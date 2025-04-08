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    8 апреля 2025, 19:40 • В мире

    Неприязнь к украинцам станет решающим фактором на выборах в Польше

    Эксперты объяснили влияние роста неприязни к украинцам на внутреннюю политику Польши

    Неприязнь к украинцам станет решающим фактором на выборах в Польше
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Население Польши проявило рекордный уровень неприязни к украинцам. Граждане республики обвиняют беженцев в росте числа преступлений, в падении благосостояния и даже в снижении доходов. Недовольство настолько велико, что оно начинает влиять на внутриполитическую ситуацию. На этом фоне в экспертном сообществе отмечают, что украинский фактор сыграет решающую роль в выборах президента Польши.

    Польские интернет-пользователи проявили рекордный уровень неприязни к украинцам за последние три года. По данным исследовательского центра Res Futura, в марте число критических публикаций о беженцах из республики, а также о властях в Киеве достигло 325 миллионов. Примечательно, что доминирующей темой сообщений стал призыв к прекращению военной помощи ВСУ – ее доля составила 32%.

    Кроме того, поляки массово обвиняют проживающих в стране украинцев в ухудшении криминогенной обстановки, а также в злоупотреблениях социальными льготами. В комментариях под негативными сообщениями часто обсуждалась Волынская резня. Данная тема встречалась под 46% публикаций.

    Отношение к украинцам стало частым предметом изучения польских социологов. Так, еще в феврале Radio ZET делилось данными, согласно которым около 57% граждан считают, что Киев должен стремиться к заключению мирного соглашения с Москвой. Иной точки зрения придерживались лишь 30% опрошенных.

    Интерес ученых легко объясняется сложной социальной обстановкой, провоцируемой массовым пребыванием беженцев в Польше. На прошлой неделе в стране по обвинению в поджоге своего работодателя был арестован 34-летний гражданин Украины, пишет ТАСС. По данным полиции, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

    В феврале из Польши депортировали подростка, который регулярно нарушал ПДД и показывал в дорожную камеру средний палец, пишет Epoznan. Не менее резонансным стало выдворение украинца, который неоднократно был замечен в избивании прохожих и приставании к женщинам. В его квартире также были обнаружены наркотики.

    Кроме того, недовольство поляков имеет и экономические причины. Так, в стране до сих пор не стихают протесты фермеров, напоминает РИА «Новости». Демонстрации работников сельскохозяйственного сектора начались еще в 2024 году. Граждане не удовлетворены условиями неравноправной конкуренции с украинским продовольствием. На уровне ЕС эта проблема до сих пор не решена.

    Таким образом, украинский фактор начинает играть заметную роль во внутриполитической жизни страны. Растет его влияние и в преддверии президентских выборов, который пройдут 18 мая. Фаворитом выглядит представитель «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский. За ним идут ставленник партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий и член «Конфедерации» Славомир Менцен.

    Примечательно, что украинский фактор получил огромное внимание в предвыборных кампаниях кандидатов. Так, Навроцкий заявил о «глубокой разочарованности» во Владимире Зеленском. Он подчеркнул, что за помощь Киеву Варшава «ничего не получила», что не соответствует «партнерскому поведению».

    В свою очередь Менцен выступил против размещения на Украине польских военных, напоминает в другом материале ТАСС. Он даже вступил в полемику с мэром Львова Андреем Садовым. Во время посещения города Менцен опубликовал видео возле памятника Степану Бандере. В нем он называет националиста «террористом» и критикует Киев за «поклонение преступникам».

    Неприязнь поляков к беженцам объясняется грубым поведением последних,

    считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Отличительные черты многих мигрантов с постмайданной Украины: хамство, наглость и беспардонность. С подобными замашками они в массовом порядке и побежали в Европу», – указал собеседник.

    Он напомнил, что поляки и ранее относились к восточным соседям свысока. «Их считали бедными непутевыми родственниками. Затем они увидели, что значительная часть прибывших украинцев не хочет работать, но при этом уверена, что все им должны. Некоторые беженцы настаивали, что их обязаны бесплатно обслуживать из жалости», – уточнил эксперт.

    Вскоре в республике начались инциденты при участии граждан Украины – начиная от краж в магазинах и заканчивая бытовыми драками. «Таким образом, хамство и уголовные замашки сыграли значительно большую роль в создании отрицательного образа украинцев в Польше, нежели большая политика», – подчеркнул политолог.

    Впрочем, на это повлияло и отношение официального Киева к Бандере. «Поляки его не любят, потому что националисты под его руководством сжигали села на Волыни и резали людей. Варшаве есть что припомнить своим соседям», – добавил эксперт. Трухачев отметил, что на этом фоне

    местные политики постепенно переходят к антиукраинской риторике.

    «Они играют на чувствах соотечественников. Навроцкий, например, обещает лишить беженцев пособий и впоследствии выгнать из страны. А Менцен потребовал от Украины отменить культ Бандеры. Такими заявлениями они и набивают себе политические очки», – детализировал собеседник.

    По прогнозам социологов, победитель президентских выборов будет выявлен во втором туре, в котором Тшасковский будет бороться с Менценом. По словам политолога Станислава Стремидловского, в предвыборных кампаниях можно выделить четыре тенденции, главная из которых связана с внешней политикой и безопасностью республики.

    «Навроцкому ставят в вину то, что своей антиевропейской политикой он якобы играл на руку России. Тшасковского и правительство Дональда Туска упрекают в том, что они лишь пиарятся за счет программ вроде «Восточного щита», но на деле ничего не делают для укрепления страны», – детализировал он.

    Менее выгодная тема для кандидатов – экономика и проблемы социальной сферы,

    в том числе доступность медицины и рост цен на жилье. Они не могут предложить решений и будут глупо выглядеть, ругая друг друга. Поэтому вторая тенденция этой кампании заключается в том, что бытовые вопросы сознательно приглушаются.

    Зато поднимаются темы, возбуждающие эмоции избирателей. Среди таковых – Украина. «Одно время было популярно ругаться на то, что беженцам в Польше дают возможность попасть к врачам без очереди», – напомнил эксперт. Третья тенденция кампании состоит в том, что общество с готовностью откликается на критику Киева.

    Стремидловский объясняет: существует целый ряд причин негативного отношения к украинцам. Среди них – неблагодарность, падение уровня жизни поляков, разорение местных фермеров, споры в связи с Волынской резней. «В ситуации, когда в ваш дом приходит человек с улицы, пусть даже ваш сосед со сложной историей, и он живет у вас несколько лет – невозможно избежать конфликта», – указал спикер.

    При этом ранее в ПиС рассчитывали, что Украина станет их инструментом, на котором партия сможет как заработать политическое влияние, так и сделать хороший бизнес, напомнил эксперт. «Расчет был на то, что офис Зеленского хотя бы не будет создавать проблем в польской внутренней политике. В результате получилось, что местные жители видят украинцев в роли «козлов», которых лучше «убрать с балкона», чтобы всем в «квартире» легче дышалось», – иронично отметил эксперт.

    Наконец, четвертая тенденция кампании – фактор Вашингтона. «Навроцкому приходится объяснять тарифную войну с США тем, что виноват не Дональд Трамп, как это сейчас принято считать в Европе, а сам ЕС. Тшасковский и Менцен также не могут позволить себе перейти на антиамериканские позиции. То, что будет делать дальше Белый дом, вполне может серьезно «перепахать» предвыборную повестку польских кандидатов в президенты», – заключил Стремидловский.

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