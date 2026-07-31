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В Польше задержали похитившего 171 немецкий электровелосипед украинца
Пограничники Польши задержали украинца за кражу велосипедов на 126 тыс. евро
Польские пограничники задержали гражданина Украины, который ранее вывез из Германии партию электрических велосипедов по поддельным документам.
Гражданин Украины был задержан при попытке въезда на территорию Польши, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24. Выяснилось, что 35-летний мужчина находится в розыске в Германии за масштабную кражу.
«Во время проверки документов оказалось, что иностранец разыскивается властями Германии», – сообщил пресс-секретарь Бескидского отряда пограничной охраны Польши капитан Петр Закелаж.
В 2024 году злоумышленник похитил в Германии 171 электрический велосипед, используя фальшивые документы сотрудника транспортной компании. После этого он беспрепятственно вывез технику на Украину и продал. Ущерб немецкой фирме оценивается в 126 тыс. евро. В случае выдачи мужчины германским властям ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле варшавская полиция задержала гражданина Украины за срыв работы столичного метрополитена.
В июне польские силовики в ходе масштабных рейдов поймали 117 находившихся в национальном розыске украинцев.
По итогам 2024 года граждане этой страны возглавили статистику совершенных иностранцами в Польше преступлений.