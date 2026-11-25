Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
«Уралвагонзавод» создал модуль с ИИ и пулеметом для защиты от дронов
Концерн «Уралвагонзавод» разработал новейший дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный крупнокалиберным пулеметом «Корд» и системой искусственного интеллекта для борьбы с беспилотниками.
Новинка, предназначенная для защиты объектов промышленности и топливно-энергетического комплекса, была впервые продемонстрирована на выставке «Интерполитех-2026» в Москве, передает РИА «Новости».
В основе системы лежит модуль «Нарвал». Установка стабилизирована в трех плоскостях и способна поражать цели, движущиеся со скоростью до 80 метров в секунду. Благодаря высокой точности стрельбы разработчикам удалось снизить расход боеприпасов и увеличить автономность комплекса.
Система обнаруживает и распознает цели в автоматическом режиме. Алгоритмы искусственного интеллекта исключают ложные угрозы, идентифицируют типы беспилотников, рассчитывают баллистику и оценивают потенциальный ущерб.
Окончательное решение об открытии огня принимает оператор, рабочее место которого может находиться на расстоянии до десяти километров от модуля. Один человек способен управлять работой от 4 до 16 установок. Комплекс имеет открытую архитектуру и легко интегрируется с радарами, метеостанциями и оптико-электронными системами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Уралвагонзавод» завершил испытания модернизированной машины БРЭМ-80 с усиленной защитой от беспилотников.
Летом в России начались испытания лазерного комплекса «Перун» для противодействия всем типам дронов.
В июне концерн «Алмаз-Антей» сообщил о разработке компактной установки «Сокол» для выявления БПЛА на дистанции до пяти километров.