Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Нижний Новгород стал популярным городом для путешествий на Новый год
OneTwoTrip: Нижний Новгород стал популярным городом для путешествий на Новый год
Популярным городом для отдыха россиян на новогодние каникулы стал Нижний Новгород, также в тройку лидеров вошли Ярославль и Тверь, сообщили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
Самым востребованным направлением оказался Нижний Новгород, на втором месте расположился Ярославль, а третью строчку заняла Тверь. Замыкают пятерку Кострома и Иваново, передает РИА «Новости».
Средняя стоимость проживания в Нижнем Новгороде составляет 12,2 тыс. рублей за ночь, в Ярославле – 12,4 тыс. рублей, а в Твери – 7,9 тыс. рублей.
Туристы планируют отдыхать дольше всего в Иванове, где средняя продолжительность бронирования составляет 3,4 суток. В Нижнем Новгороде путешественники останавливаются на 2,9 суток, в Костроме – на 2,8, а в Ярославле – на 2,7. Самые короткие поездки планируются в Тверь – в среднем на 1,9 суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самыми востребованными направлениями для новогоднего отдыха россиян внутри страны назвали Петербург и Москву.
Российские туристы стали на треть чаще ездить на поездах из Москвы в Нижний Новгород и Казань. Летом Тверь официально стала частью национального туристического маршрута «Золотое кольцо России».