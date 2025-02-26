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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп, или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договорённости или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывает русская армия и тыл.

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    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке с агонизирующим киевским режимом.

    0 комментариев
    26 февраля 2025, 08:00 • Политика

    Евронеудачники

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

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