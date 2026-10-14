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    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня

    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

    14 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    @ Пресс-служба Совета Федерации/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать перечень направлений подготовки в высших учебных заведениях и отказаться от устаревших профессий в пользу современных.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Минобрнауки Валерия Фалькова пересмотреть специальности в российских вузах, убрав из программы «нафталинные» профессии, передает РИА «Новости».

    «Перечень профессий… есть такие нафталинные, устаревшие даже по названию профессии, и вы их называли, Валерий Николаевич, тоже. Ну, давайте порешительней. Все то, что уже устарело, то, что не работает на качество страны, не нужно, надо смело их отменять и, наоборот, объявлять новые современные профессии и по новым технологиям, по искусственному интеллекту, и по многим другим», – сказала Матвиенко.

    Глава Совфеда раскритиковала направление «Реклама и связи с общественностью», назвав его выбором для абитуриентов, которым больше некуда поступать. Она также обратила внимание на специальность «Государственное и муниципальное управление».

    По ее словам, это направление необходимо переформатировать, поскольку выпускники, поступающие на него со школьной скамьи, не идут работать в органы власти. Спикер предложила использовать эту программу исключительно для повышения квалификации действующих чиновников.

    Кроме того, Матвиенко призвала навести порядок в сфере заочного образования. Она усомнилась в возможности подготовить квалифицированного инженера или врача таким образом и подчеркнула, что подобный формат обучения должен применяться преимущественно для повышения квалификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах.

    Ранее он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования. До этого ведомство определило сроки завершения реформы в этой сфере.

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    12 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Нобелевскую премию по экономике получили ученые из США

    Американцы Холл и Вудфорд получили Нобелевскую премию по экономике

    Нобелевскую премию по экономике получили ученые из США
    @ nobelprize.org

    Tекст: Вера Басилая

    Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук Швеции присудил премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год американцам Роберту Холлу и Майклу Вудфорду.

    Ученых Роберта Холла и Майкла Вудфорда отметили наградой «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации», передает ТАСС.

    Премия по экономике была основана Государственным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия финансовой организации. Она присуждается по тем же правилам, что и классические нобелевские номинации, а денежная часть отчисляется Нобелевскому фонду. Правом номинировать кандидатов обладают члены академии, лауреаты прошлых лет и профессора скандинавских университетов.

    Всего с 1969 по 2025 год награда присуждалась 57 раз, ее получили 99 ученых.

    В разные годы трое наших соотечественников были удостоены этой премии. В 1971 году ее получил Саймон Кузнец, в 1918–1921 годах изучавший экономику в Харьковском коммерческом институте, затем эмигрировавший в США. Он был награжден за «эмпирически обоснованное толкование экономического роста, приведшее к более глубокому пониманию экономических и социальных структур и процесса развития». В 1973 году за развитие метода «затраты – выпуск» был награжден американский ученый российского происхождения Василий Леонтьев,

     В 1975 году премией был отмечен советский математик и экономист Леонид Канторович. Совместно с американским ученым Тьяллингом Купмансом его наградили за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Шведская королевская академия наук назвала лауреатов Нобелевской премии по экономике. Обладателями премии стали американские ученые Джоэль Мокир и Питер Хауит, а также французский исследователь Филипп Агьон за объяснение инновационного экономического роста.

    Один из обладателей этой награды Агьон дал Европе совет по поводу отношений с США и Китаем.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    14 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Российские разработки роев беспилотников превзошли мировые аналоги

    Глава РАН Красников: Российские алгоритмы для роев БПЛА превосходят мировые

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемые российскими учеными алгоритмы для управления роями беспилотников превосходят зарубежные разработки по эффективности взаимодействия, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Наши новые подходы не только сопоставимы с мировыми, но иногда и превосходят их, например, по эффективности взаимодействия и выработке стратегии для роя беспилотников», – заявил академик в интервью РИА «Новости».

    По его словам, применение роев в настоящее время является основным трендом в сфере развития беспилотной авиации. Ученый пояснил, что сегодня один оператор способен эффективно управлять лишь одним или двумя аппаратами, однако количество дронов растет, а задачи усложняются.

    Для решения проблемы управления большими группами множество коллективов работает над созданием алгоритмов, позволяющих беспилотникам взаимодействовать с учетом меняющейся обстановки и неполной информации, добавил Красников.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказывал о роли нейросетей в перехвате дронов.

