  • Новость часаРоссийская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Володин рассказал о вступающих в силу в марте новых законах
    Трамп: Украина может забыть о членстве в НАТО
    Александр Буйнов сбил пенсионерку на переходе
    Трамп пообещал помочь Киеву вернуть «как можно больше» территорий
    Россия назвала условие возобновления диалога с США по СНВ-3
    Стало известно о переговорах России и США по Арктике
    В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС
    Госдеп США заявил об угрозе альянса России и Китая
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    13 комментариев
    27 февраля 2025, 11:08 • В мире

    Польша и Прибалтика передумали воевать за Украину по одной причине

    Польша и Прибалтика передумали воевать за Украину

    Польша и Прибалтика передумали воевать за Украину по одной причине
    @ Omar Marques/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Станислав Лещенко

    Политический класс Польши и республик Прибалтики затронули значительные перемены. Там больше не хотят отправить военных на Украину и пересекать российские «красные линии». Даже самые отпетые «ястребы» изменили свою позицию на прямо противоположную. Что же произошло?

    Три прибалтийские республики и Польша традиционно и заслуженно считались наиболее антироссийскими странами Запада. В 2022 году аналогичную линию поведения выбрала и Финляндия. Варшава и Вильнюс, Хельсинки и Рига демонстрировали общую готовность подержать любые меры против России и в пользу Украины.

    Тем временем власти в Киеве под любым предлогом заманивали на территорию Украины военный контингент стран НАТО. Поляки и прибалты давали им понять – возможно все. В том числе и прежде немыслимое – такое как отправка войск для противостояния России.

    Хроника несбывшейся удали

    В марте 2022 года тогдашний вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить на Украину «вооруженную миротворческую миссию НАТО». Качиньский возглавлял правящую партию «Право и справедливость» и слыл «серым кардиналом» польской политики, поэтому его предложение было воспринято со всей серьезностью.

    Два года спустя президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной экспедиции западных войск на Украину, если российская армия прорвет линию фронта, а Киев обратится с соответствующей просьбой. Эту идею моментально подхватили в Прибалтике.

    Премьер Латвии Эвика Силиня высказалась в пользу отправки военнослужащих НАТО на Украину «для обучения ВСУ», а решение вопроса о непосредственном участии подразделений альянса в боях с российской армией делегировала руководству НАТО.

    Со своей стороны глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш похвалил француза за радикализацию взглядов.

    «Сейчас Макрон говорит и думает как балтийский политик», – радовался Кариньш в интервью The Guardian.

    В тот момент жители Латвии всерьез испугались, что их родных и близких могут отправить на линию фронта, ведь еще в 2023 году власти восстановили обязательный воинский призыв. Заверения правительства, что даже в крайнем случае на фронт поедут опытные профессионалы, а не новобранцы, воспринимались с недоверием.

    Два месяца спустя немецкие СМИ написали о готовности трех балтийских республик и Польши отправить военных на Украину в случае дальнейших успехов ВС РФ. В комментариях к материалу прибалтийские политики противопоставляли свою решительность «чрезмерной сдержанности» Германии, которая отказывалась поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    Тогда же озвучила свое громкое заявление эстонский премьер Кая Каллас (ныне – главный евродипломат), допустившая, что некоторые страны НАТО могут отправить солдат на Украину сепаратно и под собственную ответственность.

    «Если кто-то утверждает, что это (отправка военных на Украину – прим. ВЗГЛЯД) может привести к втягиванию НАТО в войну, то я хочу заявить, что это неправда. Это не так», – категорично отрезала она в интервью шведскому изданию Svenska Dagbladet, добавив, что в случае с Эстонией решение об экспедиции на Украину должен принять парламент.

    Однако предложение Каллас не нашло понимания даже в рядах руководимой ею Партии реформ. Идею замяли, но осенью к ней вернулся глава МИД Маргус Цахкна, вынужденный подстраиваться под желания будущего «начальства» – избранного (на тот момент) президента США Дональда Трампа. «Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом», – провозгласил глава эстонской дипломатии.

    Эту линию в феврале 2025-го продолжил его польский коллега Радослав Сикорский. «Когда президент Трамп говорит, что в рамках сделки европейские войска должны быть направлены на Украину, нам придется их предоставить. Так что рано или поздно нам придется вмешаться», – заявил он на Мюнхенской конференции.

    Однако вскоре это заявление дезавуировал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщив журналистам: Варшава ограничится предоставлением Киеву финансовой, логистической и политической поддержки. Сикорский тоже «дал заднюю» в последующем интервью телеканалу TVP World, сообщив, что в Польше не рассматривают отправку войск на Украину.

