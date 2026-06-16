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Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше по международным правилам
Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь из-за сближения британской яхты в проливе Ла-Манш, действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента, сообщило Министерство обороны России.
Инцидент произошел 16 июня, когда фрегат «Адмирал Григорович» обнаружил двигающуюся опасным курсом британскую яхту Bright Future, сообщает в Max Минобороны. Экипаж российского корабля предпринял несколько попыток связаться с гражданским судном по международному радиоканалу.
Не дождавшись ответа, российские моряки пустили сигнальные ракеты и подали звуковые сигналы. Однако яхта продолжала сближение, игнорируя предупреждения.
Когда расстояние между судами сократилось до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу из стрелкового оружия по курсу движения Bright Future. После этого британское судно изменило направление движения и удалилось.
«Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», – сообщили в Минобороны.
Британские СМИ сообщили о предупредительных выстрелах российского фрегата в Ла-Манше.
В апреле корабль «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных танкера через этот пролив.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости защиты российских судов от пиратства.