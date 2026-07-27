Мерц назвал «исламистским терактом» трагедию в Берлине

Tекст: Катерина Туманова

«Нас объединяет трагическое событие и гнусный поступок. Мы сейчас всем сердцем разделяем боль с близкими жертва этого исламистского террористического акта, с их семьями, с их друзьями. Прежде всего, я желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», – приводит стенограмму речи канцлера сайт правительства ФРГ.

Мерц подчеркнул, что действия террористов преследуют лишь одну цель: разделить общество.

«Они хотят отнять у нас то, что для нас наиболее важно, а именно нашу открытость и свободу. Не позволяйте себя, не позволяйте нам, запугать вас!», – сказал он.

Канцлер заявил, что правительство не позволит яду терроризма, направленному против свободы распространяться дальше в обществе.

«Независимо от всех партийно-политических разногласий. Мы будем защищать свободу нашего общества. На это может рассчитывать каждый», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен. Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого, после чего стало известно, что главный подозреваемый в теракте ликвидирован.