    Им расхотелось, расходимся

    Несколько дней назад президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что готов обсуждать отправку войск на Украину только при соблюдении ряда условий. «Первое условие – если мы пошлем роту, то как от этого укрепится наша безопасность, наша возможность защищаться здесь?» – задался вопросом он.

    Чтобы никто не заподозрил, что решимости в латышах поубавилось, Ринкевич также высказался в пользу размещения на Украине «миротворцев» из ЕС. Но только в том случае, если Москва, Вашингтон и Киев об этом договорятся, а в то, что они об этом договорятся, сам Ринкевич не верит и вообще не хочет «подвергать наших военных риску».

    В латвийском парламенте «разброд и шатания» по вопросу отправки войск на Украину начались даже среди «ястребов». Одни призывали слушаться НАТО, другие – подождать и последить за ситуацией, третьи испугались последствий.

    «Заявлять точно «да» или «нет» было бы преждевременно», – заявил представитель праворадикального Национального блока Райвис Дзинтарс. «То, что мы Украину поддерживаем финансово, – это одно. Но я думаю, что Латвии не надо участвовать со своими солдатами в таких мероприятиях», – согласился глава партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

    Пока латыши колебались, финны решительно сказали «пас». «Собственные солдаты нам нужны прежде всего для защиты Финляндии», – подчеркнул премьер Петтери Орпо.

    В свою очередь его литовский коллега Гинтаутас Палуцкас выразил мнение, что без участия США (а в Вашингтоне к тому моменту уже заявили о принципиальном неучастии) «миротворческие силы» ЕС на Украине окажутся «недостаточным сдерживающим фактором».

    Что же касается Польши, ее политический класс затронули самые заметные перемены. Сторонников экспедиционной миссии на Украине там было больше всего. И почти все передумали.

    Упомянутый выше Качиньский сменил свое мнение на прямо противоположное, сославшись на настроения в обществе. По его словам, в 2022 году была «другая ситуация», а теперь поляки военную миротворческую операцию на Украине не поддержат.

    «Разворот Качиньского вполне логичен и вызван стремлением возглавить антиукраинские настроения в польском обществе для получения политических очков. Это выгодно как перед президентскими выборами, так и на фоне меняющейся риторики администрации США», – полагает политический обозреватель Михаил Звинчук.

    Наконец, президент Польши Анджей Дуда, принадлежащий к той же партии, что и Качиньский, посоветовал Владимиру Зеленскому не спорить с Трампом, а подчиниться его миротворческим усилиям. Тем самым он подтвердил: то, что польские консерваторы перековались из «ястребов» в «голубей мира», – это их личная борьба за расположение хозяина Белого дома. Как и прибалты, они инстинктивно чувствуют, что тренды сменились: сиди тихо – целее будешь.

    И в Прибалтике, и в Польше много ненавистников нового президента США, всячески его поносящих. Но руководство этих стран верно своему принципу жесткой ориентации на Вашингтон при любой власти – и изменять, судя по всему, не планируют.    

    Следовательно, придется прогибаться под изменившийся мир. Вариант, при котором мир может прогнутся под Польшу и Прибалтику, конструкцией не предусмотрен.

    Главное
    Российские войска усилили наступление на Южнодонецком направлении
    Запасы газа в Европе впервые за три года упали ниже 40%
    Грузия усомнилась в жизнеспособности Евросоюза
    США объявили об отмене «уступок» Венесуэле по санкциям
    Сертификацию Ил-114 пообещали завершить до конца года
    В подъезде дома в Москве поймали метровую змею
    Ученые предупредили о геомагнитных бурях из-за корональной дыры на Солнце

    Россия готова ворваться в мировую гонку за редкоземельными металлами

    Россия намерена существенно увеличить производство редкоземельных металлов в стране. И даже готова сделать это в сотрудничестве с США. Тот, кто будет иметь контроль над редкоземельными металлами, получит технологическое преимущество. Сейчас неоспоримый победитель в этой гонке – Китай. Сможет ли Россия повторить его успех? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия ищет способ второй раз сорвать переговоры по Украине

    Европа пытается «продлить» конфликт на Украине. Британский премьер Кит Стармер намерен обсудить с Дональдом Трампом размещение контингента на территории республики. До этого схожие идеи озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон. В экспертном сообществе отмечают, что Дональд Трамп не поддержит инициативы Старого Света, поскольку это будет означать более глубокое вовлечение в конфликт Штатов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша и Прибалтика передумали воевать за Украину по одной причине

    Политический класс Польши и республик Прибалтики затронули значительные перемены. Там больше не хотят отправить военных на Украину и пересекать российские «красные линии». Даже самые отпетые «ястребы» изменили свою позицию на прямо противоположную. Что же произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............