Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Трамп заявил, что всегда готов помиловать Хуанга
Президент США Дональд Трамп назвал помилование восстановленного в должности главы Nvidia Дженсена Хуанга «всегда возможным вариантом», добавив, что не считает столь исключительный шаг необходимым, сообщила газета New York Post.
«Помилование – это всегда возможный вариант», – заявил президент США Дональд Трамп о восстановленном в должности главе Nvidia Дженсене Хуанге, пишет Bloomberg со ссылкой на New York Post. Трамп отметил, что не считает необходимым столь исключительный шаг.
Интервью прошло в Овальном кабинете перед поездкой президента во Флориду на День благодарения. По данным газеты, Трамп посоветовал Хуангу говорить правду законодателям и сотрудникам Конгресса, когда те спросят о скандале, приведшем к его краткому отстранению. Трамп также признался, что думал о получении американским правительством доли в Nvidia, и заявил, что, вероятно, еще не поздно.
Совет директоров Nvidia восстановил Хуанга в понедельник после вмешательства Трампа. Во вторник Хуанг провел закрытые встречи с комитетами Палаты представителей по иностранным делам, по Китаю и по разведке, где обсуждались его связь с предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг и протоколы безопасности компании. В четверг он должен выступить на слушаниях в банковском комитете Сената.
На общем собрании сотрудников Хуанг извинился за поведение, ставшее причиной отставки, и рассказал, что ежедневно проходит психотерапию. Он признал нарушение кодекса поведения Nvidia, назвал ту встречу самой тяжелой в своей практике и поблагодарил за второй шанс возглавить основанную им компанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самый необычный корпоративный скандал в сфере ИИ привел к возвращению Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia, несмотря на признание в супружеских изменах и подозрения в шпионаже. Во вторник глава Nvidia Дженсен Хуанг поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за содействие в возвращении на должность. В понедельник совет директоров Nvidia проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров.