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    20 октября 2026, 08:46 • Экономика

    Россия создает технологии для редкоземельного обогащения

    Россия создает технологии для редкоземельного обогащения
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Сибирские ученые обещают с помощью новейшей технологии в сотни раз ускорить поиск редкоземельных металлов. Перестать зависеть от импорта этих ценнейших сегодня металлов – одна из приоритетных задач России. Не просто лидером, а монополистом в этой сфере является Китай. И, несмотря на дружеские отношения, снижать зависимость стоит начинать уже сегодня.

    Главная задача России по редкоземельным металлам – перестать зависеть от импорта этих критически важных материалов и построить полную цепочку – от добычи руды до выпуска высокотехнологичной продукции. Это обеспечит технологический и сырьевой суверенитет нашей стране.

    Цель поставлена – снизить долю импорта с 75% до 48% к 2030 году, выйти на объем производства 7,5 тыс. тонн РЗМ и закрепиться в пятерке мировых лидеров. Россия даже заявляла о готовности сотрудничать в этом вопросе с США, которые оказались в китайской редкоземельной ловушке. Китай – это не просто мировой лидер в этой сфере, это, по сути, монополист, причем в масштабе всего мира. И это одна из немногих сфер, которая делает США очень уязвимыми и податливыми перед КНР.

    России, в отличие от США, повезло больше. Наша страна обладает одной из крупнейших сырьевых баз редкозема – около 5,5% мировой доли, по оценкам ФГБУ «ВИМС» за 2025 год. Однако проблема в том, что руду надо достать, а потом еще и обработать, разделить и производить отдельные редкоземельные металлы, которые нужны рынку.

    Российские ученые работают над совершенствованием технологий в этой сфере. Исследования на новом Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) смогут вывести Россию на высокий конкурентный уровень в мире по добыче и переработке редкоземельных металлов, заявил старший научный сотрудник Института геологии и минералогии имени Соболева Сибирского отделения РАН Илья Прокопьев. Официальное открытие СКИФа состоялось 11 августа 2026 года при участии президента Владимира Путина. Этот комплекс оснащен мультидисциплинарными экспериментальными станциями.

    С помощью этого СКИФа сибирские учение в Институте ядерной физики СО РАН исследовали образцы руды из Чуктуконского месторождения в Красноярском крае и получили важнейшие результаты.

    «Мы получили очень интересные результаты распределения рудных компонентов… Мы видим, что цирконий, ниобий и ниодим располагаются в разных участках исследуемых образцов. Это важный результат для технологов, который ранее не был получен для этих руд. Этот результат может быть использован и применим для поиска эффективных методов извлечения рудных компонентов», – сказал старший научный сотрудник Института геологии и минералогии имени Соболева Сибирского отделения РАН Илья Прокопьев.

    Извлечение рудных компонентов из добываемой руды – это одна из главнейших практических задач, без которой невозможно создать коммерческий готовый продукт. И, чтобы создать эффективную технологию добычи редких металлов, нужно сделать анализы сотен и даже тысяч скважин. Тогда как методы синхротронного излучения плюс рентгенофлуоресцентный анализ помогут в перспективе в сотни раз ускорить поиск редкоземельных металлов шлиховым методом отбора проб, заявил ученый. Исследования планируется продолжать на станции «РФА-геология» второй очереди синхротрона СКИФ.

    «Нужно начать с того, что Россия обладает одной из крупнейших сырьевых баз РЗМ, но низкой долей в обработке и производстве. Это связано с особенностями России с точки зрения качества руды и спроса внутреннего рынка»,

    – говорит заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

    В России около 130 компаний нуждаются в разных редкоземельных металлах, при этом годовое потребление отдельной продукции может не превышать и нескольких тонн, говорит эксперт. Обычно это производство катализаторов для нефтепереработки, автокатализаторов, производство керамики, лабораторных реактивов, люминофоры. «При этом, исходя из того, что продукция нужна разная, проекты по переработке отдельных металлов в итоге могут оказываться нерентабельными. В результате до сегодняшнего дня в России не сформировалось достаточно производств по разделению РЗМ, поэтому часть потребностей внутреннего рынка покрывается импортом», – говорит Левашенко.

    Что это значит? Создавать производство под один какой-то металл или ограниченное количество металлов невыгодно. Если создавать производства, то сразу по выпуску всех РЗМ. Эксперт приводит в пример, что в добываемом сейчас сырье, как правило, 90% приходится на такие РЗМ, как церий, лантан и неодим, тогда как наиболее востребованными в мире являются другие – празеодим, диспрозий и самарий. Кроме того, в российских рудах сосредоточено относительно невысокое содержание РЗМ, при этом присутствуют побочные минералы с разными свойствами, говорит Левашенко. Невыгодно добывать только редкозем, а остальные металлы выбрасывать, нужно найти применение и покупателя подо все.

    Развитие этой отрасли в России невозможно без изучения опыта в Китае.

    «В Китае редкоземельная отрасль, во-первых, очень сильно контролируется со стороны государства – на уровне количественного контроля за добычей. Во-вторых, Китай, в отличие от других стран, еще с начала века сформировал полную производственную цепочку РЗМ – полноценный замкнутый рынок с контролем за каждой компаний и государственной поддержкой банками: от добычи до получения конечной сырьевой продукции – индивидуальных металлов, сплавов и соединений.

    В-третьих, в Китае есть высокий постоянный спрос со стороны потребления – электротехнических компаний и т. д. В-четвертых, Китай финансирует через коммерческие банки проекты в развивающихся странах, например, в Африке, получая впоследствии контроль за компаниями и ресурсами», – рассказывает Левашенко.

    «Зависимость от китайских РЗМ как США, так и России была сформирована только низкой ценой на продукт (РЗМ). Геологически Китай находится в более выгодном положении, чем мы или американцы: у них РЗМ, грубо сказать, лежит в глине, а у нас – либо твердая горная порода, либо тяжелые условия Якутии или Мурманска, либо вовсе радиационный момент руды. Так что условия добычи в Китае проще. А под это уже формируются каскады извлечения разделенных элементов», – говорит Александр Топорков, директор компании ТДМ96.

    Поэтому, чтобы России стать значимым игроком на рынке РЗМ, необходима комплексная последовательная отраслевая программа, которая охватывала несколько направлений на всех этапах производства. «Во-первых, надо повысить технологическую производительность существующих предприятий, например, Ловозерского ГОК. Во-вторых, надо скорее вводить в эксплуатацию новые предприятия по добыче и переработке руды, например, Зашихинского месторождения Иркутской области или Томторского месторождения в Республике Саха (Якутия). В-третьих, надо финансировать научные проекты по разработке технологий обогащения и извлечения отдельных металлов РЗМ из руды. На сегодняшний день этих проектов не так много, и преимущественно у Росатома», – говорит Левашенко.

    Кроме того, важно, чтобы в России формировалась постоянная потребность в этих металлах со стороны предприятий для окупаемости первичных инвестиций, поэтому государственная поддержка должна оказываться и предприятиям конечного потребления, заключает эксперт.

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