Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Обученные Украиной боевики в Сахеле отобрали у армий господство в воздухе
Дроны за несколько сотен долларов лишили армии Мали, Буркина-Фасо и Нигера превосходства в воздухе, а представитель «Освободительного фронта Азавада» Мохамед Эльмаулуд Рамадан заявил об обучении сепаратистов украинскими инструкторами.
Боевики в Мали, Буркина-Фасо и Нигере получили дроны стоимостью в несколько сотен долларов и лишили правительственные силы превосходства в воздухе, которым те пользовались благодаря истребителям и ударным вертолетам, пишет Reuters. Под угрозой теперь многомиллионная техника и критическая инфраструктура – золотые шахты, топливные склады, трубопроводы и порты.
«Раньше государство всегда обладало монополией на небо. Это было единственное, что оно могло контролировать, – заявила независимый старший советник по борьбе с терроризмом Николла Милнс. – Теперь, когда негосударственные игроки могут дешево приобретать и модифицировать такие дроны, оснащая их боевыми частями, это полностью перевернуло ситуацию».
По словам представителя «Освободительного фронта Азавада» Мохамеда Эльмаулуда Рамадана, в 2023 году сепаратистов обучали управлению дронами украинцы в ходе 30-дневного курса за пределами Мали. Фронт отрицает прямое участие украинцев в своих операциях. МИД Украины отверг обвинения Мали и Нигера в поддержке «незаконных вооруженных групп».
Связанная с «Аль-Каидой*» группировка JNIM с 2023 года провела 187 атак с помощью дронов, всего в четырех странах Западной Африки зафиксировано 235 таких атак. В марте фронт впервые в Сахеле применил «рой» из примерно 25 дронов против системы ПВО аэропорта Гао.
Экономика на стороне атакующего: боеприпас за несколько сотен долларов угрожает самолетам и базам стоимостью в миллионы, отметила исполнительный директор The Sentry Юстина Гудзовска. Глава МИД Мали Абдулай Диоп назвал адаптацию армии к атакам дронов критически важным вопросом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду командование Ливийской национальной армии сообщило о гибели двух военнослужащих ВМС Ливии от ран, полученных при атаке украинских беспилотников на порт Бенгази. В августе российские военные подавили очередную попытку мятежа в одной из стран Африки. В мае Париж привлек в Сахель украинских наемников, на которых возложили ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