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Росатом запустил крупнейшую в России ветроэлектростанцию в Дагестане
В Республике Дагестан введена в эксплуатацию Новолакская ветроэлектростанция, ставшая крупнейшим объектом ветрогенерации в стране с рекордным уровнем локализации оборудования.
Запуск десятого ветропарка госкорпорации обеспечил поставки электроэнергии в единую сеть России. Введен второй этап станции, включающий 59 ветроустановок мощностью 147,5 МВт. Суммарная мощность объекта достигла 300 МВт, а плановая выработка составляет 879 млн кВт·ч в год, говорится на сайте Атом Медиа.
«Сегодня мы запускаем наш десятый ветропарк – Новолакскую ВЭС. Для нас это не просто очередная станция – это новый регион присутствия Росатома на карте России и самый большой ветропарк в стране», – заявил гендиректор «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров. Он подчеркнул, что ключевые компоненты произведены внутри страны, а уровень локализации достиг рекордных 85%.
Врио главы Дагестана Федор Щукин отметил, что запуск станции стал важным шагом к энергобезопасности региона, годами живущего в условиях жесткого энергодефицита. По его словам, объект обеспечит стабильное напряжение, создаст рабочие места и принесет дополнительные налоги.
Производство оборудования для ветропарка организовано на заводе «Атоммаш» в Волгодонске. На сегодняшний день Росатом уже ввел более 1,3 ГВт ветроэнергетических мощностей и планирует увеличить этот показатель до 2 ГВт к 2028 году.