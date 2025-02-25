  • Новость часаЭксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса
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    3 комментария
    25 февраля 2025, 13:14 • Политика

    Отношениям США с Россией сулят откат к периоду до Горбачева

    Отношениям США с Россией сулят откат к периоду до Горбачева
    @ Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Евгений Крутиков

    США готовятся ликвидировать свое военное присутствие в Европе, включая Польшу, Прибалтику и Косово, чтобы нормализовать отношения с Россией. Сперва новости об этом в европейских СМИ напоминали фейки, но теперь выглядят слишком логично, чтобы их не замечать. Что это: блеф или реальная перспектива «разрядки»?

    Ссылаясь на источник в разведке одной из стран Восточной Европы, издание Bild утверждает, будто США готовятся к выводу войск из Европы. Точнее, с тех баз и позиций, которые появились там после расширения НАТО на восток.

    «По нашей информации, речь идет о требовании президента России на 2021 год, то есть о выводе американских войск из всех стран НАТО, вошедших в альянс после 1990-го», – пишет германский журнал. И ему хочется верить.

    Объекты, вывод с которых американцами не обсуждается, – это базы в германском Рамштайне и Великобритании, существовавшие еще до распада СССР. Зато к ликвидации якобы готовится крупнейшая после Рамштайна американская база в Европе – косовский Бондстил, а итальянское командование миротворческих сил в Косово (KFOR) наследует его инфраструктуру. Сейчас американские военнослужащие (чуть более 600 человек) в Бондстиле не входят в состав KFOR, это чисто американская позиция.

    В почти сенсационной статье Bild важна не столько фактура, сколько посыл. Это первая (!) попытка увязать риторику и планы президента Трампа с созданием новой конфигурации безопасности в Европе, которая учитывала бы интересы России.

    О сокращении американского военного присутствия в Европе сам Трамп говорит постоянно, это один из его нарративов с момента инаугурации, перемежаемый требованиями к европейцам «защищать себя самостоятельно», например, повысить уровень военных расходов и привести армии в боеспособное состояние.

    Угрозы вывести США из НАТО пока нужно расценивать как шапкозакидательские и несерьезные. Правда, события развиваются такими темпами, что возможным кажется всё. В том числе и откат военного присутствия США в Европе к «базовым настройкам» догорбачевского периода.

    Если в Белом доме действительно готовы обсуждать это с Москвой в рамках процесса по восстановлению нормальных отношений между РФ и США, это поистине революционное событие для американской внешней политики.

    В свете такой нормализации меркнет любая другая, включая указ Трампа о том, что в США теперь признают только два гендера – мужской и женский.

    Одномоментный уход всех американских войск из Восточной Европы – это «страшилка», которую можно использовать для самых разных целей: от попыток повлиять на предвыборную кампанию в Германии до подогревания антироссийских настроений. А запускается «страшилка» эта на фоне беспрецедентно резких заявлений властей США в отношении Европы, из которых больше всего запомнилось кавалерийское выступление вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.

    В таком контексте легко поверить паническим слухам, будто США бросают Европу на произвол судьбы. Последний месяц европейцам неуютно живется под «американским зонтиком».

    Но дело в том, что итальянские военнослужащие в Косово действительно проявляют странную активность вокруг Бондстила.

    Сербские источники также подтверждают возможный переход базы под контроль KFOR, что автоматически означает выход оттуда американцев. Сербы, понятное дело, рады, а когда они радуются, к исходящей от них информации тоже следует относиться с разумным сомнением.

    То есть в Косово что-то определенно затевается, но что конкретно и в насколько широком контексте можно эту затею рассматривать, пока не ясно.

    Примечательно, что источник Bild ссылался на некое требование Владимира Путина от 2021 года. Скорее всего, имеется в виду знаменитое заявление МИД РФ от декабря 2021 года. Это заявление никто не отменял и не дезавуировал, и в теории оно действительно может находиться на столе переговоров РФ и США как некая изначальная дипломатическая позиция Москвы.

    На Смоленской площади однозначно утверждают, что переговоры в Эр-Рияде ведутся не только вокруг украинского вопроса, но и о нормализации или, если хотите, переформатировании двусторонних отношений. Это не «конференция по Украине», а российско-американские переговоры обо всем.

    Конкретно по Украине основой переговоров могут стать Стамбульские соглашения, но в более широком контексте речь действительно должна идти о создании такой конфигурации континентальной безопасности, которая учитывала бы интересы России.

    Главное тут – учет угроз, которые создает для РФ нынешняя организация безопасности в Европе, сложившаяся после неконтролируемого расширения НАТО на восток.

    Проблема не только в попытках втянуть в альянс Украину или Грузию – уже сам Трамп называет это «втягивание» ошибкой, которая ухудшила ситуацию на континенте. В более широком контексте угрозу для РФ представляли и другие примеры расширения НАТО. Нынешние границы и конфигурация альянса не могут быть основой для прочного многолетнего мира.

    Грубо говоря, сейчас никто не чувствует себя в безопасности, а источником этих тревог было и остается НАТО как устаревшая и загнивающая система.

    В заявлении Смоленской площади от декабря 2021 года в первом же пункте говорится о том, что РФ и США должны действовать на основе принципов «неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга». Далее этот базовый принцип конкретизируется в чуть менее общих формулировках, но, по сути, это и есть предложение по учету угроз безопасности для РФ, которые проистекают из расширения НАТО на восток.

    Из НАТО, к сожалению, нельзя выгнать прибалтов, которые самим фактом присутствия отравляют любой диалог с Западом. Распустить альянс возможно технически, но такая перспектива не просматривается, тем более что Европа в ответ потребует создания какой-то другой схемы обеспечения своих интересов. А вот отвести непосредственную угрозу от границ России путем ликвидации американской военной составляющей в Восточной Европе – такое звучит как нечто выполнимое и даже достаточное.

    Вся инфраструктура НАТО держится исключительно на американцах. Ее видимое сокращение очевидным образом дезавуирует угрозу, возникшую после расширения альянса на восток.

    Танковый батальон немцев с семьями в Литве – это, конечно, неприятно, но не критично. А вот американская база Бондстил в Косово конфигурацию безопасности нарушает, ибо угрожает Сербии, то есть является источником напряженности, а не инструментом ее снижения.

    Особая история с так называемым позиционным районом ПРО, который начали создавать при президенте Бараке Обаме под надуманным предлогом «защиты Европы от Ирана». Два американских военных объекта – в Польше и Румынии – в таком контексте также подлежат выводу вместе с радарами и «Хаймарсами».

    Вполне возможно, что слухи о возврате к «базовым настройкам» в Европе – это только слухи. Однако, если подумать, это желательный сценарий не только для РФ, но и для США, поскольку возвращает ситуацию в 1990 год, устраняет проблемные вопросы глобальной безопасности в Европе и снимает с Вашингтона немалое бремя ответственности.

    Да, ядерные заряды с баз в Нидерландах и Бельгии пока никто вывозить не собирается. Но, добившись успехов на первом переговорном треке, можно перейти и к почти забытым переговорам по ограничению ядерного оружия.

    Таким образом, немецкий журнал мог и наврать, с него станется. Но в целом концепция возврата к «базовым настройкам» безопасности в Европе весьма перспективна даже в ближайшем будущем. Раз такая конфигурация худо-бедно работала во времена холодной войны, почему бы ее не восстановить, если дело и правда дойдет до полноценной «разрядки», как однажды дошло у Леонида Брежнева и Ричарда Никсона?

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