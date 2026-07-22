Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
В Минпросвещения прокомментировали создание единого перечня книг для школ
Создание единого перечня художественной литературы для школьных библиотек не предполагает пересмотра традиционного круга произведений, изучаемых в российских школах, заявил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко..
«Подготовка единого перечня художественной литературы для школьных библиотек – это важный шаг к формированию единого образовательного пространства и целостной системы детского и юношеского чтения. Речь не идет о пересмотре традиционного круга произведений, изучаемых в школе: произведения, включенные в федеральные образовательные программы, сохраняют свое центральное место в школьном образовании», – заявил руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко, передает РИА «Новости».
Новый перечень состоит из трех взаимосвязанных частей. Первая включает произведения из федеральных программ по литературе. Вторая часть предназначена для внеклассного чтения и содержит как классику, так и современные произведения, в том числе духовно-нравственной направленности. При отборе учитывались традиционность, художественная ценность, наличие премий и отражение российских ценностей.
Третий список, по словам эксперта, имеет особое значение, так как посвящен патриотической литературе современных авторов. Подобный раздел в истории российского образования сформирован впервые. В него вошли книги, написанные с 1991 по 2025 год, рассказывающие о родной земле, великих людях и событиях Великой Отечественной войны. Отдельный раздел «Zа наших» посвящен современным героям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал постепенный переход отечественных школ на стандартизированную учебную литературу.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал идею включения произведений о специальной военной операции в образовательные программы.
В прошлом году ведомство составило специальный перечень произведений патриотической направленности для внеклассного чтения.