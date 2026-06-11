Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.3 комментария
Власти Польши задержали свыше сотни скрывавшихся от правосудия украинцев
Польские силовики задержали 117 граждан Украины за тяжкие преступления
Масштабные рейды правоохранительных органов завершились поимкой множества иностранцев, находившихся в национальном розыске за изнасилования, участие в организованных группировках и незаконный оборот наркотиков.
В ходе общенациональной операции стражи порядка выявили почти 2 тыс. разыскиваемых лиц и 140 нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».
«Сотрудники полиции в сотрудничестве с Пограничной стражей на территории всей страны провели мероприятия, направленные на установление лиц, скрывающихся от правосудия. Целью акции была реализация запросов на розыск, а также проверка законности пребывания иностранцев на территории Польши», – отмечается в заявлении ведомства.
Среди задержанных оказались 117 украинцев, 12 грузин, шесть белорусов, два молдаванина и один россиянин. Еще 31 человек является гражданином других государств. Правоохранители подчеркнули, что многие из них подозреваются в совершении особо тяжких преступлений.
В качестве примера силовики привели случай одного украинского гражданина, приговоренного к одному году и десяти месяцам тюрьмы. При аресте в его жилище обнаружили огромные запасы кокаина, амфетамина и марихуаны, а также мачете, дубинки и ножи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года Пограничная стража Польши выдворила из страны более ста граждан Украины за различные правонарушения.
В феврале варшавская полиция освободила из рабства у наркодельцов 22 украинцев. Летом прошлого года польские правоохранители ликвидировали банду украинских похитителей нелегальных мигрантов.