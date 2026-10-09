Ученые открыли новые виды гигантских кувшинок в Южной Америке

Биологи обнаружили в Южной Америке неизвестные виды кувшинок

Tекст: Игорь Иножарский

Ранее ученым было известно только о двух видах гигантских кувшинок с листьями до трех метров в ширину, однако за последние годы открыты еще три новых вида, пишет NewScientist.

«Я думаю, это невероятно, что мы находим нечто настолько новое и большое в мире, где, как нам кажется, уже все известно», – заявил Христенхус.

Толчком к новым исследованиям стали фотографии из Колумбии, опубликованные в интернете американским бизнесменом. Ученые изучили спутниковые снимки региона и организовали экспедицию, во время которой нашли неизвестные растения в небольшом озере при помощи местных гидов.

Открытый вид получил название «Виктория колумбийская». Он отличается от сородичей расположением защитных шипов под листьями, а также формой цветов и плодов. Кроме того, генетические исследования кувшинок из южноамериканского региона Пантанал доказали существование еще одного отдельного вида, который планируют назвать «Виктория маттогросенсис».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биолог допустил отсрочку зимней спячки медведей в Подмосковье из-за тепла. Во вторник ФМБА сообщило о сокращении пути создания инновационных разработок. В прошлом году российских дачников предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за выращивание роз и мимоз на участке.