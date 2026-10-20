Украинский беспилотник атаковал автобус Запорожской АЭС

Tекст: Валерия Городецкая

Автобус возвращался на станцию без пассажиров после того, как доставил сотрудников в город, сообщается в канале Запорожской АЭС в Max. В результате удара беспилотника транспортное средство получило повреждения, однако никто из людей не пострадал.

В сообщении отмечается, что с момента эскалации атак в апреле текущего года погибли уже 10 сотрудников станции, порядка 40 атомщиков получили ранения. Подчеркивается, что персонал продолжает выполнять свою работу по поддержанию безопасного состояния объекта в условиях постоянной угрозы жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об участившихся обстрелах Энергодара.

Летом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о массированном обстреле города со стороны украинских войск.

В мае руководство Запорожской АЭС передало представителям МАГАТЭ информацию об ударе по транспортному цеху станции.