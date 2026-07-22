  • Новость часаСК завел дело о теракте после атак ВСУ на Краснодар и Невинномысск
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    5 комментариев
    22 июля 2026, 08:55 • Новости дня

    Житель Родинского раскрыл масштаб принудительной мобилизации шахтеров в ДНР

    ВСУ мобилизовали треть работников шахты «Краснолиманская» до освобождения города

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные мобилизовали как минимум треть работников шахты «Краснолиманская» в Родинском в ДНР в период, когда город находился под контролем ВСУ, рассказал местный житель Сергей Кушнир.

    Украинские военные мобилизовали как минимум треть работников шахты «Краснолиманская» в Родинском в ДНР в период, когда город находился под контролем ВСУ, передает РИА Новости. Об этом рассказал местный житель Сергей Кушнир.

    По словам сварщика, до закрытия предприятия в 2024 году там трудились от двух до 2,5 тыс. человек. «Ну, где-то одну треть – это 100%, а может, и две трети», – отметил собеседник агентства.

    Кушнир добавил, что сотрудники военкомата регулярно приезжали на шахту и увозили мужчин в территориальный центр комплектования. Им обещали возвращение на работу после службы, однако никто из мобилизованных так и не вернулся.

    Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту Владимиру Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беженка Лариса Кирсанова рассказала о приказе украинским солдатам разрушить Родинское.

    В декабре прошлого года советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о зачистке этого города от подразделений противника.

    21 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»

    Экономист Лизан: Россия приступила к системному поражению газораспределительных узлов Украины

    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»
    @ Минобороны России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение компрессорных станций украинской газотранспортной системы ведет к снижению питания объектов, используемых Киевом для военных нужд. Также российские атаки призваны сократить работу газовых промыслов в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее российские дроны поразили ГРС «Сумская».

    «Удар по ГРС «Сумская» показывает, что Россия приступила к системной работе по выбиванию украинской газораспределительной инфраструктуры», – объяснил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что с помощью компрессорных станций поддерживается предопределенный расход транспортируемого газа и оптимальное давление в трубах.

    Спикер указал, что большая часть так называемого украинского «военно-промышленного комплекса» – цеха отверточной сборки, небольшие площадки – запитывается от газовых мощностей. «Урон ГРС «Сумская» означает, что какая-то часть объектов доморощенного ВПК недополучит энергии или останется вовсе без электричества», – указал он.

    «В последнее время российские атаки приходятся на энергетические объекты в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Это одни из главных регионов украинской добычи голубого топлива. Наша цель – выбить промыслы энергоносителя, уничтожить инфраструктуру и логистику», – отметил собеседник. По его словам, перед Россией стоит задача снизить на Украине темпы закачки газа в преддверии зимы.

    «При поражении достаточного количества ГРС украинская власть будет вынуждена снижать температуру в системе, а также импортировать больше энергоносителей. Кроме того, удары по газораспределительной инфраструктуре можно считать симметричным ответом Киеву, который снова пошел на эскалацию «инфраструктурной войны», –  подчеркнул эксперт.

    Лизан отметил, что украинские власти еще с 2014 года размывают грань между военной и гражданской инфраструктурой. «Новая почта» стала, по сути, армейским логистическим оператором, дроны хранятся на любых складах. БПЛА собираются даже на киностудии имени Довженко. Киев будет испытывать большие трудности с тем, чтобы попытаться сохранить энергосистему в нынешнем состоянии. А построить отдельную электростанцию для объектов ВПК Украина не сможет», – добавил спикер.

    Собеседник считает, что весомо ухудшить ситуацию для республики может еще один удар по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области. «Россия уже атаковала ее в августе прошлого года, что привело к приостановке поставок энергоносителей через Трансбалканский коридор. Насколько я знаю, объект к настоящему времени привели в относительный порядок», – детализировал спикер.

    Кроме того, в этом контексте Лизан напомнил, что в Кировоградской области расположены крупные станции, узлы и другие объекты, обеспечивающие связь северной части газотранспортной системы Украины с южными регионами страны.

    «Для России логично бить по ГРС, расположенным ближе к крупным городам. Нужно уничтожать не только те станции, которые обеспечивают поддержание перетока по магистральным газопроводам, но и те, что относятся к сетям среднего давления, запитывающим областные центры», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что FPV-дроны «КВН» на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Ведомство указало, что ГРС входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов – ключевого узла газотранспортной системы Украины.

    На прошлой неделе лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в контексте энергетического кризиса и смены правительства Киеву стоит готовиться к беспрецедентно сложной зиме. Министр энергетики Денис Шмыгаль также призывал сограждан настраиваться на то, что их ждут суровые месяцы.

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    21 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Минобороны показало видео ударов по судам у портов Одессы и Николаева

    ВС России поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаева «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    У Одессы и Николаева расчетами «Герань-4 Сикер» «на якорь» поставлены еще два сухогруза и балкер, сообщило Минобороны.

    Российская армия атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева, сообщает в Max Минобороны. Для выполнения боевой задачи применялись современные ударные беспилотники «Герань-4 Сикер», следует из видео Минобороны.

    Представители министерства уточнили, что первый балкер получил повреждения в девяти километрах восточнее Одессы. Второе судно атаковали в 50 километрах к югу от города, а третий сухогруз был поражен непосредственно в николаевской гавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские беспилотники поразили четыре судна с военными грузами возле Одессы и Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения. До этого Воздушно-космические силы нанесли удар по двум балкерам на рейде одесского порта.

    Видео удара ВС России по судам, перевозящим груз в интересах ВСУ, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Российские БПЛА поразили четыре судна с военным грузом для ВСУ
    Российские БПЛА поразили четыре судна с военным грузом для ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины, в Николаеве и на переходе морем возле Одессы и Черноморска поразили четыре судна, перевозившие военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам Украины и судам, обеспечивающим украинские войска, сообщается в Max Минобороны. Атаки осуществлялись с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования.

    В порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. В Черноморске под удар попал цех судоремонтного завода, а в Николаеве поражен сухогруз непосредственно во время выгрузки снаряжения для украинской армии.

    Кроме того, в акватории Черного моря, к югу и востоку от Одессы, беспилотники поразили три судна: один балкер и два сухогруза. Эти корабли доставляли военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне российские военные уничтожили в порту Одессы два сухогруза с военным снаряжением. Несколькими днями ранее беспилотники атаковали три доставлявших грузы для украинской армии судна в Южном и Одессе.

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени.

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    21 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    ВС России нанесли новые удары по портам Украины

    В ночь на вторник Вооруженные Силы России продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ.

    В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту «Одесса» были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения предназначенных для обеспечения ВСУ грузов, отговорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Накануне сообщалось что ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ.

    Ранее российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта.

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    22 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ

    В России узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские правоохранительные органы установили адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты недавно назначенного главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого.

    В распоряжении российских специалистов оказались не только контакты самого генерала, но и электронные почты его родителей, передает ТАСС.

    «Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные», – рассказал собеседник агентства, уточнив, что известен и точный адрес проживания военачальника.

    В июне прошлого года генерал подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 и пострадали более 60 украинских солдат. Прошение было удовлетворено, однако в тот же день Драпатый получил должность главы Командования объединенных сил ВСУ. Украинская пресса предполагала, что реальной причиной увольнения стал конфликт с Александром Сырским.

    Осенью прошлого года военачальник был дополнительно назначен руководителем Группировки объединенных сил, отвечающей за операции в Харьковской области.

    Накануне Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

    Министерство внутренних дел России объявило этого генерала в розыск по уголовной статье.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал Драпатого военным преступником и обвинил в репрессиях и пытках мирных граждан в Донбассе.

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    22 июля 2026, 05:30 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников пострадали два человека в Невинномысске
    В результате атаки беспилотников пострадали два человека в Невинномысске
    @ Официальная группа Министерства здравоохранения Ставропольского края в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Атака БПЛА привела к пожару в складском комплексе на окраине Невинномысска, пострадали два человека, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

    «Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы», – сообщил Владимиров в «Максе».

    Двое граждан получили ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы для жизни нет, сообщил он.

    Он также добавил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории региона.

    В пресс-службе RWB в Telegram сообщили, что эвакуирован логистический центр компании Wildberries, расположенный в Невинномысске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фрагменты беспилотных летательных аппаратов попали в два многоквартирных дома в Краснодаре. Падение дронов привело к возгоранию на территории складского комплекса.

    В логистическом комплексе Wildberries в Краснодаре провели эвакуацию.

