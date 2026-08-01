Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.13 комментариев
Вооруженные силы России поразили более 80 украинских судов в июле
ВС России поразили более 80 украинских судов в июле
ВС России за июль нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре ВСУ и акватории Черного моря, выведя из строя десятки грузовых кораблей противника, следует из сводок Минобороны.
В течение июля российские военные успешно атаковали свыше 80 морских судов, задействованных в логистике украинской армии, передает ТАСС. Среди пораженных целей оказались сухогрузы, паромы и балкеры.
Значительный урон противник понес 12 июля в порту Черноморск Одесской области. Там были повреждены два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия. Тогда же Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ударными беспилотниками.
Наибольшая интенсивность ударов пришлась на вторую половину месяца. В период с 18 по 24 июля было выведено из строя 27 кораблей (в том числе 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз).
С 25 июля до конца месяца были поражены еще 35 судов противника различного назначения, среди которых 26 сухогрузов, четыре балкера, два буксира, килекторное судно, десантный катер и грузовое судно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроны «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ. Армия России атаковала портовую инфраструктуру в Николаеве, Одессе и Измаиле. ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно.