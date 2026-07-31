ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно

Tекст: Мария Иванова

Среди пораженных судов 23 типа «сухогруз», четыре балкера, два буксира, а также килекторное судно и десантный катер, говорится в канале Max Минобороны.

В пятницу утром сообщалось, что российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз.

Накануне вечером Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по логистическим объектам и морской инфраструктуре украинской армии на Черноморском побережье. А БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ.