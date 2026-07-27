  • Новость часаВыживший на Эльбрусе боснийский альпинист назвал причину трагедии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Долиной подарили новую квартиру
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два украинских сухогруза
    Путин заявил о важности сферы «москитного флота»
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках
    Сэм Альтман объявил о достижении точки сингулярности в гонке ИИ
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

    4 комментария
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    9 комментариев
    27 июля 2026, 04:03 • Новости дня

    Кравцов назвал самые популярные форматы детского отдыха

    Тематические лагерные смены наиболее востребованы у школьниками

    Tекст: Катерина Туманова

    В текущем году российские семьи чаще всего выбирают для детского отдыха профильные смены, объединяющие каникулы с изучением интересных им предметов, спорта или языков, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    «Наибольшей популярностью пользуются тематические смены. В них отдых и занятия объединены одним направлением. Дети не просто посещают отдельные активности, а живут внутри выбранной тематики, будь то спорт, иностранный язык, творчество или наука», – сказал он ТАСС.

    Министр отметил, что подобный формат позволяет решать несколько образовательных и воспитательных задач. Дети учатся ценить культурное многообразие России и развивают навыки общения с представителями разных национальностей.

    Кроме того, совместная деятельность помогает школьникам договариваться и эффективно работать в команде.

    За июнь в России состоялось более 15 тыс. профильных смен, охвативших свыше 1 млн детей и подростков. Эти программы реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который направлен на создание условий для развития талантов по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения установило безопасные нормы просмотра телевизора для детей, а также прокомментировало единый перечень книг для школ. Кроме того, ведомство представило рекомендации для детских компьютерных игр.

    26 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках

    Путин дал совет, как всегда быть в форме

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ ответил на вопрос о личном способе сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках и методах «перезагрузки» за короткое время.

    В ходе беседы Верховного главнокомандующего с военнослужащими ВМФ гвардии подполковник Дмитрий Пряников поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у главы государства, работающего в плотном графике, способ для того, чтобы «прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остается сил»?

    «Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина. – «Второе. Вы знаете, то, чем я занимаюсь, это такая своеобразная деятельность, она сопряжена с большим количеством разнородных задач.  <...>В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. Все время, иногда мгновенно приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых – это смена видов деятельности».

    Кроме того, президент посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, например, прослушивании музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.

    Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.

    Комментарии (2)
    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 23:10 • Новости дня
    Сенатор Волошин потребовал от Запада оплатить восстановление Донбасса

    Tекст: Катерина Туманова

    Финансовое бремя за разрушения в Донбассе и Новороссии на сумму свыше 1 трлн рублей должны понести иностранные спонсоры киевского режима, считает сенатор от ДНР Александр Волошин.

    Компенсация ущерба в Донбассе, Новороссии и приграничье России за счет украинского бюджета выглядит маловероятной, так как потребности Киева в собственном восстановлении оцениваются почти в 600 млрд долларов, отметил он.

    «Разговоры о том, что Киев когда-либо сможет в полном объеме компенсировать ущерб Донбассу, выглядят, мягко говоря, малореалистично», – заявил сенатор ТАСС.

    Волошин отметил крайне высокую зависимость украинской экономики от масштабной внешней поддержки.

    Он добавил, что ответственность за разрушенную инфраструктуру обязаны разделить государства, долгие годы финансировавшие эскалацию конфликта.

    «Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придется платить. Это вопрос политической ответственности за развязывание агрессивной войны и убийство наших граждан», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин заявил, что ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей. В апреле Пушилин сообщил о планах восстановить шесть освобожденных пунктов ДНР. Глава ДНР заявил о сильном разрушении украинскими войсками парка «Святые горы».

    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Блогера Ремесло доставили в институт им. Сербского

    Блогера Ремесло направили на обследование в институт Сербского

    Tекст: Катерина Туманова

    Арестованного за фейки о ВС России блогера Илью Ремесло доставили в институт Сербского для проведения экспертизы, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

    «Илья Ремесло находится в институте Сербского», – приводит его слова РИА «Новости».

    НМИЦ имени Сербского специализируется на судебной психиатрии и наркологии, там проводятся сложные судебно-психиатрические экспертизы.

    При этом в апреле сообщалось, что блогер завершил пребывание в стационаре клиники имени Скворцова-Степанова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали блогера Ремесло в Петербурге. Для проведения следственных мероприятий его доставили в Москву. Позже блогеру официально предъявили обвинение в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    Медведев сравнил Драпатого с прилипшей к сапогу нациста грязью

    Медведев ответил Драпатому на высказывания о русских

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова недавно назначенного главкома ВСУ Михаила Драпатого, скандально высказавшегося о русских людях.

    «О необходимости уничтожить российскую цивилизацию на корню. Тут отношение может быть только одно», – написал он в Telegram.

    Медведев сравнил Драпатого с нечистотами, приставшими к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша».

    «В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», – добавил он.

    Поводом для резкой реакции послужили слова Драпатого о людях в России. Незадолго до этого главнокомандующий позволил себе назвать россиян «нацией, которая якобы не имеет права на существование».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса. Захарова назвала слова нового главкома ВСУ о россиянах проявлением неонацизма. В ООН отказались комментировать слова Драпатого о жителях Донбасса.


    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 23:37 • Новости дня
    Путин подписал закон об обязанности банков публиковать тарифы на переводы

    Банки обязали публиковать тарифы на денежные переводы

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны открыто размещать информацию о стоимости услуг по денежным переводам, согласно подписанному 26 июля президентом страны Владимиром Путиным закону.

    «Кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, обязаны раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях (изменении условий) оказания услуг», — сказано в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

    Новые правила будут касаться переводов через систему быстрых платежей и  использования электронных средств платежа.

    Порядок и сроки раскрытия информации будут регламентироваться специальными стандартами. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин добавил РИА «Новости», что единые правила упростят сравнение условий между банками и снизят количество споров.

    Финансовые организации также должны будут своевременно уведомлять клиентов об изменении условий обслуживания. Это поможет гражданам избежать неожиданных комиссий и ограничений при совершении операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег. Госдума обязала банки уведомлять о новых кредитах через «Госуслуги». В России принят базовый закон об обращении цифровых валют.

    Комментарии (0)
    26 июля 2026, 22:22 • Новости дня
    При атаках дронов ВСУ на ДНР двое погибли и 14 жителей ранены

    Двое погибли и 14 жителей ДНР ранены при атаках дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атак украинских ударных беспилотников в ДНР погибли два человека, еще 14 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    «Два человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ. В Никитовском районе Горловки под удар попал рейсовый автобус. Жертвами стали водитель, родившийся в 1964 году, и пассажир 1966 года рождения», – написал он в Max-канале.

    Пушилин уточнил, в том же районе ранения средней степени тяжести получили несколько пассажиров, среди которых пять женщин и двое мужчин.

    В Центрально-Городском районе Горловки атаке подверглась машина скорой помощи. Пострадали трое медицинских работников и пациент.

    Кроме того, в Калининском районе города ранен мужчина 1972 года рождения. На трассе Донецк – Мариуполь в Волновахском округе пострадал мужчина 1963 года рождения при атаке на легковой автомобиль. В Зугрэсе тяжелые ранения получил водитель грузовика 1965 года рождения.

    Глава ДНР добавил, что в результате ударов повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, а также несколько автомобилей в различных городских округах республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день Горловке в результате атаки дронов ВСУ погибли четыре человека, а юные жители Горловки создали ангелов памяти жертв Донбасса.


    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 00:06 • Новости дня
    Мирошник назвал военным преступлением удар ВСУ по медикам в Горловке

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары ВСУ по карете скорой помощи с медиками в Горловке – это тяжкое военное преступление, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Ранены три сотрудника скорой помощи и один мирный житель, сообщил глава администрации города. Нанесение ударов по санитарному транспорту и медицинским сотрудникам является тяжким военным преступлением», – написал он в Telegram.

    Мирошник добавил, что Горловка в течение воскресенья была под обстрелами и налетами БПЛА ВСУ, из-за чего днем погибли четыре мирных жителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Пушилин сообщил, что при атаках дронов ВСУ двое жителей ДНР погибли и 14 ранены.


    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    МИД пообещал адекватно ответить на враждебные выпады Молдавии

    МИД пообещал адекватно ответить на действия Молдавии

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России разрабатывает ответные меры на недружественные шаги Кишинева, включая инциденты с посольским транспортом и планы по отмене безвизового режима.

