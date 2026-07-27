День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Мерц назвал «исламистским терактом» трагедию в Берлине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в заявлении для прессы по поводу нападения в Берлине призвал сограждан быть стойкими и не позволять злоумышленникам запугать и разделить общество.
«Нас объединяет трагическое событие и гнусный поступок. Мы сейчас всем сердцем разделяем боль с близкими жертва этого исламистского террористического акта, с их семьями, с их друзьями. Прежде всего, я желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», – приводит стенограмму речи канцлера сайт правительства ФРГ.
Мерц подчеркнул, что действия террористов преследуют лишь одну цель: разделить общество.
«Они хотят отнять у нас то, что для нас наиболее важно, а именно нашу открытость и свободу. Не позволяйте себя, не позволяйте нам, запугать вас!», – сказал он.
Канцлер заявил, что правительство не позволит яду терроризма, направленному против свободы распространяться дальше в обществе.
«Независимо от всех партийно-политических разногласий. Мы будем защищать свободу нашего общества. На это может рассчитывать каждый», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен. Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого, после чего стало известно, что главный подозреваемый в теракте ликвидирован.