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В Польше ликвидировали банду украинцев, похищавших мигрантов
Польские правоохранители арестовали группу граждан Украины, которых обвиняют в похищениях мигрантов и вымогательстве выкупа, используя угрозы и насилие.
Группу, состоящую из граждан Украины, ликвидировали сотрудники Центрального следственного управления полиции Польши, передает РИА «Новости».
По данным RMF FM, банда занималась насильственными похищениями нелегальных мигрантов в Польше и Латвии с целью получения выкупа. Четырем задержанным предъявили обвинения в похищениях и незаконном пересечении границы. Среди них две женщины – 40 и 20 лет. Все подозреваемые находились на территории Польши легально.
Установлено, что преступники участвовали в незаконной переправке мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Евросоюз. В середине июня поступило сообщение о похищении двух граждан Эфиопии, за освобождение которых вымогался выкуп в криптовалютах. Преступники грозили убить жертв и продать их органы, прикладывали фотографии связанных мужчин.
Похищенным эфиопам удалось сбежать, а члены банды скрылись в Латвии, где похитили еще троих граждан Мали. Жертв связали, поместили в багажник, одного привязали к дереву и избили дубинкой, видео пыток отправили родственникам с требованием выкупа. Позднее всех четырех подозреваемых задержали в Польше, суд арестовал их.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские соцсети показали максимальный за три года уровень неприязни к украинцам. Эксперты объяснили рекордный уровень неприязни поляков к украинцам внутренними социально-экономическими причинами. Неприязнь к украинцам станет решающим фактором на предстоящих выборах в Польше.