    «Российско-молдавские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году. К сожалению, официальный Кишинев, судя по всему, не намерен корректировать откровенно враждебный нашей стране курс», – заявили в МИД «Известиям».

    Ситуация обострился после того, как 19 июля в Кишиневе полиция заблокировала автобус посольства России, угрожая арестом сотрудникам и сняв дипломатические номера.

    На следующий день пограничники на КПП «Леушены» более четырех часов удерживали машину со служебным грузом. Москва расценила эти действия как нарушение Венской конвенции и вызвала посла Молдавии Лилиана Дария для вручения ноты протеста.

    В ведомстве подчеркнули, что команда Майи Санду под предлогом евроинтеграции планомерно разрушает связи с Россией. Помимо инцидентов с дипломатами, в парламенте республики обсуждается отмена безвизового режима с РФ, а также аннулирование соглашений о взаимном признании водительских прав и дипломов.

    «Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться. Ясно одно – все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ, – подчеркнули в МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД в июне призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию. Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих». Молдавия заигралась с оскорблениями российских диппредставителей.


    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 02:04 • Новости дня
    Путин назвал «джинном из бутылки» недальновидные решения Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Запада за свою историю нередко принимали опрометчивые решения, последствия которых до сих пор откликаются последствиями в ряде стран, так как они не были согласованы ни с Уставом ООН, ни с международным правом, что больше походило на джинна, выпущенного из бутылки, заявил президент России Владимир Путин.

    «Были ведь приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Организации Объединённых Наций. Нет, они просто выпустили джинна из бутылки. Более того, пообещали нам в своё время, Горбачёву Михаилу Сергеевичу, что не будут расширять НАТО, – одно расширение за другим. Несмотря на многочисленные наши протесты и так далее, плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации», – сказал президент на встрече с военнослужащими ВМФ России.

    Всё это постепенно приближалось к ситуации на Украине, когда власти страны выступали за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Закончилось все госпереворотом, «кровавым и антиконституционным», как отметил Путин.

    «И весь Запад сделал вид, что ничего страшного, так и надо. И именно эти действия, абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, и привели к сегодняшнему конфликту на Украине и вынудили нас начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине. Песков посоветовал не принимать всерьез западные публикации о позиции России.  Путин раскрыл техники восстановления сил при высоких нагрузках.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 01:35 • Новости дня
    При массированной атаке ВСУ на Белгород пострадали 12 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Массированная атака дронов ВСУ на Белгород привела к ранениям 12 жителей и возгораниям в жилых домах, сообщили в Max-канале Оперштаба Белгородской области.

    «На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы», – сказано в сообщении.

    В оперштабе добавили, что в городе также произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей. Пожарные расчёты ликвидировали очаги возгорания.

    Кроме того, частично разрушен частный дом и повреждены несколько многоквартирных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон ВСУ 25 июля ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Тогда же мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ в белгородском селе Смородино. В результате атаки ВСУ в белгородском Шебекино пострадали два жителя.

    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, согласно подписанному президентом закону, будут проходить химико-токсикологические и психофизиологические исследования при назначении на специфические должности в армии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила оценки пригодности к службе в Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».

    Документ, представленный на портале официального опубликования правовых актов, говорит о наделении министра обороны полномочиями самостоятельно определять перечень специфических позиций и устанавливать дополнительные критерии отбора кандидатов.

    Также он получит право устанавливать порядок проведения медицинских и химико-токсикологических исследований кандидатов.

    Назначение на такие посты будет происходить исключительно с согласия граждан пройти все необходимые тестирования. В случае отказа, предоставления ложных сведений или провала проверок кандидатам откажут в приеме на службу.

    Действующие контрактники при аналогичных обстоятельствах подлежат увольнению из войск.

    Оценивать соответствие бойцов дополнительным критериям поручено непосредственно воинским частям. Кроме того, жесткие правила распространяются на профильные военные учебные заведения. Абитуриентов не зачислят, а действующих курсантов отчислят при отказе от прохождения обязательных обследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что по итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев. Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем. В Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.


    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Муниципальный режим ЧС ввели в Азовском районе Ростовской области

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне последствий непогоды в Ростовской области муниципальный режим ЧС ввели в Азовском регионе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Max-канале.

