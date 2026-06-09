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Спецслужбы взорвали подозрительный предмет под автомобилем на юго-западе Москвы
Правоохранители обнаружили и успешно ликвидировали потенциально опасное устройство, спрятанное под припаркованной на юго-западе столицы машиной.
Информацию о происшествии сообщили представители Следственного комитета России, передает ТАСС.
«В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В декабре прошлого года на юге Москвы под автомобилем взорвалась самодельная бомба.
В июне прошлого года специалисты изъяли похожий на взрывное устройство предмет из-под другой припаркованной машины.
В тот же день служебная собака обследовала подозрительную находку без взрывчатых веществ под днищем внедорожника на Молодогвардейской улице.