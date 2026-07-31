110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно
В течение недели российскими войсками было поражено 31 используемое в интересах ВСУ морское судно, сообщили в Минобороны.
Среди пораженных судов 23 типа «сухогруз», четыре балкера, два буксира, а также килекторное судно и десантный катер, говорится в канале Max Минобороны.
В пятницу утром сообщалось, что российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз.
Накануне вечером Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по логистическим объектам и морской инфраструктуре украинской армии на Черноморском побережье. А БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ.