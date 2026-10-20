Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Лавров заявил об отказе Мерца восстановить «Северные потоки» при росте цен
Лавров: Канцлер ФРГ Мерц отказался восстанавливать «Северные потоки»
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию в Германии в три-четыре раза.
«Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки». Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», – заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу. Его слова приводит РИА «Новости».
Министр отметил, что из-за нежелания Европы использовать российский газ его будут покупать США. Он добавил, что в дальнейшем этот газ будет продаваться как американский, поскольку «деньги не пахнут».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье газета The New York Times сообщила, что США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу.
В субботу вице-премьер России Александр Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.
В августе Европа резко сократила импорт сжиженного природного газа ради российского топлива.