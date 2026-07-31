В Польше задержали похитившего 171 немецкий электровелосипед украинца

Пограничники Польши задержали украинца за кражу велосипедов на 126 тыс. евро

Tекст: Мария Иванова

Гражданин Украины был задержан при попытке въезда на территорию Польши, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24. Выяснилось, что 35-летний мужчина находится в розыске в Германии за масштабную кражу.

«Во время проверки документов оказалось, что иностранец разыскивается властями Германии», – сообщил пресс-секретарь Бескидского отряда пограничной охраны Польши капитан Петр Закелаж.

В 2024 году злоумышленник похитил в Германии 171 электрический велосипед, используя фальшивые документы сотрудника транспортной компании. После этого он беспрепятственно вывез технику на Украину и продал. Ущерб немецкой фирме оценивается в 126 тыс. евро. В случае выдачи мужчины германским властям ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле варшавская полиция задержала гражданина Украины за срыв работы столичного метрополитена.

В июне польские силовики в ходе масштабных рейдов поймали 117 находившихся в национальном розыске украинцев.

По итогам 2024 года граждане этой страны возглавили статистику совершенных иностранцами в Польше преступлений.