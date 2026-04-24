Австралии предрекли волну пожаров и засух из-за Эль-Ниньо

Tекст: Дмитрий Зубарев

Австралия в ближайшие месяцы может столкнуться с повышенной опасностью засух и природных пожаров из-за вероятного формирования сверхмощного Эль-Ниньо в Тихом океане, передает ТАСС. Об этом сообщили в эфире телеканала 9News со ссылкой на австралийских метеорологов.

Сейчас климатическая система находится в нейтральной фазе, однако специалисты прогнозируют высокую вероятность перехода к Эль-Ниньо уже в ближайшее время. Некоторые климатические модели указывают на возможность особенно сильного проявления этого явления, что может значительно усилить экстремальные погодные явления на континенте.

Эксперты подчеркивают, что Эль-Ниньо обычно приводит к снижению осадков и росту температур в Австралии, особенно зимой и весной. В результате таких изменений существенно повышается риск засух, волн жары и крупных лесных пожаров. По словам специалистов, если сценарий сверхмощного Эль-Ниньо реализуется, пожароопасная ситуация может серьезно усугубиться, а периоды экстремальной жары – удлиниться.

Тем не менее, синоптики отмечают, что точные сроки и степень интенсивности развития феномена пока предсказать невозможно. Уже сейчас фиксируются признаки усиления климатической изменчивости, характерные для перехода к фазе Эль-Ниньо.

