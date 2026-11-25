Tекст: Алексей Дегтярёв

Новинка, предназначенная для защиты объектов промышленности и топливно-энергетического комплекса, была впервые продемонстрирована на выставке «Интерполитех-2026» в Москве, передает РИА «Новости».

В основе системы лежит модуль «Нарвал». Установка стабилизирована в трех плоскостях и способна поражать цели, движущиеся со скоростью до 80 метров в секунду. Благодаря высокой точности стрельбы разработчикам удалось снизить расход боеприпасов и увеличить автономность комплекса.

Система обнаруживает и распознает цели в автоматическом режиме. Алгоритмы искусственного интеллекта исключают ложные угрозы, идентифицируют типы беспилотников, рассчитывают баллистику и оценивают потенциальный ущерб.

Окончательное решение об открытии огня принимает оператор, рабочее место которого может находиться на расстоянии до десяти километров от модуля. Один человек способен управлять работой от 4 до 16 установок. Комплекс имеет открытую архитектуру и легко интегрируется с радарами, метеостанциями и оптико-электронными системами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Уралвагонзавод» завершил испытания модернизированной машины БРЭМ-80 с усиленной защитой от беспилотников.

Летом в России начались испытания лазерного комплекса «Перун» для противодействия всем типам дронов.

В июне концерн «Алмаз-Антей» сообщил о разработке компактной установки «Сокол» для выявления БПЛА на дистанции до пяти километров.