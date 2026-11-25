Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Хуситы пригрозили ударить по саудовским портам в случае атаки на Ходейду
Reuters: Хуситы пригрозили атаковать порт Джидда в случае удара по Ходейде
Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что порты Саудовской Аравии на Красном море подвергнутся ударам в случае нападения на Ходейду.
Йеменские мятежники атакуют саудовский порт Джидда и все другие порты на побережье Красного моря, если Эр-Рияд осуществит свои угрозы и нападет на йеменскую Ходейду, передает Reuters.
Представитель хуситов Яхья Сариа призвал портовых рабочих немедленно эвакуироваться, а судоходные компании – вывести свои суда из опасной зоны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду саудовская коалиция нанесла удары по объектам в йеменском порту Ходейда. Этот порт имеет ключевое значение для доставки продовольствия и гуманитарной помощи на север Йемена.
Во вторник 11 человек пострадали в результате нападения йеменских мятежников на высотное здание в финансовом центре Эр-Рияда.
В пятницу военный представитель движения «Ансар Аллах» пригрозил нанести удары по порту Джидда и другим объектам Саудовской Аравии.