Нехватка воды возникла на Бали из-за затянувшейся засухи

На Бали началась раздача чистой воды населению из-за засухи

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Мы совместно с Красным Крестом Индонезии и профильным ведомством доставили в ряд округов в общей сложности 177,5 тыс. литров чистой воды», – заявил руководитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Геде Теджа Бхусана. Его цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

По словам Бхусаны, в этом году начало сезона дождей сдвинулось на ноябрь из-за климатического явления Эль-Ниньо. В прошлом году дожди начались уже в октябре. Затянувшийся сухой сезон привел к нехватке воды, природным пожарам и учащению случаев засухи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

Ранее климатологи спрогнозировали удорожание кофе и какао в мире из-за этого явления.

Австралии предрекли волну пожаров и засух из-за Эль-Ниньо.