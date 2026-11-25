Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Евросоюз намерен запретить европейцам управлять компаниями в России
Welt: 22-й пакет санкций ЕС запретит европейцам руководить компаниями из России
В рамках 22-го пакета антироссийских санкций Европейский союз намерен запретить гражданам стран Европы занимать должности в руководящих органах российских компаний, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила об отсутствии возможности вести «бизнес как обычно» с Россией, сообщает Welt со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По информации европейского чиновника, планируемый запрет затронет известного политика, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который с конца сентября работает в наблюдательном совете компании Hyperglobus, управляющей в России немецкими супермаркетами Globus, передает Handelsblatt. Российские СМИ приводят слова Шредера о важности сохранения и развития экономических отношений с Москвой.
Кроме того, в список лиц, подпадающих под запрет, могут войти управляющий директор Hyperglobus в России Фолькер Шаар и председатель совета директоров российского алюминиевого гиганта «Русал», голландский менеджер Бернард Зонневельд.
Как уточнила фон дер Ляйен, новый пакет санкций направлен против финансовых институтов и крипто-платформ, 60 банков пополнят санкционный список. Также планируется создать целевую группу для контроля за соблюдением криптовалютных ограничений. Впервые под санкции попадут поставщики электроэнергии.
Еврокомиссия также предложила отказывать в выдаче виз бывшим российским военным. Российским спортивным командам и индивидуальным спортсменам запретят выступать под национальным флагом на соревнованиях в странах ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Брюсселю подсчитать убытки от новых ограничений. Во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах блокировать въезд в Евросоюз участникам российской спецоперации на Украине. В понедельник Европейская комиссия представила 22-й пакет антироссийских санкций против 150 физических лиц и компаний.