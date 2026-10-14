Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Украинский беспилотник ранил женщину с дочерью в Херсонской области
Дрон ВСУ ранил женщину с дочерью в Херсонской области
В селе Червоная Поляна Херсонской области женщина и ее несовершеннолетняя дочь получили ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила администрация Горностаевского округа.
В селе Червоная Поляна из-за удара украинского дрона пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь, передает ТАСС.
В администрации уточнили, что обе пострадавшие были госпитализированы в Горностаевскую центральную районную больницу с ранениями. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю.
Из-за ударов украинских военных по Алешкинскому округу погибли три мирных жителя.
Следственный комитет завел дело об убийстве после атаки беспилотников ВСУ на мирных жителей ЛНР.