Поляки хотят выставить Украине счет

Tекст: Станислав Лещенко

На днях была опубликована знаменательная цифра. По приблизительным расчетам экспертов Польского экономического института (PIE), за последние три года Варшава потратила на военную помощь ВСУ более 14 млрд злотых (около 4 млрд долларов). Все это в общей сложности обошлось Польше в почти 5% ВВП. Эти оценки совпадают с теми, что ранее высказывались в канцелярии польского президента Анджея Дуды.

Таким образом, Польша стала лидером по данному показателю (размер помощи в доле от ВВП страны) среди всех стран ЕС и НАТО. При этом замдиректора института PIE Анджей Кубисяк указывает, что все «издержки войны на Украине, понесенные Польшей, оценить трудно».

Например, из-за отказа ЕС от поставок углеводородов из России стоимость энергоносителей резко выросла – что обернулось дестабилизацией европейского энергетического рынка. Цены на газ в настоящее время колеблются в районе 47-50 евро/МВт·ч, что по-прежнему почти в два раза выше, чем до конфликта. Совокупный рост цен на энергоносители в Польше в 2022-2024 годах составил примерно 61%. Приблизительные же затраты на беженцев только за два года оцениваются примерно в 9 млрд долларов.

Сейчас в Польше заговорили о том, что надо бы заставить Украину хотя бы частично компенсировать эти затраты. Особенно активно данную тему эксплуатируют политики от правого политического объединения «Конфедерация».

Еще в ноябре 2022-го «Конфедерация» требовала от Киева извинений и выплаты компенсации семьям погибших в результате падения украинской ракеты в Пшеводуве. «Украинская сторона должна искренне извиниться и возместить ущерб семьям погибших», – призвал тогда депутат Сейма Роберт Винницкий.

Девятью месяцами позже, в июле 2023-го, депутат «Конфедерации» Гжегож Браун предложил добиваться, чтобы Украина выплатила Польше компенсации за Волынскую резню. По мнению Брауна, для этого нужно сформировать особый фонд, которому он предложил дать название «Без срока давности». Также члены «Конфедерации» призвали ввести уголовные наказания за пропаганду бандеровской идеологии.

В октябре 2023 года кандидат в депутаты Сейма от партии «Конфедерация» Анна Брылка сказала, что Польша должна выставить Украине счет на 100 млрд злотых (около 25 млрд долларов) – в возмещение помощи, оказанной Варшавой Киеву. Недавно Анна Брылка, ставшая к настоящему моменту депутатом Европарламента от Польши, вернулась к этой теме. Европарламентарий сказала, что действия американского лидера Дональда Трампа в отношении Украины обусловлены ожиданием оплаты за оказанную Киеву поддержку. По словам евродепутата, Варшава вслед за США должна получить от Украины «гарантию» возврата вложенных в нее средств.

Тему ответственности Украины перед Польшей подхватил политик Славомир Ментцен – выдвинутый «Конфедерацией» своим кандидатом в президенты страны (выборы состоятся в мае). Недавно он вместе с Анной Брылкой посетил Львов и там заявил, что городские власти тратят выделенные Польшей деньги на восстановление разрушенного российскими ударами 1 января 2024 года музея нацистского преступника Романа Шухевича.

Политик выложил видеоролик, в котором критикует власти украинского города и напоминает, что Шухевич несет ответственность за смерть огромного количества поляков. «Польское правительство направляет Украине деньги на восстановление Львова. А украинцы восстанавливают во Львове памятник преступлению, в результате которого погибло 100 тыс. поляков», – негодует Ментцен.

В ответ на эти слова украинские власти разразились раздраженными заявлениями, но Ментцена было уже не остановить. Выступая в ходе своего предвыборного ралли, он напомнил, что украинские беженцы «забивают очереди к врачам, получают возмещение за лекарства» и вообще на деньги поляков организовали медицинский туризм. Недавно «Конфедерация» выдвинула законопроект, предусматривающий отмену финансовых, социальных и медицинских привилегий, которыми наделил украинских граждан специальный закон от марта 2022 года.

Судя по результатам опросов, большинство поляков согласны с тем, что украинцев нужно лишить их привилегий. Недавно в польских соцсетях завирусилось видео, на котором украинский беженец, проживающий в городе Лодзь, рассказывает, как хорошо ему живется на пособие.

Беженец тратит деньги на аренду квартиры, на походы в кафе и рестораны, на такси (он не пользуется общественным транспортом), на уход за своей внешностью. Всего – более девяти тысяч злотых, то есть более 200 тысяч рублей в месяц. Эта сумма превышает среднюю зарплату поляка.

Неудивительно, что другие польские политики не захотели отдавать на откуп Ментцену тему жирующих за счет Польши украинцев. Кандидат в президенты от консервативной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что украинцы не должны жить в Польше лучше, чем поляки. К слову, Навроцкий говорит, что если он выйдет во второй тур со своим главным конкурентом Рафалом Тшасковским (кандидат от правящей «Гражданской коалиции»), то рассчитывает на поддержку электората «Конфедерации».

К слову, на президентских выборах «Конфедерация» может получить не так уж мало голосов. Политолог-полонист Кристина Исмагилова отмечает, что пока Навроцкий и Тшасковский «съезжают» в рейтингах, но стабильно остаются в лидерах опросов, Ментцен медленно, но верно набирает поддержку: примерно такая же история была у партии «Альтернатива для Германии», сумевшей вырвать 20% голосов избирателей на недавних выборах в ФРГ. «Вероятно, нечто подобное ждет и Ментцена», – предполагает Исмагилова.

Начали использовать антимигрантскую риторику и представители правящей «Гражданской коалиции».

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк и мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявили о необходимости «нулевой терпимости» к преступлениям, совершаемым в Польше мигрантами. При этом не секрет, что в прошлом году из всех иностранцев, проживающих в стране, больше всего преступлений совершили украинцы.

Сами украинцы в Польше возмущаются, когда их называют нахлебниками. Одна украинка записала ролик, в котором рассуждает, что ее соотечественники являются «двигателем польской экономики». Она приводит данные, что в 2023 году прямые и косвенные поступления в бюджет Польши от украинцев составили от 1,05% до 1,45% ВВП, что соответствует 14,7–19,9 млрд злотых.

В любом случае можно отметить, что польский премьер-министр Дональд Туск навредил своему коллеге Рафалу Тшасковскому, кандидату в президенты от «Гражданской коалиции». После выволочки, устроенной в Белом доме Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому, Туск написал: «Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки». Но идея безоговорочной поддержки Украины – давно уже не то, чем можно воспламенить польского избирателя. Напротив, сейчас будет набирать идея выставить Украине счет – точно так же, как это делает руководство США.