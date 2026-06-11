Власти Польши задержали свыше сотни скрывавшихся от правосудия украинцев

Польские силовики задержали 117 граждан Украины за тяжкие преступления

Tекст: Денис Тельманов

В ходе общенациональной операции стражи порядка выявили почти 2 тыс. разыскиваемых лиц и 140 нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».

«Сотрудники полиции в сотрудничестве с Пограничной стражей на территории всей страны провели мероприятия, направленные на установление лиц, скрывающихся от правосудия. Целью акции была реализация запросов на розыск, а также проверка законности пребывания иностранцев на территории Польши», – отмечается в заявлении ведомства.

Среди задержанных оказались 117 украинцев, 12 грузин, шесть белорусов, два молдаванина и один россиянин. Еще 31 человек является гражданином других государств. Правоохранители подчеркнули, что многие из них подозреваются в совершении особо тяжких преступлений.

В качестве примера силовики привели случай одного украинского гражданина, приговоренного к одному году и десяти месяцам тюрьмы. При аресте в его жилище обнаружили огромные запасы кокаина, амфетамина и марихуаны, а также мачете, дубинки и ножи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года Пограничная стража Польши выдворила из страны более ста граждан Украины за различные правонарушения.

В феврале варшавская полиция освободила из рабства у наркодельцов 22 украинцев. Летом прошлого года польские правоохранители ликвидировали банду украинских похитителей нелегальных мигрантов.