Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве: это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда, от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.0 комментариев
МИД КНР отверг обвинения Австралии в дестабилизации ситуации в Тихом океане
Власти Китая назвали необоснованной критику австралийской стороны касательно действий Пекина в Тихом океане и Южно-Китайском море, призвав прекратить нагнетать напряженность.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о необоснованности претензий Австралии к действиям Китая в регионе, передает ТАСС.
Комментируя слова министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, дипломат призвал страны региона избегать провокаций.
«Мы советуем соответствующим государствам прекратить раздувать напряженность и провоцировать противостояние, искренне уважать усилия стран региона, направленные на поддержание мира и стабильности в Южно-Китайском море», – подчеркнул Цзянь на брифинге. Он пояснил, что недавние испытания стратегической ракеты были плановыми учениями, о которых Канберра была уведомлена заранее.
Пекин намерен решительно защищать свой суверенитет и интересы, одновременно поддерживая диалог с соседями. Представитель ведомства также отверг претензии Филиппин по поводу инцидентов в Южно-Китайском море, отметив, что государства без выхода к этой акватории не должны вмешиваться в региональные вопросы.
Напомним, 20 июля китайская береговая охрана сообщила о нападении филиппинского судна на катер КНР возле рифа Жэньай. Кроме того, 6 июля Китай успешно испытал стратегическую ракету подводного базирования в Тихом океане, что вызвало обеспокоенность у австралийских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнеполитическое ведомство КНР потребовало от филиппинских властей немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море.
Вооруженные силы Филиппин обвинили экипаж китайского патрульного катера в нападении на моряков у отмели Аюнгин.
Военно-морские силы Китая успешно провели испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования в Тихом океане.