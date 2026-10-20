Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Украинский беспилотник атаковал автобус Запорожской АЭС
Служебный автобус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получил повреждения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата, пострадавших среди сотрудников станции нет.
Автобус возвращался на станцию без пассажиров после того, как доставил сотрудников в город, сообщается в канале Запорожской АЭС в Max. В результате удара беспилотника транспортное средство получило повреждения, однако никто из людей не пострадал.
В сообщении отмечается, что с момента эскалации атак в апреле текущего года погибли уже 10 сотрудников станции, порядка 40 атомщиков получили ранения. Подчеркивается, что персонал продолжает выполнять свою работу по поддержанию безопасного состояния объекта в условиях постоянной угрозы жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об участившихся обстрелах Энергодара.
Летом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о массированном обстреле города со стороны украинских войск.
В мае руководство Запорожской АЭС передало представителям МАГАТЭ информацию об ударе по транспортному цеху станции.