    «Муниципальный режим ЧС дополнительно введён в Азовском районе, сохраняется в Ростове, Волгодонском и Чертковском районах. В четырех муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности», – написал он.

    Слюсарь уточнил, что восстановительные работы в регионе больше суток ведутся в области электро- и водоснабжения.

    «Электроснабжение восстановлено в домах половины жителей области, которые столкнулись с отключением электроэнергии. Восстановлена работа более 70% повреждённых линий и подстанций», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области. Сильный ливень привел к отключению тяговой подстанции в самом городе. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды.


    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    Минтранс сообщил о появлении в самолетах фильмов с субтитрами

    Tекст: Катерина Туманова

    С весны 2027 года российские авиакомпании обяжут сопровождать часть демонстрируемых во время полета фильмов специальными звуковыми описаниями и текстом для слабослышащих пассажиров, следует из приказа Минтранса.

    «В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

    Указанное нововведение вступит в законную силу с первого марта 2027 года.

    Дополнительные нормы обслуживания маломобильных граждан вступят в силу 1 сентября текущего года. Пассажиры смогут бесплатно бронировать места на этапе приобретения проездного документа. Кроме того, инвалидам и ветеранам СВО гарантируют предоставление бесплатного кресла рядом для сопровождающего лица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс запретил заряжать пауэрбанки на борту самолетов. Путин поручил обеспечить авиакомпании отечественными самолетами. Минтранс анонсировал масштабное внедрение биометрии в российских аэропортах.


    Комментарии (0)
    27 июля 2026, 02:20 • Новости дня
    Эксперт РАН назвал истоки крепкой дружбы России и КНДР

    Эксперт РАН объяснил истоки дружбы РФ и КНДР советской помощью

    Tекст: Катерина Туманова

    Ключевая роль Красной Армии в освобождении Корейского полуострова в 1945 году стала прочным историческим фундаментом для современных союзнических отношений Москвы и Пхеньяна, рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

    «Именно Красная Армия сыграла ключевую, решающую роль в освобождении Корейского полуострова. Никакие другие войска других стран с японцами на территории Кореи не сражались», – сообщил он РИА «Новости».

    Американские силы, по словам ученого, высадились на юге лишь 8 сентября, после капитуляции Японии.

    Жебин добавил, что советские солдаты проявили массовый героизм при десантировании в северокорейские порты. Впоследствии СССР отправил в КНДР учителей, врачей и инженеров, помогая восстановить экономику и создать современную систему образования.

    Во время Корейской войны поддержка Советского Союза и Китая позволила Пхеньяну отстоять суверенитет в противостоянии с коалицией из 16 стран во главе с США.

    15 августа 1945 года считается днем освобождения территории Кореи от оккупационных войск Японии и до сих пор является национальным праздником и в КНДР, и в Республике Корея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила об укреплении связей Москвы и Пхеньяна. В учебник истории включили помощь военных КНДР в освобождении Курской области. Лавров отмечал, что Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын поддерживают доверительное общение. Россия стала соавтором экономического чуда КНДР.

    Комментарии (0)
    Главное
    Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива
    Песков сообщил о создании новых средств нейтрализации украинских дронов
    Полиция Берлина ликвидировала главного подозреваемого в теракте
    Поддубный сообщил о ж/д изоляции Запорожья
    Минск опроверг обострение ситуации у границ Белоруссии
    В России ужесточили правила пребывания детей мигрантов
    Флешмоб в поддержку продавцов Wildberries вышел на улицы городов

    ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года

    Вопреки разгону инфляции из-за ситуации на топливном рынке Банк России продолжил снижать ставку. Это стало приятным сюрпризом для рынка. Однако куда важнее даже не этот шаг ЦБ, а его видение ситуации до конца 2026-го и на следующий год. И здесь могут быть неприятные сюрпризы. Так каким видит будущее Центробанк России? Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов

    Россия нанесла групповой ракетный удар по выставке беспилотников под Киевом, где находились ведущие украинские разработчики дронов, военные и сотрудники спецслужб. Масштаб потерь среди инженеров стал шоком для индустрии. Как ликвидация такого числа специалистов отразится на поставках и модернизации дронов для ВСУ? И можно ли говорить о новой тактике охоты российских сил на украинские БПЛА? Подробности

    Перейти в раздел

    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации