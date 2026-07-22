ФСБ задержала агента Киева с замаскированной под трекер бомбой в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярёв

Целью атаки должен был стать автомобиль одного из специалистов оборонно-промышленного комплекса, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

У него с собой нашли самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под GPS-трекер.

Ранее этот же гражданин России уже собирал и передавал украинской стороне секретные данные о работниках оборонных заводов Петербурга. На допросе мужчина признался, что действовал по собственной инициативе. За подготовку преступления он получил цифровые деньги на криптокошелек от своего куратора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля ФСБ предотвратила масштабную серию терактов против высокопоставленных военнослужащих.

В Москве спецслужбы задержали россиянку за подготовку покушения на офицера.

В прошлом году силовики поймали в Петербурге агента при попытке подрыва автомобиля работника оборонного завода.