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    13 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Засуха в Британии обнажила остатки поселений бронзового века

    Independent: В Британии на дне водохранилища нашли поселения бронзового века

    Tекст: Мария Иванова

    В британском графстве Девон на территории частично пересохшего водохранилища Фернворти нашли каменные хижины возрастом около 4 тыс. лет.

    Остатки доисторических поселений, включая восемь круглых домов, показались на поверхности после сильной летней жары, которая привела к падению уровня воды в водохранилище до 30% от максимума, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    Ученые считают, что люди жили в этом районе как минимум с 2300 года до нашей эры. Перед наполнением водохранилища в 1942 году археологи уже находили там древнюю керамику и артефакты эпохи Тюдоров, связанные с добычей олова, а также монеты 1540 года. Само поселение, по оценкам специалистов, было заброшено около 1000 года до нашей эры.

    Из-за аномально засушливого лета в Великобритании пострадали многие водоемы. На данный момент 12 из 31 водохранилища в стране заполнены менее чем наполовину, а восемь находятся на критически низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе аномальная засуха оставила Британию без овощей.

    В прошлом году в Омской области нашли уникальный меч саргатской культуры.

    Ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.

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    12 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше

    Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.

    «По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».

    В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.

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    12 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Несколько человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

    Туристический автобус перевернулся в Анталье после ДТП

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой провинции Анталья произошло ДТП с участием туристического автобуса, который в результате перевернулся, есть пострадавшие.

    «Пассажирский автобус перевернулся на трассе Ыспарта – Анталья в результате ДТП, пострадали несколько человек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал AHaber.

    Из-за аварии часть трассы была перекрыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек.

    В мае десятки людей пострадали в аварии с автобусом в Турции.

    В прошлом году российские туристы пострадали в аварии с автобусом в Анталье.

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    12 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Ученые МГУ раскрыли детали готовящейся миссии к астероиду Апофис

    МГУ начал подготовку миссии для изучения происхождения астероида Апофис

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель директора НИИЯФ МГУ Владислав Оседло сообщил, что готовящаяся российская миссия к астероиду Апофис позволит получить уникальные данные о его происхождении.

    Российский аппарат поможет дистанционно изучить элементный состав небесного тела, передает ТАСС.

    «Один из [приборов, которые планируются к установке на борту,] – гамма-спектрометр. По гамма-излучению вещества можно дистанционно определять его элементный состав и получить принципиально новую информацию о происхождении и эволюции вещества астероида», – рассказал Оседло.

    Астероид размером около 350 метров приблизится к планете на расстояние 32 тыс. км 13 апреля 2029 года. Ученый отметил, что сближение станет уникальным физическим экспериментом, который позволит изучить влияние гравитационного поля Земли на поверхность объекта.

    Технические параметры космического аппарата в настоящее время прорабатывают специалисты вуза. Для наблюдений за Апофисом вблизи также запланированы миссии НАСА и Европейского космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца у японского космического зонда «Хаябуса-2» сломался последний двигатель. Летом этот аппарат успешно пролетел мимо астероида Торифунэ.

    В прошлом году эксперты объяснили исчезновение данных НАСА об астероиде.

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    14 октября 2026, 07:20 • Новости дня
    Ученые впервые обнаружили в России редкую европейскую бабочку

    В Адыгее впервые выявили редкую европейскую бабочку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Южного федерального университета впервые обнаружили в Адыгее редкую европейскую бабочку из семейства листоверток, сообщила сотрудник кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Валерия Слюнькова.

    «Одним из ярких открытий стало обнаружение эпиблемы книциколаны (Epiblema cnicicolana). Это первая находка вида в России, а также его самое восточное местонахождение в мире», – заявила Слюнькова РИА «Новости».

    Ранее считалось, что эта бабочка обитает только в Центральной и Западной Европе. По словам специалиста, пока сложно сказать, жил ли данный вид в Адыгее раньше или произошло естественное расширение его ареала из-за схожего климата.

    Слюнькова отметила, что в отличие от многих других листоверток, являющихся вредителями лесного и сельского хозяйства, этот вид абсолютно безопасен для культурных растений. Бабочки, размах крыльев которых составляет 14-16 миллиметров, питаются исключительно дизентерийной блошницей.

    Обнаружение нового вида поможет ученым лучше понять процессы миграции насекомых в условиях изменения климата. Исследования проводятся в рамках масштабного проекта ЮФУ по изучению бабочек-листоверток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ученые открыли новые виды гигантских кувшинок в Южной Америке.