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    21 июля 2026, 13:08 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Волоховское
    Российские войска освободили харьковское Волоховское
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Черноглазовки, Новоалександровки, Рубежного и Черного Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Краснопольем, Храповщиной, Новой Сечью, Рыжевкойи Могрицей.

    При этом ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, танк, три бронемашины, ЗРК, два артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град» и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Щурово Донецкой народной республики (ДНР), Комаровки, Благодатовки, Ольговки и Изюма Харьковской области.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Николайполья, Беленького, Стародубовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки ДНР.

    За прошедшие сутки противник потерял более 195 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Ивановки, Димитровки Днепропетровской области, Сергеевки, Анновки, Светлого, Белицкого и Доброполья ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 355 военнослужащих, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили днепропетровское Вольное.

    Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.

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    21 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Мобилизованный украинский актер Бушмакин погиб на фронте

    Похищенный военкомами украинский режиссер Евгений Бушмакин погиб в зоне спецоперации

    Звезда фильма «Бешеная свадьба» лишился жизни на передовой вскоре после задержания сотрудниками территориального центра комплектования прямо возле собственного дома.

    Известный артист и педагог отправился в штурмовую бригаду против своей воли, передает ТАСС. Близкая подруга погибшего Тоня Ноябрева рассказала подробности трагедии украинскому изданию «Обозреватель».

    «Его почти похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду», – заявила знакомая покойного.

    Евгений Бушмакин родился в Полтаве в 1981 году. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Зрителям мужчина запомнился по ролям в картинах «Бешеная свадьба» и «Герой моего времени».

    Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. На фоне критической нехватки людей военкоматы регулярно проводят силовые рейды в общественных местах.

    Граждане призывного возраста все чаще вступают в открытые столкновения с представителями власти, пытаясь избежать отправки на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине началась очередная волна насильственной мобилизации.

    Жители Львова устроили масштабный бунт против сотрудников военкоматов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния.

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    21 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    Захарова высмеяла слова Зеленского об «успехах» ВСУ на фоне военных отставок
    Захарова высмеяла слова Зеленского об «успехах» ВСУ на фоне военных отставок
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский рассказывает об «успехах» ВСУ, а на Украине в это же время отправляют в отставку главу минобороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые «успехи на поле боя», которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, «как чудесно потрачены деньги, но надо еще»?» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, увольнение Федорова спровоцировало внутриполитический кризис на Украине. Федорова Зеленский уволил из-за конфликта с Сырским.

    Позднее, после протестов на Украине, Зеленский объявил и об увольнении Сырского.

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    22 июля 2026, 00:28 • Новости дня
    Драпатый объявлен в розыск МВД России

    Tекст: Антон Антонов

    Михаил Драпатый, которого Владимир Зеленский решил сделать главнокомандующим ВСУ, объявлен в розыск МВД России, следует из базы ведомства.

    Основанием для розыска, как следует из данных, стала статья Уголовного кодекса. Конкретная статья в базе не называется, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, из-за которого Зеленский объявил о смене главкома ВСУ. Он объявил о назначении Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал Драпатого военным преступником и обвинил в репрессиях и пытках мирных граждан в Донбассе.

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    22 июля 2026, 03:45 • Новости дня
    БПЛА атаковали промзону Невинномысска
    БПЛА атаковали промзону Невинномысска
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны отражают налет беспилотников на промзону Невинномысска, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

    «Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный на промзону Невинномысска. Сбиты уже несколько БПЛА», – сообщил Владимиров в «Максе».

    Владимиров настоятельно призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых дронов. Он также напомнил об административной ответственности за съемку и публикацию кадров падения аппаратов, их пролета или работы систем ПВО.

    В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА самолетного типа.

    В ночь с воскресенья на понедельник перехватили и уничтожили 381 украинский БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    21 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    «Герани» вывели из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российские беспилотники «Герань-4 Сикер» поразили газоперерабатывающую установку в Ефремовке Харьковской области Украины, сообщили в Минобороны России.

    После попаданий установка перестала функционировать, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России атаковали газоперерабатывающий завод в районе Андреевки Харьковской области.

    В конце июня расчеты БПЛА нанесли удары «Герань-2» и «Герань-4 сикер» по газораспределительной станции в районе Панютино Харьковской области.

