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг заявила, что Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США.

    В субботу аналитики предупредили, что поставки российского дизеля испытывают на прочность санкционное единство Запада.

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    12 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Дизельное топливо попало в бухту Благополучия на Соловках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В поселке Соловецкий Архангельской области при земляных работах был поврежден трубопровод, в результате чего дизельное топливо разлилось и попало в бухту Благополучия, сообщили в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

    Разлив дизельного топлива на Соловецком архипелаге произошел из-за повреждения топливопровода при земляных работах. Часть топлива попала в акваторию бухты Благополучия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Проводится проверка. Подрядчик при проведении работ на набережной пробил трубопровод.

    Течь устранена на месте. Служба спасения установила боновые заграждения и проводит откачку загрязненной воды вакуумной установкой, а также сбор нефтепродуктов.

    По итогам проверки прокуратура оценит действия подрядчика и своевременность мер по ликвидации происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае разлив дизельного топлива обнаружили у берегов Гавайев.

    В апреле в Краснодарском крае локализовали разлив нефти в реке Туапсе.

    В марте подтопление теплохода в Красноярске вызвало разлив дизельного топлива.

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    12 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель

    Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали до 106 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    В начале новой недели мировые цены на углеводороды показывают заметный рост, стоимость марки Brent впервые с середины сентября преодолела отметку в 106 долларов за баррель.

    Мировые цены на энергоносители демонстрируют уверенный рост на фоне начала новой торговой недели. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,28% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 106,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Согласно данным торгов, котировки преодолели рубеж в 106 долларов впервые с 17 сентября. Одновременно с этим ноябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI подорожали на 1,3%, их цена составила 93,04 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник аналитики банка Goldman Sachs повысили прогноз стоимости нефти к концу года.

    В четверг цена марки Brent поднялась выше 105 долларов за баррель.

    На прошлой неделе Минэнерго США увеличило прогнозную цену на этот сорт сырья.

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    12 октября 2026, 12:43 • Новости дня
    ОПЕК сочла закономерным мировой кризис на рынке топлива

    ОПЕК: Текущий энергокризис в мире был ожидаемым

    Tекст: Вера Басилая

    Мировой кризис в сфере дизельного топлива, авиакеросина и бензина был предсказуем, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на Всемирном нефтяном конгрессе.

    По словам аль-Гайса, кризис с дизельным топливом, авиационным керосином и бензином должен был произойти, передает РИА «Новости».

    «Это был лишь вопрос времени. Это было предсказуемо. Мы предупреждали об этом много-много лет», – заявил аль-Гайс.

    По его словам, к 2050 году потребление энергии вырастет на 23%. За это время население планеты увеличится почти на 2 млрд человек. Значительного количества энергии потребуют также центры обработки данных с искусственным интеллектом.

    Генсек подчеркнул важность инвестиций для производства нефтепродуктов через 5–7 лет. По его оценке, мировой нефтяной отрасли до 2050 года потребуется 18 трлн долларов, или около 700 млрд долларов в год.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о глубочайшем кризисе в мировой нефтяной отрасли.

    Новак указывал на высокую чувствительность мирового рынка нефти.

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    12 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    ОПЕК+ заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры стран ОПЕК+ на встрече в Эр-Рияде подчеркнули важность безопасности международных морских путей для поставок энергоносителей и выразили готовность взаимодействовать с другими организациями для улучшения условий судоходства.

    Главы делегаций ОПЕК+ договорились сотрудничать с правительствами и международными организациями, чтобы улучшить условия судоходства по всему миру, передает РИА «Новости».

    «Министры продолжат следить за развитием ситуации и будут взаимодействовать с правительствами, представителями отрасли и международными организациями, такими как IEF (Международный энергетический форум – прим. ВЗГЛЯД), МЭА (Международное энергетическое агентство) и другими, для улучшения условий судоходства во всем мире», – говорится в сообщении ОПЕК.

    Также на встрече, которая прошла в рамках конгресса Всемирного нефтяного совета (WPC), министры энергетики и нефти подчеркнули «чрезвычайную важность обеспечения безопасности международных морских путей для гарантирования бесперебойных поставок энергоресурсов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Николай Патрушев указал на необходимость для России и Китая вместе обеспечивать безопасность судоходства.

    В ОПЕК сочли закономерным мировой кризис на рынке топлива.

    В воскресенье танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

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