    Новые виды клопов получили название в честь Тейлор Свифт из-за их внешнего вида.

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    12 октября 2026, 09:02 • Новости дня
    Движение судов в Босфоре перекрыли из-за поломки танкера

    Движение судов в Босфоре временно остановилось в обоих направлениях

    Tекст: Вера Басилая

    Движение судов в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Италию танкера, сообщает DHA.

    По данным DHA, инцидент произошел около 19:10 по местному времени, сообщают «Вести».

    Танкер длиной 107 метров, следовавший из Болгарии в Италию, столкнулся с отказом двигателя. К аварийному судну направлены несколько буксиров, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Ранее судоходство в проливе нарушалось из-за аналогичной поломки сухогруза Queen Bee, идущего под флагом Панамы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом движение судов в Босфоре частично восстановили после поломки сухогруза. В мае движение в проливе перекрыли из-за поломки следовавшего в Россию сухогруза.

    В прошлом году Босфор также перекрывали из-за поломки направлявшегося в Россию судна.

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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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    13 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Правоохранители задержали двух заместителей мэра в Анкаре

    Haberturk: В Анкаре задержали двух заместителей мэра муниципалитета Этимесгут

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие правоохранительные органы провели операцию в муниципалитете Этимесгут в Анкаре, задержав 25 человек, в том числе двух заместителей мэра.

    В Турции прошла полицейская операция в муниципалитете Этимесгут в Анкаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    «В рамках операции задержаны 25 человек, в том числе два заместителя мэра», – сообщил телеканал.

    Причины операции пока не уточняются. Ранее в отношении муниципалитета Этимесгут было начато расследование по подозрению в коррупции и нарушениях при проведении муниципальных закупок и тендеров. В июле 2026 года в ходе операции по этому делу были задержаны десятки человек, включая мэра Этимесгута Эрдаля Бешикчиоглу и его заместителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад СМИ сообщили о задержании 48 человек по делу муниципалитета Стамбула.

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    14 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

    Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

    Турецкая полиция задержала в Стамбуле американского бизнесмена Ричарда Шулера, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество на сумму около 1,5 млрд долларов.

    Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

    «Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.

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    14 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажирам рейсов, которые накануне вылетели из Турции в Москву, но были вынуждены развернуться из-за ограничений в столичных аэропортах, меняют билеты на другие даты на фоне нехватки гостиничных номеров в Стамбуле.

    Пассажирам самолетов, летевших накануне из Турции в Москву и развернувшихся в полете из-за ограничений в аэропортах столицы, оформляют билеты на другие рейсы. Людей пересаживают на ближайшие и вечерние вылеты, а также на отправления в четверг, передает ТАСС.

    Из-за большого числа прибывших в новом международном аэропорту Стамбула затянулся процесс предоставления гостиничных номеров. Мест в ближайших отелях не хватает, поэтому часть людей расселяют на другом берегу города, а остальные продолжают стоять в очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

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    14 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам 10-11-х классов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.

    «Предлагаем учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10-х и 11-х классов», – сказал Фальков в Совете Федерации, пишет ТАСС.

    Уровень олимпиадных заданий для этого возраста соответствует требованиям университетов, а общее число таких соревнований уже снижено с 83 до 60.

    Глава ведомства подчеркнул важность пространственного развития, отметив, что 73% бюджетных мест выделено региональным вузам за пределами Москвы и Петербурга. Особое внимание уделено Дальнему Востоку, где объемы приема выросли до 29,3 тыс. человек, и Калининграду, показавшему рост числа бюджетников на 31%.

    Кроме того, после введения регулирования коммерческого набора число поступивших на договорной основе по 40 специальностям за год снизилось на 28%, передает РИА «Новости».

    Студентов-платников стало меньше почти на 100 тыс. человек, однако их средний балл по Единому государственному экзамену вырос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ.

    В воскресенье он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Минобрнауки сообщило о сроках завершения реформы высшего образования.

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    ВСУ «ослепли» из-за хамства Зеленского

    Владимир Зеленский подтвердил, что США предупредили Украину о возможной остановке передачи разведданных. Хотя официально обмен данными не прекращен, Киев уже вторые сутки не получает предупреждений о пусках российских ракет. Кроме того, ВСУ столкнулись с ограничениями в работе Starlink. Как отмечают эксперты, проблемы противника временные, но ВС России пользуются этим «окном возможностей» для максимизации урона. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

      Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Протесты во Франции не приведут ни к чему

      Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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