    В начале июля российские военные с применением беспилотника «Герань-4» поразили крупное хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ в этой же области.

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    21 июля 2026, 11:03 • Новости дня
    Скоростной военный робот «Омич» успешно завершил полигонные испытания

    Военный робот «Омич 3.0» со скоростью до 60 км/ч завершил испытания

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший наземный робототехнический комплекс «Омич 3.0», способный разгоняться до 60 километров в час при полной загрузке, успешно прошел проверку на полигоне.

    Наземный робототехнический комплекс «Омич 3.0» успешно завершил испытания на полигоне, передает ТАСС. В движении «Народный фронт», где функционирует поддерживающий производителей «Кулибин-клуб», подтвердили эту информацию.

    «Полигонные испытания успешно завершил НРТК «Омич 3.0» – новая разработка компании, которая развивает высокую скорость до 60 км/ч при полной нагрузке», – отметил собеседник агентства.

    Роботы «Омич» предназначены для решения широкого спектра логистических задач на передовой. Они осуществляют эвакуацию раненых, доставку боеприпасов, продовольствия и топлива. Грузоподъемность комплекса превышает 500 килограммов, а на прицепе он способен буксировать более тонны, включая легковые автомобили и микроавтобусы. Аппараты уже активно используются в зоне специальной военной операции на Украине.

    «Кулибин-клуб» занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших отечественных инженерных разработок. Благодаря этому проекту на фронт поступили тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и самоходные тележки-роботы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, омский завод при поддержке «Кулибин-клуба» наладил серийный выпуск транспортной платформы ТП-34.

    Добровольческий корпус ВС РФ создал роту наземных робототехнических комплексов с аппаратами «Омич-2».

    Представители «Народного фронта» передали бойцам сотни многофункциональных машин «Импульс».

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    22 июля 2026, 05:10 • Новости дня
    Обломки дронов повредили многоквартирные дома в Краснодаре
    Обломки дронов повредили многоквартирные дома в Краснодаре
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Фрагменты беспилотных летательных аппаратов попали в два многоквартирных дома в Краснодаре, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «В Краснодаре и Динском районе обломки БПЛА повредили жилые дома. В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома», – сообщил оперативный штаб в «Максе».

    В станице Динской обломки повредили два частных дома. По предварительной информации, в результате инцидентов никто не пострадал.

    Падение дронов в Краснодаре также привело к возгоранию на территории складского комплекса. Кроме того, в Армавире начался пожар на территории одного из местных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в логистическом комплексе Wildberries в Краснодаре провели эвакуацию.

    Российские системы противовоздушной обороны отражают налет беспилотников на промзону Невинномысска.

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    21 июля 2026, 10:31 • Новости дня
    Разработанную на передовой робот-тележку запустили в массовое производство

    Омский завод наладил выпуск придуманной на передовой робот-тележки ТП-34

    Tекст: Мария Иванова

    В Омске наладили серийный выпуск транспортной платформы ТП-34, созданной военным непосредственно в зоне боевых действий для подвоза боеприпасов.

    Омская компания при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» масштабировала производство наземного робототехнического комплекса ТП-34, передает ТАСС.

    Транспортную платформу придумал военнослужащий с позывным «Камаз» прямо на передовой, где бойцы самостоятельно сварили первую версию для использования в зоне спецоперации.

    «В Омске на этом заводе налажено производство до 100 различных НРТК в день, такие масштабы нужны, чтобы обеспечить потребности военных в надежной технике. Уникальность ТП-34 в том, что изделие было придумано непосредственно на передовой военнослужащим с позывным Камаз, ребята сварили платформу и использовали ее в боевых действиях. Легкая платформа обеспечивает быстрый подвоз боеприпасов и других необходимых вещей», – рассказал представитель организации.

    Робототехническая платформа ТП-34 успешно прошла испытания на проходимость по труднодоступным маршрутам и грузоподъемность.

    «Кулибин-клуб» занимается отбором и поддержкой серийного производства лучших отечественных разработок, благодаря чему на фронт уже поставлены тысячи средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеров и самоходных тележек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» сообщила об успешном применении многоцелевых гусеничных дронов на линии фронта.

    Организация «Кулибин-клуб» помогла наладить серийное производство тысяч инновационных роботизированных устройств.

    Российские военные задействовали дистанционно управляемую тележку для доставки боеприпасов под Авдеевкой.

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