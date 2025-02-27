Польша и Прибалтика передумали воевать за Украину по одной причине

Польша и Прибалтика передумали воевать за Украину

Tекст: Станислав Лещенко

Три прибалтийские республики и Польша традиционно и заслуженно считались наиболее антироссийскими странами Запада. В 2022 году аналогичную линию поведения выбрала и Финляндия. Варшава и Вильнюс, Хельсинки и Рига демонстрировали общую готовность подержать любые меры против России и в пользу Украины.

Тем временем власти в Киеве под любым предлогом заманивали на территорию Украины военный контингент стран НАТО. Поляки и прибалты давали им понять – возможно все. В том числе и прежде немыслимое – такое как отправка войск для противостояния России.

Хроника несбывшейся удали

В марте 2022 года тогдашний вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить на Украину «вооруженную миротворческую миссию НАТО». Качиньский возглавлял правящую партию «Право и справедливость» и слыл «серым кардиналом» польской политики, поэтому его предложение было воспринято со всей серьезностью.

Два года спустя президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной экспедиции западных войск на Украину, если российская армия прорвет линию фронта, а Киев обратится с соответствующей просьбой. Эту идею моментально подхватили в Прибалтике.

Премьер Латвии Эвика Силиня высказалась в пользу отправки военнослужащих НАТО на Украину «для обучения ВСУ», а решение вопроса о непосредственном участии подразделений альянса в боях с российской армией делегировала руководству НАТО.

Со своей стороны глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш похвалил француза за радикализацию взглядов.

«Сейчас Макрон говорит и думает как балтийский политик», – радовался Кариньш в интервью The Guardian.

В тот момент жители Латвии всерьез испугались, что их родных и близких могут отправить на линию фронта, ведь еще в 2023 году власти восстановили обязательный воинский призыв. Заверения правительства, что даже в крайнем случае на фронт поедут опытные профессионалы, а не новобранцы, воспринимались с недоверием.

Два месяца спустя немецкие СМИ написали о готовности трех балтийских республик и Польши отправить военных на Украину в случае дальнейших успехов ВС РФ. В комментариях к материалу прибалтийские политики противопоставляли свою решительность «чрезмерной сдержанности» Германии, которая отказывалась поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Тогда же озвучила свое громкое заявление эстонский премьер Кая Каллас (ныне – главный евродипломат), допустившая, что некоторые страны НАТО могут отправить солдат на Украину сепаратно и под собственную ответственность.

«Если кто-то утверждает, что это (отправка военных на Украину – прим. ВЗГЛЯД) может привести к втягиванию НАТО в войну, то я хочу заявить, что это неправда. Это не так», – категорично отрезала она в интервью шведскому изданию Svenska Dagbladet, добавив, что в случае с Эстонией решение об экспедиции на Украину должен принять парламент.

Однако предложение Каллас не нашло понимания даже в рядах руководимой ею Партии реформ. Идею замяли, но осенью к ней вернулся глава МИД Маргус Цахкна, вынужденный подстраиваться под желания будущего «начальства» – избранного (на тот момент) президента США Дональда Трампа. «Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом», – провозгласил глава эстонской дипломатии.

Эту линию в феврале 2025-го продолжил его польский коллега Радослав Сикорский. «Когда президент Трамп говорит, что в рамках сделки европейские войска должны быть направлены на Украину, нам придется их предоставить. Так что рано или поздно нам придется вмешаться», – заявил он на Мюнхенской конференции.

Однако вскоре это заявление дезавуировал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщив журналистам: Варшава ограничится предоставлением Киеву финансовой, логистической и политической поддержки. Сикорский тоже «дал заднюю» в последующем интервью телеканалу TVP World, сообщив, что в Польше не рассматривают отправку войск на Украину.

Им расхотелось, расходимся

Несколько дней назад президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что готов обсуждать отправку войск на Украину только при соблюдении ряда условий. «Первое условие – если мы пошлем роту, то как от этого укрепится наша безопасность, наша возможность защищаться здесь?» – задался вопросом он.

Чтобы никто не заподозрил, что решимости в латышах поубавилось, Ринкевич также высказался в пользу размещения на Украине «миротворцев» из ЕС. Но только в том случае, если Москва, Вашингтон и Киев об этом договорятся, а в то, что они об этом договорятся, сам Ринкевич не верит и вообще не хочет «подвергать наших военных риску».

В латвийском парламенте «разброд и шатания» по вопросу отправки войск на Украину начались даже среди «ястребов». Одни призывали слушаться НАТО, другие – подождать и последить за ситуацией, третьи испугались последствий.

«Заявлять точно «да» или «нет» было бы преждевременно», – заявил представитель праворадикального Национального блока Райвис Дзинтарс. «То, что мы Украину поддерживаем финансово, – это одно. Но я думаю, что Латвии не надо участвовать со своими солдатами в таких мероприятиях», – согласился глава партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Пока латыши колебались, финны решительно сказали «пас». «Собственные солдаты нам нужны прежде всего для защиты Финляндии», – подчеркнул премьер Петтери Орпо.

В свою очередь его литовский коллега Гинтаутас Палуцкас выразил мнение, что без участия США (а в Вашингтоне к тому моменту уже заявили о принципиальном неучастии) «миротворческие силы» ЕС на Украине окажутся «недостаточным сдерживающим фактором».

Что же касается Польши, ее политический класс затронули самые заметные перемены. Сторонников экспедиционной миссии на Украине там было больше всего. И почти все передумали.

Упомянутый выше Качиньский сменил свое мнение на прямо противоположное, сославшись на настроения в обществе. По его словам, в 2022 году была «другая ситуация», а теперь поляки военную миротворческую операцию на Украине не поддержат.

«Разворот Качиньского вполне логичен и вызван стремлением возглавить антиукраинские настроения в польском обществе для получения политических очков. Это выгодно как перед президентскими выборами, так и на фоне меняющейся риторики администрации США», – полагает политический обозреватель Михаил Звинчук.

Наконец, президент Польши Анджей Дуда, принадлежащий к той же партии, что и Качиньский, посоветовал Владимиру Зеленскому не спорить с Трампом, а подчиниться его миротворческим усилиям. Тем самым он подтвердил: то, что польские консерваторы перековались из «ястребов» в «голубей мира», – это их личная борьба за расположение хозяина Белого дома. Как и прибалты, они инстинктивно чувствуют, что тренды сменились: сиди тихо – целее будешь.

И в Прибалтике, и в Польше много ненавистников нового президента США, всячески его поносящих. Но руководство этих стран верно своему принципу жесткой ориентации на Вашингтон при любой власти – и изменять, судя по всему, не планируют.

Следовательно, придется прогибаться под изменившийся мир. Вариант, при котором мир может прогнутся под Польшу и Прибалтику, конструкцией не предусмотрен.